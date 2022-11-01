  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Церемония поднятия китайского флага в Сянзинь-Уйгурском автономном регионе
Церемония поднятия китайского флага в Сянзинь-Уйгурском автономном регионеФото: Kyodo News/IMAGO
ПолитикаГермания

Канцлер должен потребовать от КНР соблюдения прав человека

Александра Левина
8 мин. назад

Время "разговоров об обеспокоенности" прошло, считают правозащитники. Нарушения прав человека в КНР должны иметь более серьезные последствия.

https://p.dw.com/p/4IvtN

Правозащитники призвали канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) потребовать соблюдения прав человека в Китае во время визита в страну, запланированного на 4 ноября. Сейчас не время для "дружеского диалога" с КНР и работы в привычном режиме, заявил президент Всемирного конгресса уйгуров Долкун Иса во вторник, 1 ноября, в Берлине.

Директор Human Rights Watch в Германии Венцель Михальски согласен, что время "разговоров об обеспокоенности" прошло и нарушения прав человека должны иметь конкретные последствия. И для этого должны использоваться, в том числе и экономические инструменты. В качестве одного из них Михальски называет действующий в Германии и запланированный для Евросоюза закон о цепочках поставок. Использование этого инструмента должно происходить "открыто и контролируемо", считает Михальски. Например,в регионе Синьцзян, где проживают уйгуры и производится 20% мирового объема хлопка, невозможно проконтролировать соблюдение стандартов в цепочках поставок. Правозащитники видят в этом "риски для соблюдения прав человека в организованной государством принудительной работе".

Правозащитники видят схожесть ситуации в России и Китае

В России и в Китае ситуация с правами человека ухудшается сознательно, считают правозащитники. И оба государства оказывают влияние на другие страны, ставя их в зависимость от себя и подвергая  экономическому шатнтажу. Но Китай "намного могущественнее, интеллектуальнее и способнее, чем Россия", полагает Михальски. Поэтому он представляет обой большую опасность "для подрыва нашей демократии и представлений о правах человека". По мнению правозащитника, в экономических отношениях европейским партнерам стоит лучше координироваться, чтобы иметь возможность вместе противостоять КНР.

Нарушения прав человека в регионе Синьцзян

Правительство китая неоднократно обвиняли в нарушении прав человекав Сянзинь-Уйгурском автономном регионе. В сентябре ООН опубликовала доклад, в котором подробно описан целый ряд нарушений прав уйгуров и других мусульманских меньшинств в регионе. Среди основных нарушений назывались пытки, жестокое обращение и содержание в неподобающих условиях заключения. Канцлер Олаф Шольц, в свою очередь, выступая на форуме в Давосе заявлял о том, что "Китай является глобальным игроком, но мы не можем не обращать внимания на нарушения прав человека, как например, в Синьцзяне в отношении уйгуров".

Смотрите также:

Уйгуры между США и Китаем

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Не только уйгуры: казахи требуют от Китая освободить родных из "лагерей перевоспитания" Синьцзяна

Не только уйгуры: казахи требуют от Китая освободить родных из "лагерей перевоспитания" Синьцзяна

Байболат с отцом и матерью живет в Астане. Он очень давно не видел своего младшего брата Баймурата. Несколько лет назад Баймурат уехал в Китай. Там его задержали. По официальной версии - за комментарий в соцсетях. По неофициальной - он не захотел доносить на знакомых-мусульман. За это его отправили в так называемый "лагерь перевоспитания".
Политика8 июля 2021 г.08:32 мин.
external

Уйгуры в Турции боятся депортации в Китай (17.03.2021)

Уйгуры в Турции боятся депортации в Китай (17.03.2021)

За последние годы Стамбул стал важным центром эмиграции уйгуров. Но поскольку Турция может ратифицировать соглашение об экстрадиции с Китаем, уйгуры больше не чувствуют себя там в безопасности.
Общество17 марта 2021 г.02:31 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Мобилизованные на военном полигоне

Кремль: Указа об окончании мобилизации не будет

Конфликты6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Teaser Resp Nowosti Show

Обстрелы Украины. Зерновая сделка без РФ. DW Новости Шоу

Обстрелы Украины. Зерновая сделка без РФ. DW Новости Шоу

Политика24 ч. назад58:29 мин.
Флаг Польши, прикрепленный к скульптуре в Сопоте

Хочешь работать - сдай карту поляка. Чего хотят власти РБ?

Хочешь работать - сдай карту поляка. Чего хотят власти РБ?

Права человека13 ч. назад
Киев после ракетного удара

250-й день войны: массированные ракетные удары по Украине

250-й день войны: массированные ракетные удары по Украине

Конфликты19 ч. назад
Люди в Киевском метро спасаются от ракетных ударов, 31 октября 2022 года

Ракетные удары войск России по Украине 31 октября 2022 года

Ракетные удары войск России по Украине 31 октября 2022 года

Конфликты31 октября 2022 г.7 фото
Астана, 31 октября 2022 года. Главы МИД ФРГ и Казахстана Анналена Бербок и Мухтар Тлеуберди

СМИ ФРГ о визите Бербок в Казахстан: энергетика сближает

СМИ ФРГ о визите Бербок в Казахстан: энергетика сближает

Торговля31 октября 2022 г.
Прохожие фотографируют логотип чемпионата мира по футболу в Катаре

Глава МВД Германии полетела в Катар: почему ей там не рады

Глава МВД Германии полетела в Катар: почему ей там не рады

Политика31 октября 2022 г.
На главную страницу