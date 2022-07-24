Инвестиции КНР в Россию через глобальный проект сократились до нуля

Инвестиции Китая в Россию в рамках проекта по развитию и сотрудничеству "Один пояс - один путь" в первом полугодии 2022 года впервые сократились до нуля, пишет газета Financial Times со ссылкой на отчет центра Green Finance & Development Center в воскресенье, 24 июля.

Отсутствие инвестиций свидетельствует о нежелании Пекина попасть под санкции из-за сделок с Россией, пишет газета. Директор центра Кристоф Недопил Ван допустил, что падение инвестиций может быть временным, поскольку между Россией и Китаем "определенно сильное взаимодействие". Ван, в частности напомнил, что несмотря на войну, КНР увеличила закупки российских энергоносителей.

FT указывает, что Китай не инвестировал в Россию впервые с момента запуска программы в 2013 году. В прошлом году Москва и Пекин заключили соглашения на сумму около 2 млрд долларов. В целом с 2013 года КНР вложила в Россию более 30 млрд долларов. FT называет Россию одним из главных бенефициаров проекта "Один пояс - один путь". Всего, с момента его создания в 2013 году совокупный объем инвестиций Китая в различные страны составил 932 млрд долларов.

Сближение России и Китая на фоне войны

С начала российского вторжения в Украину Китай не раз критиковал международные санкции против РФ, напоминает FT, при этом многие китайские компании стараются не нарушать введенные ограничения. В мае Россия продала Пекину рекордные объемы нефти, став крупнейшим поставщиком нефтяной продукции в КНР. Рекорд был установлен, в том числе благодаря большим скидкам, с которыми российская нефть продается в КНР - вплоть до 33 процентов.

США неоднократно выражали обеспокоенность сближением Китая и России на фоне войны в Украине. Госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что "не верит, что Китай является нейтральным" в этом вопросе.

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил в середине июля, что Китай не вовлечен в войну в Украине, однако не собирается сидеть "сложа руки", наблюдая за ситуацией. Китай будет поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса в Украине, сосредоточившись на решении этой проблемы путем переговоров, заявил глава МИД страны.

Смотрите также:

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Поход в магазин стал дороже В Германии потребители возмущаются растущей стоимостью жизни. Вторжение России в Украину и вызванные им санкции Запада против РФ сыграли в этом решающую роль. Последний раз уровень инфляции в стране, сопоставимый с мартовским 2022 года, наблюдался в ФРГ в 1981 году. Федеральное правительство хочет в течение месяцев ввести эмбарго на поставки угля из РФ, но медлит с запретом на импорт газа и нефти.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Очереди на заправках в Кении Последствия войны в Украине ощущаются и в Найроби: здесь образуются длинные очереди на бензоколонках. Топливо становится дефицитным и дорогим. Усугубляет ситуацию продовольственный кризис.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Растущие цены на хлеб в Турции Россия - один из крупнейших в мире производителей пшеницы. Одним из следствий введенного РФ запрета на экспорт зерна стал рост цен на хлеб в Турции. Это - наглядный пример того, как международные санкции разрывают цепочки поставок. К крупнейшим экспортерам пшеницы относится и Украина. Однако в условиях войны корабли с зерном из этой страны не могут покинуть черноморские порты.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Взлет цен на пшеницу в Ираке Этот рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля. И в Ираке цены на пшеницу после вторжения России в Украину резко выросли: ведь на обе воюющие страны приходится не менее 30 процентов мирового объема торговли этим злаком. Ирак до сих пор сохранял нейтралитет, но плакаты, выражающие поддержку Путину, теперь в стране запрещены.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Протесты в Перу На фото изображены волнения в столице Перу Лиме. Продолжающиеся там с начала апреля протесты направлены, в частности, против роста цен на продовольствие, топливо и удобрения, усугубившегося на фоне войны в Украине. 5 апреля президент страны Педро Кастильо был вынужден ввести комендантский час, однако отменил его уже через сутки, после чего протесты продолжились.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Кризисная ситуация в Шри-Ланке В Шри-Ланке тоже идут демонстрации: люди выражают свое недовольство повышением стоимости жизни, нехваткой топлива и отключениями электроэнергии. В начале апреля протестующие даже пытались взять штурмом резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Последний объявил чрезвычайное положение и обратился к Индии и Китаю за помощью в поставках необходимых ресурсов.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Шотландцы возмущены ростом цен на продукты и отопление В Шотландии также проходят демонстрации против роста цен на продукты питания и энергоносители. В знак протеста против повышения стоимости жизни профсоюзы организовали выступления по всей Великобритании. "Брекзит" стал причиной роста цен во многих сферах жизни. Ожидается, что война в Украине усугубит этот эффект.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Сколько теперь стоит эта рыба? Британцы опасаются за свое любимое национальное блюдо. Ежегодно в королевстве съедают около 380 миллионов порций рыбы с картофелем (Fish & Chips). Однако из-за жестких санкций сейчас растут цены на белую рыбу, растительное масло и энергоносители. В феврале 2022 года инфляция в Великобритании по сравнению с тем же месяцем прошлого года составила 6,2%.

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру Война как шанс для экономики? Торговец в нигерийском Ибафо расфасовывает муку для перепродажи. Нигерия уже давно хочет снизить потребности в импорте продовольствия и сделать свою экономику более устойчивой и в других областях. Можно ли расценивать войну как шанс для экономики? Алико Данготе, самый богатый человек Нигерии, недавно открыл крупнейший в стране завод по производству удобрений и теперь надеется на спрос. Автор: Клаудиа Ден

