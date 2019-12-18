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Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Глобализация

Глобализация - процесс усиления интеграции экономик и обществ в глобальном масштабе.

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Контекст

Мораль в современом обществе

Разрешить конфликты поможет этика, уверены немецкие ученые

Разрешить конфликты поможет этика, уверены немецкие ученые

Ученые в Германии попытаются решить глобальные конфликты в новом Центре этики.
Наука12 декабря 2022 г.
Контейнеровоз Ever Given снимают с мели

Суэцкий канал и глобализация - где тонко, там и рвется

Суэцкий канал и глобализация - где тонко, там и рвется

Блокада Суэцкого канала только усугубила проблемы мировой торговли, вызванные коронавирусом, считает Хенрик Бёме.
Хенрик Бёме
Комментарий
Экономика и бизнес29 марта 2021 г.
Карнавальные фигуры Си Цзиньпина, Путина, Трампа и Ким Чен Ына

Как коронавирус изменил взгляды немцев на мир

Как коронавирус изменил взгляды немцев на мир

На фоне пандемии COVID-19 почти три четверти жителей Германии стали хуже относиться к США, 36% - к Китаю.
Общество18 мая 2020 г.
Александр Лукашенко и Владимир Путин в Санкт-Петербурге

Россия и Беларусь не договорились по нефти, газу и налогам

Россия и Беларусь не договорились по нефти, газу и налогам

"Дорожные карты" по нефти, газу и налогам не согласованы и после переговоров Путина и Лукашенко, заявил Максим Орешкин.
Политика20 декабря 2019 г.
Павел Севернинец в зале суда (фото из архива)

Задержанный организатор минских протестов отпущен из милиции

Задержанный организатор минских протестов отпущен из милиции

Белорусского оппозиционера Павла Северинца задержали. Его приговорили к аресту на 15 суток, но в тот же день отпустили.
Политика18 декабря 2019 г.
Флаги России и Беларуси

Россия и Беларусь согласовали компенсации в нефтяной сфере

Россия и Беларусь согласовали компенсации в нефтяной сфере

Обнуление Россией экспортных пошлин на нефть грозит Минску потерями. НПЗ Беларуси получат налоговый вычет, пишет РБК.
Экономика и бизнес18 декабря 2019 г.
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