G7 планирует инвестировать 600 млрд долларов в развивающиеся страны

Лидеры стран "большой семерки" (G7) в первый день саммита сообщили о запуске пятилетней инвестиционной программы на общую сумму в 600 млрд долларов для развивающихся стран, чтобы противостоять растущему влиянию Китая. Об этом говорится в сообщении Белого дома США, опубликованном в воскресенье, 26 июня.

Программа под названием "Партнерство для глобальной инфраструктуры и инвестиций", по замыслу лидеров стран G7, должна быть реализована к 2027 году. Ее цель - создать "высококачественную и устойчивую инфраструктуру" в бедных странах. "Я хочу внести ясность. Это не помощь или благотворительность. Это инвестиции, которые принесут прибыль всем", - сказал президент США Джо Байден, добавив, что программа позволит странам-получателям "увидеть конкретные преимущества партнерства с демократиями".

Больше всех денег дадут Европа и США

США обязались взять на себя треть необходимых расходов - 200 млрд долларов. Деньги планируется выделять через федеральные фонды, гранты и частные инвестиции. На страны Евросоюза должно прийтись порядка 300 млрд долларов инвестиций, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Среди флагманских проектов Байден выделил развитие солнечной энергетики в Анголе стоимостью 2 млрд долларов и помощь институту Пастера в Африке, занимающемуся разработкой вакцин. Уже заключен контракт на 600 млн долларов на строительство подводного телекоммуникационного кабеля из Юго-Восточно Азии в Европу через страны Ближнего востока. Кабель, протяженностью 17 тысяч километров, соединит Сингапур с Францией и обеспечит страны регионов высокоскоростной и надежной связью, говорится в сообщении Белого дома.

Еще 320 млн долларов уже выделены на строительство более 100 больниц и клиник в Кот-д'Ивуаре. Другие инвестиции планируется направлять в области борьбы с изменением климата, глобального здравоохранения и цифровой инфраструктуры.

G7 отвечает Китаю

Инвестиционная программа стран "большой семерки" должна стать ответом на подобный проект Китая "Один пояс и один путь", запущенный в 2013 году. В рамках него КНР финансировала различные инфраструктурные проекты в первую очередь в Азии и Африке.

Как отмечает агентство AFP, программу активно критиковали и обвиняли Китай в преследовании исключительно своих, а не стран-получателей, интересов. КНР стремилась получать доступ к ресурсам и обеспечивать безопасность собственных торговых путей, пишет агентство.

Многие из стран-получателей "теперь осознали, что у них большая задолженность, что их экономический рост не увеличился значительно и что эти так называемые инвестиции не достигли населения", - цитирует агентство высокопоставленного чиновника США. По словам собеседника AFP, странам "большой семерки" "еще не поздно" противодействовать этому, а в центре внимания инициативы G7 должны быть страны Африки.

Смотрите также:

Впечатляющий фотопроект: "Где спят дети" Некоторые дети спят в грязи… Портрет ребенка и его комната, - такой формат Джеймс Моллисон выбрал для своей серии работ. Во время поездки по Китаю он встретил девятилетнего Донга, который живет в провинции Юньнань на юго-востоке страны и делит свою комнату с сестрой, родителями и дедом. Семья - бедная, но у нее есть участок земли для выращивания риса и сахарного тростника. Донг мечтает стать полицейским.

Впечатляющий фотопроект: "Где спят дети" …другие купаются в роскоши Совсем другие условия жизни у восьмилетнего Харрисона из Нью-Джерси, США. Он - единственный ребенок в семье. Семья живет на вилле. У мальчика есть большой телевизор, отдельная ванная и две большие игровые комнаты. Он посещает частную школу. Правда, дорога до нее занимает два часа, но мать Харрисона любит проводить время с сыном в машине. Харрисон хочет стать ветеринаром.

Впечатляющий фотопроект: "Где спят дети" Детская комната как магазин игрушек Кайя показала фотографу свой игрушечный рай. На этой фотографии ей четыре года. Она живет с родителями в маленькой квартире в Токио. В ее комнате много кукол и мягких игрушек. Одежду девочке шьет ее мама - по три платья в месяц. Но Кайя большую часть времени носит школьную форму. Девочка хочет стать художником-карикатуристом и рисовать японское аниме.

Впечатляющий фотопроект: "Где спят дети" У Индиры нет своей кровати Дом семилетней Индиры в столице Непала Катманду состоит всего из одной комнаты. Ночью девочка спит со своими братьями и сестрами на матрасе на полу. Индира вместе с несколькими детьми трудится в гранитном карьере. Это может быть очень опасно для здоровья, поскольку многие из них не носят защитных очков. Индира мечтает танцевать.

Впечатляющий фотопроект: "Где спят дети" В одном помещении 79 детей Шерап живет в монастыре в Непале. Десятилетний ребенок делит комнату с другими мальчиками, которые станут монахами. Всего в этом помещении 79 детей. Они спят на двухъярусных кроватях и у них очень мало личных вещей. Шерапа в монастырь отправили его родители. Они верят в то, что семье повезет, если один из сыновей станет монахом.

Впечатляющий фотопроект: "Где спят дети" Королева красоты Жасмин Жизнь семилетней Жасмин сильно отличается от жизни ее сверстников: она живет со своей семьей в большом доме в американском штате Кентукки. В ее комнате висят несколько корон и поясов, которые она выиграла на детских конкурсах красоты. Она ежедневно тренируется для сценических шоу. Это очень дорогое хобби: участие в каждом конкурсе обходится ее родителям в несколько тысяч долларов.

Впечатляющий фотопроект: "Где спят дети" На твердом настиле Восьмилетняя Акахсет ведет совсем другой образ жизни. Ее семья принадлежит к индейскому племени, которое живет в джунглях Амазонки в Бразилии. Индейцы Крахо верят, что Земля была создана солнцем и луной. Красные полосы на груди нанесены в соответствии с ритуалом племени. Близлежащая река снабжает их водой. Свои детские сны девочка видит на твердом настиле.

Впечатляющий фотопроект: "Где спят дети" Детская комната c постерами Одиннадцатилетняя Тай живет со своими сестрами и родителями на третьем этаже многоквартирного дома в Рио-де-Жанейро. Отец с матерью - не очень обеспеченные люди, но они могут хорошо содержать свою семью. Стена в комнате Тай увешана постерами с ее кумиром, поп-звездой Фелипе Дилоном. Выставку "Где спят дети" можно увидеть до 6 февраля 2022 года в музее Эдвина Шарфа в городе Ной-Ульме. Автор: София Принцен, Виктор Вайц

