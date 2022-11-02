  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и председатель КНР Си Цзиньпин
Олаф Шольц и Си Цзиньпин в ходе видеоконференции в мае 2022 годаФото: Yue Yuewei/Xinhua/IMAGO
ПолитикаГермания

Китайские диссиденты призвали Шольца отменить визит в Пекин

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Китай превращается в диктатуру по образцу национал-социализма, заявили 185 китайских интеллектуалов, писателей и художников. Они указали на нарушения прав человека и злоупотребление властью Си Цзиньпином.

https://p.dw.com/p/4IxEN

Диссиденты и другие критически настроенные интеллектуалы в Китае обратились с открытым письмом к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz) с призывом отказаться от запланированного визита в Пекин. "Господин Шольц, пожалуйста, не ездите в Китай", - заявили 185 диссидентов в обращении, распространенном в среду, 2 ноября, интернет-изданием Table.Media.

По словам авторов открытого письма, сегодняшний Китай является не только централизованным государством", но и медленно скатывается в "диктатуру по образцу национал-социализма". Они обвинили китайское руководство в многочисленных нарушениях прав человека, среди прочего, в автономном районе Внутренняя Монголия, Тибетском автономном районе и Синьцзян-Уйгурском автономном районе, заявив среди прочего о "геноциде".

"Си Цзиньпин стал настоящим диктатором"

Диссиденты подчеркнули, что в ходе последнего съезда Коммунистической партии, на котором председатель КНР Си Цзиньпин был переизбран на третий срок на посту генерального секретаря ЦК, он злоупотребил властью и стал "настоящим диктатором". "Нынешний режим Си Цзиньпина переживает один кризис за другим в результате внутренних и внешних конфликтов и общественных нарушений", - написали они и спросили Шольца, какую позицию он будет представлять в ходе его визита как представитель либеральных демократий.

В число подписавших обращение к Шольцу - лидеры жестоко подавленного в 1989 году студенческого демократического движения Ван Дань и Уэр Кайси, а также проживающий в Берлине лауреат Премии мира немецких книготорговцев 2012 года Ляо Иу. Они представляются как "группа бывших китайских студентов, художников, писателей, поэтов и интеллектуалов". По оценке Table.Media, публикуя это обращение, его авторы подвергают себя личной опасности.

Шольц планирует приехать в Пекин 4 ноября

По оценкам правозащитников, в последние годы в Синьцзяне были отправлены в"лагеря перевоспитания" сотни тысяч уйгуров и представителей других национальных меньшинств. Имеются многочисленные свидетельства пыток и жестокого обращения в этих лагерях.

Поездка Олафа Шольца в Пекин запланирована на 4 ноября. Это будет его первый визит в эту страну после вступления на пост федерального канцлера. В последние недели он, среди прочего, подвергся критике за свою позицию в отношении продажи китайской госкомпании доли в одном из грузовых терминалов гамбургского порта. В числе прочего, против этого выступали другие участники правящей коалиции - представители Свободной демократической партии и "зеленые".

1 ноября глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала Шольца четко заявить позицию Берлина в вопросах честной конкуренции, прав человека и признания международного законодательства. Глава МИД Германии также заявила о необходимости изменений в немецкой политике в отношении КНР. "Мы, федеральное правительство Германии, должны разработать новую стратегию по Китаю, поскольку китайская политическая система за последние годы радикально изменилась", - отметила глава немецкого МИД. С аналогичными призывами выступали многие другие политики и правозащитники.

Смотрите также:

Почему Китай не осуждает Россию за войну в Украине?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Александр Габуев: Зависимость России от Китая будет нарастать очень быстро (28.10.2022)

Александр Габуев: Зависимость России от Китая будет нарастать очень быстро (28.10.2022)

Эксперт по Китаю центра Карнеги рассказал DW, чем Китаю выгодна война в Украине, сможет ли Си Цзыньпин убедить Владимира Путина не применять ядерное оружие и станет ли Россия сырьевым придатком Китая.
Политика28 октября 2022 г.09:53 мин.
external

Китай ограничивает свободу в Гонконге: а как же принцип Дэн Сяопина "Одна страна - две системы"?

Китай ограничивает свободу в Гонконге: а как же принцип Дэн Сяопина "Одна страна - две системы"?

В Гонконге усиливается давление на критиков КНР. За несогласие с линией Пекина можно легко заработать клеймо "предателя". Реджина Ип, член Законодательного совета Гонконга, считает политику КНР правильной. Она не считает, что Гонконг потерял прежние свободы. По ее мнению, преследование отдельных политиков, журналистов или общественных деятелей не стоит считать откатом в области гражданских свобод.
Политика14 февраля 2022 г.26:01 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Корабли в Черном море перед Босфором

Россия возобновляет участие в зерновой сделке

Конфликты26 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Замороженный цыпленок в белорусском магазине

В РБ заводят уголовные дела за повышение цен. Что известно?

В РБ заводят уголовные дела за повышение цен. Что известно?

Политика8 ч. назад
Teaser Resp Nowosti Show

Незавершаемая мобилизация. Куда пропала денацификация.

Незавершаемая мобилизация. Куда пропала денацификация.

Политика20 ч. назад64:50 мин.
Москва, Кремль

Форум в Вильнюсе: Демократия в России или "Русский сектор"?

Форум в Вильнюсе: Демократия в России или "Русский сектор"?

Политика21 ч. назад
Ксения Собчак с "неудобным" вопросом президенту Путину (23 декабря 2021 года)

"Для ФСБ она предатель". Осечкин о Собчак и пытках в тюрьмах

"Для ФСБ она предатель". Осечкин о Собчак и пытках в тюрьмах

Политика23 ч. назад
Тюрьма в Донецкой области после минометного обстрела

Арестованы дважды: украинские СИЗО и колонии в оккупации

Арестованы дважды: украинские СИЗО и колонии в оккупации

Конфликты1 ноября 2022 г.
Флаг Польши, прикрепленный к скульптуре в Сопоте

Хочешь работать - сдай карту поляка. Чего хотят власти РБ?

Хочешь работать - сдай карту поляка. Чего хотят власти РБ?

Права человека1 ноября 2022 г.
На главную страницу