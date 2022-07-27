Евросоюз принял чрезвычайный план по газу: солидарность под угрозой?

Со следующей недели ЕС намерен сократить потребление газа на 15 процентов. Такое решение было принято министрами энергетики стран-членов Евросоюза на экстренном заседании в Брюсселе во вторник, 26 июля. Сэкономленный газ должен будет быть помещен в подземные хранилища, чтобы государства, входящие в ЕС, имели достаточный запас топлива в зимний период.

"Мы сократим наше потребление в качестве меры предосторожности. Таким образом мы сможем ликвидировать будущий разрыв между предложением и потреблением", - указал комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон, объясняя выбранный курс.

Пока участие в плане является добровольным

На данный момент выполнение одобренного в Брюсселе плана является добровольным. Только если цель ЕС по экономии не будет достигнута и разрыв между спросом и доступным газом невозможно будет ликвидировать, появится возможность объявить чрезвычайную ситуацию. Для этого снова потребуется решение большинства из 27 государств-членов Евросоюза. И уже после него принятые меры по экономии голубого топлива станут обязательными для выполнения.

Чтобы избавить себя от шантажа со стороны России, связанного с поставками газа, Еврокомиссия уже сегодня строит свои расчеты, исходя из нулевого притока трубопроводного газа, даже если часть топлива фактически все еще поставляется по "Северному потоку". "Путин готов использовать газ в качестве оружия. Мы не должны играть в эту опасную игру", - заявила министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер.

При 15-процентном сокращении потребления газа в ЕС, увеличении числа альтернативных поставщиков, импорте через терминалы сжиженного природного газа и сокращении в производства электроэнергии доли газа за счет расширения использования угля, нефти и АЭС можно будет полностью обойтись без поставок газа из России. По крайней мере именно это предусматривает чрезвычайный план Еврокомиссии, одобренный 26 июля.

Польша и Венгрия - против курса ЕС

Венгрия и Польша пока отказались проявлять солидарность в газовых вопросах, к которой неоднократно призывала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Они проголосовали против чрезвычайного плана.

Венгрия больше не хочет поставлять имеющиеся у нее энергоносители в соседние европейские страны. Будапешт заключил эксклюзивную газовую сделку с Кремлем - к большому неудовольствию остальных членов ЕС. Польский министр энергетики Анна Москва выступила против того, чтобы ЕС пытался навязать что-либо Польше или другим странам: "Я думаю, что когда речь идет об энергетической безопасности, это в основном ответственность национальных правительств. Когда мы говорим о солидарности, мы имеем в виду свободу решать за себя".

Министр энергетики Польши Анна Москва

Польша, по ее словам, вовремя сделала себя независимой от российских энергоносителей. При этом министр не упомянула о том, что польские газохранилища также частично наполнялись российским газом - поступившим из Германии. Эти хранилища заполнены на 90 процентов, из чего евродепутат Маркус Фербер (Markus Ferber) сделал вывод, что в чрезвычайной ситуации Польше также придется из солидарности делиться газом с ФРГ.

Маркус Фербер

Другие страны-члены ЕС, такие как Португалия, Испания, Мальта, Кипр и Ирландия, согласовали для себя исключения из чрезвычайного плана. Они не обязаны выполнять общий показатель экономии в 15 процентов, поскольку либо вообще не подключены к европейской газовой сети, либо не закупали российский газ. Существуют и другие исключения для потребления газа в пищевой промышленности.

Франция настаивает на том, что природный газ все еще можно использовать для выработки электроэнергии, поскольку в противном случае энергоснабжение страны может быть поставлено под угрозу. На Германию оказывается все большее давление с требованием сохранить работу трех ее последних АЭС и не закрывать их посреди зимы. Это также может облегчить нагрузку на газовые электростанции, утверждают французские дипломаты в ЕС.

Европа подала сильный сигнал

Несмотря на многочисленные исключения, министр экономики и энергетики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) высоко оценил компромисс, достигнутый Евросоюзом всего после недели обсуждения. "В целом это разумный, хороший, дальнейший шаг, - сказал Хабек в Брюсселе. - Это показывает, что Европа едина". Он добавил, что соглашение также является "сильным сигналом тем, кто насмехается и презирает ЕС". Министр заявил, что Германия сможет сэкономить даже больше, чем согласованные 15 процентов.

Министр экономики Германии Роберт Хабек (второй слева) во время чрезвычайно встречи в Брюсселе

Как именно это будет происходить, должно быть определено каждым государством-членом ЕС в национальных планах действий в чрезвычайных ситуациях. Частные потребители, промышленность и власти должны нести каждый свою долю ответственности за экономию. Многое будет регулироваться дальнейшим повышением цен на газ, считают представители ЕС. Это означает, что потребление голубого топлива далее будет обходиться гораздо дороже, чем сегодня.

"Это, безусловно, не последний пакет в газовом секторе, - признал Роберт Хабек в Брюсселе. - Беспокойство может вызывать то, что будет очень много исключений, и c с этим придется считаться пока кризис не закончится". Существует также вопрос о том, как будет рассчитываться и контролироваться экономия. Хабек, например, сказал, что Германия на данный момент уже использовала почти на 15 процентов газа меньше, чем за тот же период прошлого года.

Австрийский министр говорила о том, что Вена уже потребляет на 10 процентов меньше. Однако, по оценкам Еврокомиссии, с начала года этот показатель во всех 27 странах-членах ЕС снизился лишь на пять процентов, чего явно недостаточно. Сейчас первоочередной задачей является заполнение газовых хранилищ. В Германии их 23. По словам министра экономики Хабека, 18 уже заполнены в достаточной мере.

Одно из крупнейших газовых хранилищ Европы в австрийском Хайдахе

Однако другие крупные хранилища, которыми владеет "Газпром", почти пустуют. Теперь это должно изменится. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер объявила, что одно из крупнейших газохранилищ Европы в австрийском Хайдахе будет отобрано у "Газпрома" и подключено к газовой сети Австрии в дополнение к немецкой, к которой оно уже подключено.

Германия остается газовым хабом

По словам Роберта Хабека, ФРГ является важнейшей страной-транзитером природного газа в Европе и должна оставаться таковой: "Германия зависит от газа, поступающего из Норвегии, Нидерландов и СПГ-терминалов в Бельгии. Но мы также перекачиваем его дальше. Австрия, Чешская Республика и даже Украина также снабжаются из Германии. Мы видим себя в полной мере частью европейской политики солидарности и также будем передавать газ (другим странам ЕС. - Ред.)".

Однако если в соседних государствах возникнут проблемы с поставками, то возникнет другая проблема - пока в ЕС нет правового механизма определения того, кто и кому должен поставлять газ и, возможно, отключать своих собственных потребителей. На европейском газовом рынке не существует централизованного контроля или даже регулирования квот.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль считает, что ЕС придется сократить потребление газа не на 15 процентов, а как минимум на 20. "Если мы не примем серьезных мер, то можем столкнуться с серьезным кризисом поставок газа", - предупредил Бироль в интервью телеканалу ZDF. Приближающаяся зима станет историческим испытанием для Европы, полагает глава МЭА, основанного в 1974 году странами-импортерами энергоносителей после первого нефтяного кризиса.

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