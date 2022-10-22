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Бывший лидер Коммунистической партии Китая Ху Цзиньтао
Ху Цзиньтао (крайний справа)Фото: REUTERS
ПолитикаКитай

Предшественника Си неожиданно вывели с закрытия съезда КПК

Екатерина Венкина
33 мин. назад

Ху Цзиньтао покинул трибуну съезда КПК в сопровождении двух сотрудников в гражданской одежде. Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян не вошел в новый состав ЦК Компартии.

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Бывшего лидера Коммунистической партии Китая (КПК) и предшественника Си Циньпина на посту председателя КНР - 79-летнего Ху Цзиньтао - неожиданно вывели с трибуны на закрытии 20-го съезда КПК в Доме народных собраний в Пекине. Кадры инцидента распространены в субботу, 22 октября, присутствовавшими при этом моменте журналистами.

Часть заседания, во время которой утвердили новый состав Центрального комитета КПК и состав Центральной комиссии по проверке дисциплины, прошла в закрытом режиме.

Сотрудников СМИ впустили в зал лишь на вторую часть сессии, когда проходило голосование по принятию резолюций по докладам комиссий и о внесении поправок в устав партии.

Пытался обратиться к Си Циньпину

На съемке видно, что Ху Цзиньтао, по всей видимости, не хотел покидать трибуну, на которой он располагался рядом с Си Циньпином.

К экс-председателю КНР подошел сначала один, а затем и второй сотрудник в медицинских масках и гражданской одежде. Ху Цзиньтао попытался заговорить с Си Циньпином и с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Потом он все же встал с места и, проходя мимо Си, попробовал коснуться его плеча и снова обратить на себя внимание.

Причин произошедшего официально не объяснили. По данным The Guardian, цензоры, предположительно, уже начали удалять связанную с Ху информацию из доступных в Китае онлайн-источников.

Ху Цзиньтао выступает за модель "коллективного" руководства с представителями различных фракций и с ограничениями по возрасту и срокам, которые Си хочет отменить.

Ху являлся генеральным секретарем ЦК КПК с 2002 по 2012 годы и занимал пост председателя КНР с 2003 по 2013 годы.

Ли Кэцян не вошел в новый состав ЦК КПК

Между тем, как передало агентство Xinhua, четыре члена Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая не вошли в состав нового Центрального комитета КПК 20-го созыва.

В новом списке перечислены 205 членов партии, однако в перечне не оказалось премьера Госсовета Ли Кэцяна, председателя Всекитайского собрания народных представителей (парламента страны) Ли Чжаньшу, председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Яна и вице-премьера Госсовета Хань Чжэна.

Все они уйдут на пенсию в марте 2023 года. По официальной версии, это связано с желанием руководства допустить к власти более молодое поколение руководителей.

Около 2300 делегатов приняли поправки в конце недельного съезда партии в Доме народных собраний в Пекине. Цель изменений - продемонстрировать главенство Си и его политических идей в КПК, а также сохранить власть партии в Китае.

В воскресенье, 23 октября, пленум назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро. Ожидается, что 69-летний Си будет утвержден на третий пятилетний срок на посту генсека ЦК КПК вопреки действующим ограничениям в два срока, которые продолжают действовать в отношении остальных членов китайского руководства.

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