Шольц в Пекине: в ФРГ хотят снизить зависимость от Китая

Столкнувшись с энергетическим шантажом со стороны Путина, в ФРГ задумались о снижении экономической зависимости от Китая. Несмотря на предостережения экспертов, немецкие компании расширяют бизнес в КНР.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в четверг, 3 ноября, отправится с визитом в Китай вместе с большой делегацией немецких бизнесменов. Он будет первым главой правительства западного государства, посетившим КНР в последние три года, в течение которых Пекин последовательно проводит курс на изоляцию страны от внешнего мира.

Крупнейший торговый партнер Германии

Китай является крупнейшим торговым партнером Германии, немецкие компании инвестируют большие суммы в эту страну. Так, в сентябре химический концерн BASF открыл крупное предприятие в Чжаньцзяне на юге КНР. До 2030 года компания планирует вложить в него 10 миллиардов евро. Ожидается, что к концу десятилетия две трети роста оборота BASF будет приходиться на Китай.

В одном из автосалонов VW в Шанхае Фото: Wang Gang/Costfoto/picture alliance

Немецкие автоконцерны также активно инвестируют в КНР. Volkswagen продает там 40 процентов своих автомобилей. Концерн отказался закрыть свой завод в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) после того, как ООН выявила масштабные нарушения прав человека и использование принудительного труда китайскими властями в этом регионе. На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что VW планирует создать крупное совместное предприятие с китайской технологической фирмой Horizon Robotics, вложив в него 2 миллиарда евро.

Большой резонанс на прошлой неделе вызвала сделка, заключенная в Германии с китайской государственной компанией Cosco, которая занимается контейнерными перевозками. Компания намерена приобрести долю в контейнерном терминале гамбургского порта, который в Германии относится к критической инфраструктуре. Канцлер Шольц продавил эту сделку, несмотря на предостережения экспертов по Китаю и сопротивление отдельных членов его же правительства.

Конфликт вокруг Тайваня как фактор риска

Совершает ли Германия в случае с Китаем ту же ошибку, что она допустила с Россией, попадая в зависимость от государств, которые открыто нарушают международное право - как РФ, напавшая на Украину, или же косвенно - угрожая применить силу для удовлетворения своих территориальных претензий?

На недавно прошедшем 20-м съезде КПК председатель КНР Си Цзиньпин в очередной раз завил о целях Пекина в отношении Тайваня: "Воссоединение (с Китаем. - Ред.) должно быть и будет проведено". При этом тайваньцы в целом все меньше заинтересованы в воссоединении с Китаем и совсем не хотели бы оказаться под властью коммунистической диктатуры. Но, по мнению Си, "Тайвань является частью Китая, разрешение этого вопроса - дело китайцев", а "внешние силы" не должны вмешиваться в него.

Бернхард Барч Фото: DW

Эксперты берлинского Института исследований Китая Mercator (MERICS) считают, что в ближайшие годы не будет войны за Тайвань, если все стороны будут избегать непреднамеренных столконовений, а в незначительных конфликтных ситуациях будут предотвращать эскалацию, которая привела бы к серьезной конфронтации. "Если все же дело дойдет до войны, то столкнутся две самых мощных державы мира - США и КНР, и произойдет это в регионе, который для мировой экономики более важен, чем Восточная Европа", - указывает эксперт MERICS Бернхард Барч (Bernhard Bartsch).

В результате пострадали бы многие секторы немецкой экономики. У Китая монополия на рынке редкоземельных металлов. Из 30 наименований этого сырья, которое в Евросоюзе считается критически важным для экономики, 19 поступает в основном из КНР. Они используются при производстве смартфонов, светодиодных ламп, электромоторов, солнечных батарей и компьютерных чипов. От наличия этого сырья также зависит в Германии и энергетический разворот в сторону возобновляемой энергетики.

"Необходимо постепенно избавиться от зависимости"

Несмотря на геополитические риски и нарушения прав человека в Китае, Германия продолжает расширять экономические связи с этой страной. Снизить зависимость от КНР требуют в ФРГ не только "зеленые", которых в нынешнем правительстве представляют, в том числе, главы МИД Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и Минэкономики Роберт Хабек (Robert Habeck).

Анналена Бербок Фото: Janine Schmitz/photothek/IMAGO

Это позволило бы в будущем избежать шантажа, подобного тому, который сейчас использует Россия в отношении Евросоюза, прекратив поставки газа. В случае с Китаем Федеральная разведывательная служба (BND) недавно предостерегла, что ФРГ сама поставила себя в "болезненную зависимость" от государства, которое "внезапно перестало быть доброжелательным".

"Нам нужно постепенно избавиться от зависимости, если мы не хотим со временем полностью потерять свободу", - считает глава комитета бундестага по правам человека, представитель оппозиционной ХДС Михаэль Бранд (Michael Brand), на прошлой неделе посетивший Тайвань в составе делегации немецких парламентариев.

Михаэль Бранд Фото: Sebastian Gabsch/Geisler-Fotopre/picture alliance

По мнению политика, у Китая - "тоталитарные претензии", которые он защищает "целеустремленно во всем мире". США уже предприняли на этом пути ряд шагов - в начале октября Вашингтон значительно ужесточил ограничения на поставки в КНР некоторых видов микрочипов и оборудования для их производства. Концерн Apple в будущем собирается расширять производство в Индии и Вьетнаме.

Пекин пока не впечатляют заявления немецких политиков

Правительство ФРГ намерено в будущем году представить новую стратегию отношений с Китаем, которая будут подразумевать более критичный подход к Пекину, чем при прежнем канцлере Ангеле Меркель (Angela Merkel). Разработкой этой стратегии занимается внешнеполитическое ведомство Анналены Бербок, которая называет КНР "системным конкурентом" и открыто затрагивает вопросы нарушения прав человека в стране.

Коалиционный договор нынешнего правительства, в которое вошли социал-демократы, "зеленые" и либералы, уже содержит такие внешнеполитические темы, как права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, ситуация в Гонконге и в Азиатско-тихоокеанском регионе, конфликт вокруг Тайваня, - которые в Пекине не любят обсуждать. Однако до тех пор, пока экономические отношения с Германией бурно развиваются, Си Цзиньпина, похоже, не сильно волнуют заявления о новой политике ФРГ в отношении Китая.

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