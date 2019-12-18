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Фото: Kevin Frayer/Getty Images
Глобализация
Глобализация - процесс усиления интеграции экономик и обществ в глобальном масштабе.
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Контекст
Разрешить конфликты поможет этика, уверены немецкие ученые
Разрешить конфликты поможет этика, уверены немецкие ученые
Ученые в Германии попытаются решить глобальные конфликты в новом Центре этики.
Наука
12.12.2022
12 декабря 2022 г.
Суэцкий канал и глобализация - где тонко, там и рвется
Суэцкий канал и глобализация - где тонко, там и рвется
Блокада Суэцкого канала только усугубила проблемы мировой торговли, вызванные коронавирусом, считает Хенрик Бёме.
Хенрик Бёме
Комментарий
Экономика и бизнес
29.03.2021
29 марта 2021 г.
Как коронавирус изменил взгляды немцев на мир
Как коронавирус изменил взгляды немцев на мир
На фоне пандемии COVID-19 почти три четверти жителей Германии стали хуже относиться к США, 36% - к Китаю.
Общество
18.05.2020
18 мая 2020 г.
Россия и Беларусь не договорились по нефти, газу и налогам
Россия и Беларусь не договорились по нефти, газу и налогам
"Дорожные карты" по нефти, газу и налогам не согласованы и после переговоров Путина и Лукашенко, заявил Максим Орешкин.
Политика
20.12.2019
20 декабря 2019 г.
Задержанный организатор минских протестов отпущен из милиции
Задержанный организатор минских протестов отпущен из милиции
Белорусского оппозиционера Павла Северинца задержали. Его приговорили к аресту на 15 суток, но в тот же день отпустили.
Политика
18.12.2019
18 декабря 2019 г.
Россия и Беларусь согласовали компенсации в нефтяной сфере
Россия и Беларусь согласовали компенсации в нефтяной сфере
Обнуление Россией экспортных пошлин на нефть грозит Минску потерями. НПЗ Беларуси получат налоговый вычет, пишет РБК.
Экономика и бизнес
18.12.2019
18 декабря 2019 г.
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