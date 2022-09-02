Еврокомиссия планирует ограничить цены на электричество

Чтобы помочь населению справиться последствиями подорожания электроэнергии в Европе, Еврокомиссия намерена ввести государственное ограничение цен на электричество, а также налог на сверхприбыль. Об этом говорится в документе, касающемся "чрезвычайных мер на рынке электроэнергии", передает в пятницу, 2 сентября, агентство AFP, ознакомившееся с этим 23-страничным документом.

В нем указывается, что в связи с резким ростом цен на энергоносители, Еврокомиссия хочет "оптимизировать функционирование европейских рынков электроэнергии и снизить влияние цен на газ на потребительские цены". Эти меры будут обсуждаться на экстренной встрече министров энергетики стран ЕС, который состоится в Брюсселе в следующую пятницу, 9 сентября.

Государствам-членам предполагается предоставить возможность использовать ограничение цен для того, чтобы воспользоваться частью прибыли тех производителей особенно дешевой электроэнергии, которые получают выгоду от фактической привязки цены на электроэнергию к значительно возросшей цене на газ в Европе. По данным Еврокомиссии, к ним относятся производители "зеленой" электроэнергии, а также операторы атомных и буроугольных электростанций.

Цель - перенаправить сверхприбыль на поддержку потребителей

Введя налог на сверхприбыль, правительства стран ЕС смогут направить полученные средства в пользу потребителей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила за использование этой меры для адресной поддержки потребителей с малыми доходами и "уязвимым предприятиям в эти времена дорогой электроэнергии".

У ЕС нет гарантий надежных поставок газа из России

Она также призвала "ограничить цены на российский трубопроводный газ в Европу", указав, что у Европы и так уже больше нет гарантий надежных поставок из России. Президент России Владимир Путин "скорее сожжет газ, чем поставит его в Европу в соответствии с контрактом", подчеркнула она, выступая на закрытом заседании руководства парламентской фракции ХДС/ХСС.

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