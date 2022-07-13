Комментарий: Запад должен привлечь на свою сторону союзников Путина

Еще не так давно - около двадцати лет назад - многие немецкие политики, особенно левого толка, желали многополярного мира. В нем мы сейчас и живем.

Нельзя сказать, что жизнь теперь лучше, чем была в мире, где господствовали США и Запад в целом. По крайней мере это относится к Европе. Континент переживает масштабную империалистическую агрессивную войну, идет перевооружение, энергетическая безопасность Германии подорвана. Стабильность, характеризовавшая Европу в последние несколько десятилетий, находится под угрозой: на континент возвращается старое бедствие - политика силы.

Можно долго спорить, действительно ли Путин уловил исторический момент. Сегодня Россия, возможно, и сильнее, чем когда он вступал в должность. Но одной армии недостаточно, чтобы быть великой державой. У России экономика развивающейся страны. С экономической точки зрения страна, сопоставимая с Бразилией или Южной Кореей, сегодня противостоит объединенному Западу, который намного превосходит ее.

Тем не менее тот факт, что Путин занимается этой проверкой на прочность, связан с последовавшей за глобализацией сменой расстановки сил. На страны "большой семерки" (G7), которые задают тон санкциям против России, приходится около 43 процентов мировой экономики. Это впечатляющий уровень для всего семи стран. Но тридцать лет назад на них приходилось почти семьдесят процентов.

Украинская война - первая битва многополярной эпохи

Постепенная потеря Западом власти давно видна с политической точки зрения. Западу больше не удается достичь многих своих целей в развивающихся странах - так было еще до войны в Украине. Неудачные вмешательства в Ираке, Афганистане, Ливии и Мали свидетельствуют о масштабной, чрезмерной экспансии Америки и Европы, а также их излишней самоуверенности. Возникшие в результате внутриполитические конфликты еще больше ослабили западный лагерь.

Николас Буссе

Было бы слишком большой честью для Путина думать, что он все это учел в своих расчетах. Его действиям в Украине свойственна некоторая импровизация, и он явно не ожидал западных санкций в таком масштабе. Но в одном он прав: его союз с Китаем держится, и нейтральная позиция таких стран, как Индия, также играет ему на руку - в том числе материально. Действительно, украинская война - это первая битва многополярной эпохи. Возвысившийся человек хочет подорвать существующий порядок насилием. То, что за этим наблюдают другие восходящие державы, даже в чем-то помогая, уже является успехом Путина. Военный конфликт не становится "мировой войной" только потому, что он происходит в Европе.

По законам классической внешней политики, которые в значительной степени неизвестны сегодня в Германии, Запад должен теперь попытаться привлечь на свою сторону союзников Путина. В период холодной войны это особенно хорошо сработало с Китаем, когда Америка смогла отдалить КНР от Советского Союза. Эта стратегия была бы особенно полезна для европейцев, которым непосредственно угрожает российская экспансия. Путин может позволить себе творить такое на западе только потому, что у него все спокойно на востоке.

Не навязывать свои ценности, а учитывать интересы других

Этому мешают два фактора. Первый заключается в том, что США настоящей проблемой считают Китай. Поскольку Европа не может защитить себя от России, она не сможет проводить в отношении Китая политику, противоречащую базовому курсу Вашингтона. Сегодня Европа так же зависит от Америки, как и до падения Берлинской стены. Особенно это касается слабой в военном отношении Германии.

Другой фактор - это основополагающий идеологический конфликт. В Германии об этом говорят с привычным моральным преувеличением, но это все же реальность. Россия и Китай хотят противопоставить авторитарную систему демократической модели Запада и открыто говорят об этом. Мысль о том, что можно каким-то образом договориться о сосуществовании, нереалистична. Это не сработало и во время холодной войны - Советский Союз должен был пасть.

Так что речь идет о том, чтобы сделать союзниками другие влиятельные государства. И речь не только про Аргентину, Индию, Индонезию, Сенегал и Южную Африку, которых канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) пригласил на саммит "большой семерки". Одна из многих вещей, которую Германия должна вновь усвоить, заключается в том, что потенциальные партнеры ждут не навязывания им ценностей, которые считаются универсальными в Берлине, а хотят, чтобы их интересы учитывались. В новом многополярном мире Германии и Европе по-прежнему придется идти на многие компромиссы. Вопрос в том, захотят ли они делать это с Путиным.

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