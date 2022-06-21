Вице-канцлер Германии Хабек обвинил Путина в "экономической атаке"

Сокращение поставок российского газа по балтийскому газопроводу "Северный поток" является "экономической атакой" со стороны президента РФ Владимира Путина. Такую точку зрения вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck) высказал на Дне немецкой промышленности в Берлине во вторник, 21 июня. Кремль использует энергоресурсы в качестве оружия, указал политик.
"Эта стратегия не должна увенчаться успехом", - подчеркнул Хабек. По словам вице-канцлера, власти России таким образом хотят спровоцировать дебаты в Европе и Германии о страхе материальных потерь, чтобы в конечном итоге вызвать спор о том, не следует ли дать Путину свободу действий в отношении Украины.
Планируемое задействование большего числа угольных электростанций с целью экономии газа является "очень плохой новостью", отметил Хабек. Однако эта мера необходима. Германия не может подойти к зимнему сезону с наполовину заполненными хранилищами, подчеркнул вице-канцлер.
Глава RWE: Европе необходим общий план действий
В свою очередь генеральный директор немецкой энергетической компании RWE Маркус Креббер (Markus Krebber) призвал Европу к совместным действиям в случае полного прекращения поставок российского газа. До сих пор совместных планов по распределению оставшегося газа не было, отметил топ-менеджер. Он призвал прояснить этот вопрос в течение двух-трех месяцев. По словам Креббера, сейчас каждое европейское государство самостоятельно анализирует план действий на случай подобной чрезвычайной ситуации.
В то же время глава Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм (Siegfried Russwurm) заверил, что все компании страны используют "каждый рычаг" для экономии энергии. В настоящее время невозможно точно подсчитать сэкономленный объем, однако речь идет о "значительном вкладе", добавил он.
В центре внимания на Дне немецкой промышленности были и другие темы. Так, канцлер Германии ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) особо выделил необходимость избежать "продолжительной инфляционной спирали" в стране. "Это именно то, на чем сейчас необходимо сосредоточиться", - сказал глава правительства, подразумевая запланированные на 4 июля консультации с представителями профсоюзов и работодателей касательно реакции на изменение цен. Федеральное правительство "засучило рукава", подчеркнул канцлер.
Спор о сроке службы немецких АЭС
Участники мероприятия не обошли стороной и вопрос продления срока службы атомных электростанций Германии. Так, Роберт Хабек и министр охраны окружающей среды Штеффи Лемке (Steffi Lemke) выступили против этого шага. Подобная мера внесет небольшой вклад в энергоснабжение и в то же время грозит значительными экономическими и юридическими и рисками, а также рисками в области техники безопасности, указали они.
В то же время председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) выразил противоположную точку зрения. Продление службы трех действующих АЭС в Германии технически возможно и юридически оправданно, подчеркнул политик. Нынешние планы властей предполагают отключение ядерных реакторов в конце 2022 года.
А министр финансов Кристиан Линднер (Christian Lindner) призвал к "открытым дебатам" по вопросу продления срока службы трех АЭС. По его словам, речь идет не об одной зиме, а о трех-пяти годах обеспечения энергоснабжения Германии и нехватки газа. СПГ-терминалы не устранят нехватку этого сырья даже с учетом их оперативного строительства.
"Вот почему я выступаю за открытые, неидеологические дебаты о том, должны ли мы временно поддержать ядерные мощности в нашей стране", - подчеркнул Линднер. "В чрезвычайной ситуации важно обезопасить наше энергоснабжение в любое время и в любом месте", - объяснил глава Минфина.
Линднер: Берлин против запрета продажи автомобилей с ДВС с 2035 года
Кроме того, федеральное правительство не согласится на запрет продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года на уровне Евросоюза, указал Линднер. Некоторые регионы мира не удастся массово перевести на электромобили в ближайшие десятилетия, объяснил он. "Мы в федеральном правительстве не согласны с этим европейским нормативным актом", - подчеркнул министр.
Европарламент в начале июня проголосовал за прекращение продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в странах Евросоюза в 2035 году. Решение распространяется на легковые машины и легкий коммерческий транспорт полной массой до 3,5 тонны.
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Автор: Андрей Гурков