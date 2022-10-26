ФРГ разрешила ограниченное участие Китая в порту Гамбурга

Немецкое правительство запретило продавать китайской фирме Cosco 35-процентную долю компании-оператора одного из контейнерных терминалов в порту Гамбурга, но согласилось с долей 24,9%.

Правительство Германии разрешило китайской государственной судоходной компании China Ocean Shipping Company (Cosco) приобрести крупную долю в управляющей компании одного из контейнерных терминалов в порту Гамбурга. Кабинет министров согласился с компромиссным решением в заключении спорной сделки, предложив китайской стороне приобрести 24,9 процента акций фирмы Container Terminal Tollerort (CTT) - оператора самого маленького из четырех контейнерных терминалов гамбургского порта, сообщило в среду, 26 октября, министерство экономики ФРГ.

Частичный запрет сделки с Cosco

Тем самым Берлин наложил вето на первоначальный формат сделки, предполагавшей продажу фирме Cosco 35 процентов акций CCT и подготовленной головным концерном Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), две трети акций которого принадлежат городу Гамбургу. При ограниченном варианте участия китайцы не вправе назначать своего директора. Кроме того, власти ФРГ запретили вносить в договор право Cosco налагать вето на стратегические решения немецкой компании.

Вокруг планов продажи китайской госкомпании крупного пакета акций контейнерного терминала в Гамбурге ранее разгорелся конфликт внутри правящей коалиции, несколько федеральных министерств настаивали на полном запрете сделки. Против нее выступают "зеленые" и свободные демократы, которые ссылаются на опыт Германии с ростом зависимости от экспорта российских энергоносителей и призывают не продавать Китаюобъекты критически важной инфраструктуры.

Согласно закону ФРГ о внешней торговле, инвестиции в критическую инфраструктуру в размере, превышающем 25 процентов, подлежат согласованию с федеральными властями.

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