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Газохранилище Бирванг близ Мюнхена
Газохранилище Бирванг близ МюнхенаФото: Matthias Schrader/AP/picture alliance
ПолитикаГермания

Германия заполняет газохранилища с опережением плана

Ольга Лебедева
9 мин. назад

Газохранилища ФРГ заполняются быстрее, чем планировалось, заявил министр экономики Хабек. Достигнут порог в 82 процента. Уже в начале сентября ФРГ может выполнить намеченную на октябрь цель в 85 процентов.

https://www.dw.com/ru/germania-zapolnaet-gazohranilisa-s-operezeniem-plana/a-62956192

Несмотря на значительное сокращение объемов газовых поставок из России, уже в начале сентября Германия может достичь октябрьской цели по пополнению запасов природного газа на уровне 85 процентов. В воскресенье, 28 августа, представитель министерства экономики ФРГ подтвердила соответствующее сообщение издания Der Spiegel, сославшегося на внутренний документ этого ведомства.

25 августа газохранилища были заполнены на 81,78 процента, на следующий день ожидался прирост до 82,2 процента, пишет dpa со ссылкой на данные европейских операторов газохранилищ. "Газохранилища пополняются быстрее, чем было предусмотрено", - заявил министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) в интервью Der Spiegel. По его словам, эти запасы можно будет использовать для поставок газа промышленности и домохозяйствам.

К 1 октября необходимо заполнить хранилища на 85 процентов

Соответствующая директива ЕС предусматривает необходимость заполнить газохранилища в Германии к 1 октября не менее чем на 85 процентов, к 1 ноября - не менее чем на 95 процентов. В середине августа этот показатель превышал 75 процентов.

Хранилища компенсируют колебания в потреблении газа и представляют собой своего рода буфер на газовом рынке. Уровень их заполнения сообщается с некоторой задержкой. По данным Ассоциации немецких операторов систем хранения газа и водорода INES, ускорить заполнение хранилищ удалось за счет снижения потребления газа летом и увеличения объемов импорта из северо-западной Европы.

Конфликт вокруг поставок газа в Европу

На фоне войны в Украине и введенных против РФ санкций, "Газпром" уже снизил объем экспорта газа в европейские страны. Так, поставки газа по "Северному потоку" с 27 июля были сокращены до 20 процентов от его пропускной мощности, а 19 августа "Газпром" заявил, что приостановит поставки "Северному потоку" с 31 августа по 2 сентября.

В рамках борьбы с энергетическим кризисом, Европейский Союз не только заполняет газохранилища. 9 августа вступил в силу чрезвычайный план по сокращению потребления природного газа. Он предусматривает, что все страны ЕС добровольно сократят потребление газа на 15 процентов с начала августа до марта 2023 года по сравнению со средним потреблением за последние пять лет в этот период.

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