Канцлер должен потребовать от КНР соблюдения прав человека

Правозащитники призвали канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) потребовать соблюдения прав человека в Китае во время визита в страну, запланированного на 4 ноября. Сейчас не время для "дружеского диалога" с КНР и работы в привычном режиме, заявил президент Всемирного конгресса уйгуров Долкун Иса во вторник, 1 ноября, в Берлине.

Директор Human Rights Watch в Германии Венцель Михальски согласен, что время "разговоров об обеспокоенности" прошло и нарушения прав человека должны иметь конкретные последствия. И для этого должны использоваться, в том числе и экономические инструменты. В качестве одного из них Михальски называет действующий в Германии и запланированный для Евросоюза закон о цепочках поставок. Использование этого инструмента должно происходить "открыто и контролируемо", считает Михальски. Например,в регионе Синьцзян, где проживают уйгуры и производится 20% мирового объема хлопка, невозможно проконтролировать соблюдение стандартов в цепочках поставок. Правозащитники видят в этом "риски для соблюдения прав человека в организованной государством принудительной работе".

Правозащитники видят схожесть ситуации в России и Китае

В России и в Китае ситуация с правами человека ухудшается сознательно, считают правозащитники. И оба государства оказывают влияние на другие страны, ставя их в зависимость от себя и подвергая экономическому шатнтажу. Но Китай "намного могущественнее, интеллектуальнее и способнее, чем Россия", полагает Михальски. Поэтому он представляет обой большую опасность "для подрыва нашей демократии и представлений о правах человека". По мнению правозащитника, в экономических отношениях европейским партнерам стоит лучше координироваться, чтобы иметь возможность вместе противостоять КНР.

Нарушения прав человека в регионе Синьцзян

Правительство китая неоднократно обвиняли в нарушении прав человекав Сянзинь-Уйгурском автономном регионе. В сентябре ООН опубликовала доклад, в котором подробно описан целый ряд нарушений прав уйгуров и других мусульманских меньшинств в регионе. Среди основных нарушений назывались пытки, жестокое обращение и содержание в неподобающих условиях заключения. Канцлер Олаф Шольц, в свою очередь, выступая на форуме в Давосе заявлял о том, что "Китай является глобальным игроком, но мы не можем не обращать внимания на нарушения прав человека, как например, в Синьцзяне в отношении уйгуров".

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