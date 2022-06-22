Комментарий: Всю Германию мобилизуют на экономию газа

Германия объявила тревогу из-за ситуации в газоснабжении. Для чего в военное время, в том числе и в условиях экономической войны, объявляют тревогу? Для того, чтобы люди знали о надвигающейся угрозе и успели к ней подготовиться.

Именно поэтому правительство ФРГ и ввело утром 23 июня вторую ступень аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере. Первая, предупреждающая о возможности резкого ухудшения, действовала с конца марта.

Сокращение поставок по "Северному потоку" заставило действовать

В Берлине очень надеются, что удастся избежать последней, третьей стадии - наступления чрезвычайной ситуации. Ведь тогда государству пришлось бы жестко рационировать ставший крайне дефицитным газ, принудительно отключая его подачу промышленным предприятиям и толкая тем самым страну в рецессию, в кризис.

Экономический обозреватель DW Андрей Гурков

Чтобы до этого не дошло, действовать надо уже сейчас, пока ситуация, как выразился Роберт Хабек (Robert Habeck), напряженная, но газоснабжение обеспечено. Разъясняя причины объявления тревоги на 50-минутной пресс-конференции, передававшейся в прямом эфире немецкими новостными телеканалами, министр экономики и защиты климата ФРГ настоятельно призвал немецкое общество не обольщаться по поводу "обманчивого спокойствия".

Да, в данный момент на дворе лето, рынок функционирует, закачка газа в газохранилища несколько замедлилась, но продолжается, уровень заполнения ПХГ уже приближается к 60%. В то же время "Газпром" под надуманным техническим предлогом, как выразился министр, уже больше недели использует главный маршрут снабжения Германии, "Северный поток", лишь на 40% его мощности, а в середине июля вообще остановит этот газопровод дней на десять для проведения планового профилактического ремонта. Возобновятся ли после этого поставки и в каком объеме, непонятно.

Политический сигнал населению ФРГ и союзникам по ЕС

Вот почему понадобилось объявление тревоги. Это, прежде всего, политический сигнал. Он призван мобилизовать всю Германию на повсеместную экономию газа ради того, чтобы войти в зимний отопительный сезон с максимально заполненными газохранилищами.

Это нужно, чтобы обезопасить от нехватки голубого топлива не только себя, но и соседей, партнеров по ЕС. Роберт Хабек особо подчеркнул европейское измерение предпринимаемых мер. Министр, занимающий также пост вице-канцлера, недвусмысленно дал понять, что Германия, обладающая самыми большими мощностями подземного хранения газа во всем Евросоюзе, готова будет предстоящий зимой делиться своими запасами.

Тут, пояснил он, дело не только в солидарности с союзниками, но и в элементарной взаимозависимости. Ведь пока у ФРГ нет собственных терминалов по приему сжиженного газа (два должны войти в строй предстоящей зимой, еще два - весной 2023 года), она получает его с СПГ-терминалов в Нидерландах, Бельгии, Франции.

Мощный импульс для общенациональной кампании экономии энергии

Министерство экономики ФРГ еще в начале июня провозгласило общенациональную кампанию по экономии энергии и особенно газа, разработала сайт с многочисленными полезными советами населению и подало личный пример, отключив вечернее освещение фасада своего здания в Берлине. Можно исходить из того, что факт объявления тревоги даст этой кампании мощный толчок.

Тем более, что готовность жителей и бизнесменов Германии экономить энергию весьма высока. Их мотивацию усиливают и чрезвычайно высокие цены на топливо и электричество, и решительное неприятие путинской войны против Украины, и забота о глобальном климате, страдающем от сжигания ископаемых энергоносителей.

Берлин получил дополнительные полномочия для регулирования рынка

Однако провозглашение второй ступени аварийного плана преследует и другую цель. Этот административный шаг обеспечивает правительству законную основу для принятия различных мер по регулированию газового рынка. Так, оно имеет теперь легитимное право разрешать энергетическим компаниям, вынужденным докупать недополученные из России объемы на очень дорогом спотовом рынке, экстренно повышать цены для клиентов даже в действующих договорах, чтобы не работать себе в убыток и не оказаться на грани банкротства.

Пока правительство подчеркивает, что не будет пользоваться этим правом, но его инструментарий на случай обострения дефицита газа и дальнейшего роста цен на него существенно расширился.

Одновременно объявление Берлином энергетической тревоги означает новый решительный шаг на пути ускоренного преодоления зависимости от России. Иными словами: Москва добилась того, что всю Германию мобилизуют теперь с целью наконец-то выбить из рук Кремля газовое оружие и как можно быстрее лишить "Газпром" его самого крупного экспортного рынка.

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

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