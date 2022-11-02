Китайские диссиденты призвали Шольца отменить визит в Пекин

Китай превращается в диктатуру по образцу национал-социализма, заявили 185 китайских интеллектуалов, писателей и художников. Они указали на нарушения прав человека и злоупотребление властью Си Цзиньпином.

Диссиденты и другие критически настроенные интеллектуалы в Китае обратились с открытым письмом к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz) с призывом отказаться от запланированного визита в Пекин. "Господин Шольц, пожалуйста, не ездите в Китай", - заявили 185 диссидентов в обращении, распространенном в среду, 2 ноября, интернет-изданием Table.Media.

По словам авторов открытого письма, сегодняшний Китай является не только централизованным государством", но и медленно скатывается в "диктатуру по образцу национал-социализма". Они обвинили китайское руководство в многочисленных нарушениях прав человека, среди прочего, в автономном районе Внутренняя Монголия, Тибетском автономном районе и Синьцзян-Уйгурском автономном районе, заявив среди прочего о "геноциде".

"Си Цзиньпин стал настоящим диктатором"

Диссиденты подчеркнули, что в ходе последнего съезда Коммунистической партии, на котором председатель КНР Си Цзиньпин был переизбран на третий срок на посту генерального секретаря ЦК, он злоупотребил властью и стал "настоящим диктатором". "Нынешний режим Си Цзиньпина переживает один кризис за другим в результате внутренних и внешних конфликтов и общественных нарушений", - написали они и спросили Шольца, какую позицию он будет представлять в ходе его визита как представитель либеральных демократий.

В число подписавших обращение к Шольцу - лидеры жестоко подавленного в 1989 году студенческого демократического движения Ван Дань и Уэр Кайси, а также проживающий в Берлине лауреат Премии мира немецких книготорговцев 2012 года Ляо Иу. Они представляются как "группа бывших китайских студентов, художников, писателей, поэтов и интеллектуалов". По оценке Table.Media, публикуя это обращение, его авторы подвергают себя личной опасности.

Шольц планирует приехать в Пекин 4 ноября

По оценкам правозащитников, в последние годы в Синьцзяне были отправлены в"лагеря перевоспитания" сотни тысяч уйгуров и представителей других национальных меньшинств. Имеются многочисленные свидетельства пыток и жестокого обращения в этих лагерях.

Поездка Олафа Шольца в Пекин запланирована на 4 ноября. Это будет его первый визит в эту страну после вступления на пост федерального канцлера. В последние недели он, среди прочего, подвергся критике за свою позицию в отношении продажи китайской госкомпании доли в одном из грузовых терминалов гамбургского порта. В числе прочего, против этого выступали другие участники правящей коалиции - представители Свободной демократической партии и "зеленые".

1 ноября глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала Шольца четко заявить позицию Берлина в вопросах честной конкуренции, прав человека и признания международного законодательства. Глава МИД Германии также заявила о необходимости изменений в немецкой политике в отношении КНР. "Мы, федеральное правительство Германии, должны разработать новую стратегию по Китаю, поскольку китайская политическая система за последние годы радикально изменилась", - отметила глава немецкого МИД. С аналогичными призывами выступали многие другие политики и правозащитники.

Смотрите также: