ООН: вооруженные конфликты являются главной причиной голода в мире

Пандемия и климатический кризис усилили во многих регионах мира проблемы с обеспечением населения продовольствием, но конфликты с применением насилия по-прежнему являются главной причиной глобального голода. Об этом заявил в четверг, 19 мая, на заседании Совета Безопасности ООН генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Цюй Дунъюй.

FAO: голод угрожает почти 200 млн людей в мире

По его данным, с 2018 по 2021 годы число людей во всем мире, столкнувшихся с острой нехваткой продовольствия, возросло на 88 процентов, превысив 139 миллионов. Война в Украине несет риск того, что число людей в мире, которым угрожают перебои с обеспечением продовольствием и голод, продолжит расти, подчеркнул глава FAO. По данным "Глобального доклада о продовольственных кризисах", в прошлом году этот показатель возрос до почти 193 миллионов - это на 40 миллионов больше, чем годом ранее.

В 2022 году число страдающих от голода продолжит расти, предупредил Дуньъюй. Среди находящихся под угрозой стран он назвал Афганистан, Сомали, Южный Судан и Йемен. По последней оценке FAO, в 2023 году вследствие войны в Украине число людей, страдающих от хронического недоедания, может увеличиться еще на 18,8 миллиона.

Выступая на дебатах о мире во всем мире и безопасности в сфере продовольствия, Дунъюй призвал мировое сообщество выделять больше средств для создания устойчивой аграрной экономики. Необходимо срочно расширить поддержку сельского хозяйства, чтобы обеспечить наличие и доступность продуктов питания, в том числе, в кризисных ситуациях.

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