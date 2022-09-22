Германия отворачивается от Китая: что будет с торговлей?

Правительство Германии выступает за более жесткий курс по отношению к Китаю и рискует потерять крупнейшего торгового партнера. С чем это связано и в чем конкретно выражается?

Порт Гамбурга считается воротами Германии. Прежде всего, это ворота в Китай. Экономический гигант КНР является крупнейшим клиентом гамбургского порта. Только в первой половине 2022 года в ганзейский город прибыло более 1,3 млн контейнеров из Поднебесной. Многие из них - в контейнерный терминал Толлерорт.

Сделка с COSCO под вопросом

Теперь китайская судоходная компания COSCO хочет приобрести 35-процентную долю в терминале. Компания Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) также хотела бы этого: это сделало бы контейнерный терминал в Толлерорте предпочтительным перевалочным пунктом в Европе для судоходной компании, входящей в десятку крупнейших в мире. Но в середине августа стало известно, что у министерства экономики в Берлине есть сомнения по поводу планов COSCO в Гамбурге. По сообщению информационного агентства Reuters, в федеральном правительстве нет единого мнения относительно того, следует ли одобрить сделку.

Контейнеры с китайским грузом в порту Гамбурга Фото: picture-alliance/dpa/D.Reinhardt

Спор о сотрудничестве с COSCO является примером того, что экономические отношения с Китаем ставят под вопрос основу немецкой бизнес-модели. После того, как нападение России на Украину указало на слабость Германии в связи с зависимостью от российского газа, Берлин задумался о взаимоотношениях с Китаем: как вести себя с автократией, которая на протяжении многих лет была крупнейшим торговым партнером Германии и где работают около 5000 немецких компаний? Как вести себя со страной, которую в документах Евросоюза называют одновременно партнером, конкурентом и стратегическим соперником - причем баланс все больше смещается в сторону соперничества?

"Конец наивности по отношению к Китаю"

Роберт Хабек (Robert Habeck), вице-канцлер и министр экономики ФРГ, уже объявил о "более жесткой торговой политике" в отношении Китая. По окончании конференции министров торговли стран "большой семерки" в середине сентября немецкий политик заявил, что "наивность в отношении Китая закончилась".

В конце мая Хабек уже отказал VW Group в гарантиях на инвестиции в Китае. Это вызвало шок, ведь на протяжении десятилетий бизнес немецких компаний в Китае имел преференции в виде инвестиционных и экспортных гарантий. "Вскоре это может стать обычным методом. В ближайшем будущем, если немецкие компании захотят инвестировать, если они будут торговать с Китаем, они, скорее всего, будут делать это на свой страх и риск и больше не смогут полагаться на государственные гарантии", - объяснил смену курса в интервью DW эксперт по Китаю Тим Рюлиг (Tim Rühlig) из Германского общества внешней политики (DGAP). По его словам, немецкое государство "больше не хочет давать немецким компаниям стимулы для расширения бизнеса в Китае".

Предприятие Volkswagen в Урумчи Фото: Stephan Scheuer/picture alliance/dpa

Но они все равно это делают. Согласно исследованию Юргена Маттеса (Jürgen Matthes) из Института немецкой экономики (IW), в первом полугодии немецкий бизнес инвестировал в Китай около десяти миллиардов евро, что, безусловно, является рекордной суммой. Однако он сосредоточен лишь в нескольких секторах. Немецкие автопроизводители и, в частности, химические компании продолжают искать доступ на китайский рынок, говорится в исследовании, опубликованном в середине сентября компанией Rhodium Group. Только на четыре немецких промышленных гиганта VW, BMW, Mercedes и BASF приходится треть европейских прямых инвестиций в Китай, указывается в исследовании.

Чрезмерная зависимость ФРГ от Китая?

Йорг Вуттке (Jörg Wuttke), президент Европейской торговой палаты в Китае, подтверждает вывод экспертов Rhodium о том, что 80 процентов европейских инвестиций в Китае приходится всего на десять крупных компаний. "Это показывает, что остальные европейские бизнес-компании не уходят из Китая, но интересуются другими странами для новых инвестиций, а также думают о диверсификации", - пояснил эксперт DW.

Юрген Маттес Фото: IW Köln/Uta Wagner

Вуттке, который также является главным представителем BASF в Китае, признает ярко выраженную зависимость десяти крупных европейских компаний от китайской экономики. Он видит зависимость в импорте редкоземельных металлов, прекурсоров для фармацевтической промышленности или элементов для фотовольтаики. Однако в отношении экономики в целом он считает, что сравнение с Россией хромает. "У нас есть поставки нефти и газа из России. А из Китая у нас есть поставки игрушек, мебели, спортивного оборудования, одежды, обуви. Большинство этих продуктов - я бы сказал, 90 процентов - легко могут производиться в других странах", - уверен Вуттке.

Что касается экспорта в Китай? По данным эксперта IW Маттеса, от него зависит около трех процентов рабочих мест в Германии. "Это более миллиона рабочих мест в абсолютном выражении. Это значительная цифра, но, если сравнивать в целом с более 45 млн занятых в стране, то все относительно", - рассказал Маттес DW. Эксперт IW уверен: "На макроэкономическом уровне зависимость от Китая как экспортного рынка актуальна, но не так велика, как часто утверждается в СМИ".

Переориентироваться на другие рынки

Тем не менее в правительстве именно представители партии "Союз-90"/"зеленые" оказывают давление на бизнес с Китаем. В начале сентября министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) предупредила в своем выступлении перед представителями бизнеса: "Мы не можем себе позволить во второй раз повторять принцип "с этими авторитарными режимами все будет не так уж плохо". Глава МИД ФРГ объявила о разработке нового курса в отношении Китая в рамках стратегии национальной безопасности: "Для правительства Германии и для меня важно, чтобы то, чему мы научились из нашей зависимости от России, могло быть закреплено в стратегии для Китая".

По информации Reuters, министерство экономики ФРГ ищет способы заставить немецкие компании обратиться к другим азиатским государствам вместо Китая. На карту поставлены не только государственные инвестиции и экспортные гарантии. Банк KfW, находящийся в федеральной собственности, изучит возможность сокращения своей китайской программы и вместо этого будет предлагать больше кредитов для бизнеса в таких странах, как Индонезия. Более мелкие программы, такие как продвижение торговых выставок, также находятся под пристальным вниманием.

Анналена Бербок Фото: Political-Moments/IMAGO

Немецкое деловое сообщество уже давно обратило на это внимание. В 2021 году в Федеральном объединении немецкой промышленности (BDI) задумались о сотрудничестве с автократиями в области внешнеторговой политики. Результатом стал "Дискуссионный документ о формировании экономических отношений в условиях международной системной конкуренции". В нем авторы BDI выступают за "концепцию ответственного сосуществования во внешнеэкономической политике и сотрудничестве с четкими границами".

На прошедшем в июне Дне промышленности Янка Ортель, эксперт по Китаю аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR), имела возможность предупредить присутствующих менеджеров о внутриполитических событиях в Китае: в течение долгого времени экономика была на первом плане в китайской политике. Однако сейчас совершенно очевидно, что политические цели превалируют над экономическими.

Однако для многих менеджеров изменение курса Минэкономики кажется слишком резким. "Государственная поддержка и защита китайского бизнеса немецких компаний должны быть сохранены в принципе", - заявил агентству Reuters исполнительный директор Азиатско-Тихоокеанского комитета немецкого бизнеса (АПА) Фридолин Штрак (Friedolin Strack). По мнению АПА, следует приветствовать китайские инвестиции в Германии и Европе. Однако Штрак не захотел комментировать конкретный случай вхождения COSCO в порт Гамбурга.

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