 Инвестиции КНР в Россию через глобальный проект сократились до нуля | Новости из Германии о России | DW | 24.07.2022

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Россия

Инвестиции КНР в Россию через глобальный проект сократились до нуля

С начала года Китай впервые с момента запуска в 2013 году проекта "Один пояс - один путь" не вложил денег в Россию.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Инвестиции Китая в Россию в рамках проекта по развитию и сотрудничеству "Один пояс - один путь" в первом полугодии 2022 года впервые сократились до нуля, пишет газета Financial Times со ссылкой на отчет центра Green Finance & Development Center в воскресенье, 24 июля.

Отсутствие инвестиций свидетельствует о нежелании Пекина попасть под санкции из-за сделок с Россией, пишет газета. Директор центра Кристоф Недопил Ван допустил, что падение инвестиций может быть временным, поскольку между Россией и Китаем "определенно сильное взаимодействие". Ван, в частности напомнил, что несмотря на войну, КНР увеличила закупки российских энергоносителей.

FT указывает, что Китай не инвестировал в Россию впервые с момента запуска программы в 2013 году. В прошлом году Москва и Пекин заключили соглашения на сумму около 2 млрд долларов. В целом с 2013 года КНР вложила в Россию более 30 млрд долларов. FT называет Россию одним из главных бенефициаров проекта "Один пояс - один путь". Всего, с момента его создания в 2013 году совокупный объем инвестиций Китая в различные страны составил 932 млрд долларов.

Сближение России и Китая на фоне войны

С начала российского вторжения в Украину Китай не раз критиковал международные санкции против РФ, напоминает FT, при этом многие китайские компании стараются не нарушать введенные ограничения. В мае Россия продала Пекину рекордные объемы нефти, став крупнейшим поставщиком нефтяной продукции в КНР. Рекорд был установлен, в том числе благодаря большим скидкам, с которыми российская нефть продается в КНР - вплоть до 33 процентов.

США неоднократно выражали обеспокоенность сближением Китая и России на фоне войны в Украине. Госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что "не верит, что Китай является нейтральным" в этом вопросе.

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил в середине июля, что Китай не вовлечен в войну в Украине, однако не собирается сидеть "сложа руки", наблюдая за ситуацией. Китай будет поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса в Украине, сосредоточившись на решении этой проблемы путем переговоров, заявил глава МИД страны. 

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    Автор: Клаудиа Ден


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