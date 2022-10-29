  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген
Кристоф ХойсгенФото: Annegret Hilse/Reuters-Pool/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Хойсген: Шольц должен повлиять на позицию КНР в отношении РФ

Екатерина Венкина
36 мин. назад

Глава Мюнхенской конференции по безопасности считает, что Шольц должен обсудить с Си подготовку к G20 и позицию Китая по Москве. Канцлер ФРГ впервые с вступления в должность лично встретится с руководством КНР.

https://p.dw.com/p/4IpiA

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) во время первого с занятия поста визита в Китай должен оказать давление на руководство КНР с целью ужесточения позиции Пекина в отношении России. Такое мнение высказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen). Интервью с ним публикуют издания группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в субботу, 29 октября.

По мнению Хойсгена, Шольцу следует обсудить повестку дня саммита G20 в Индонезии 15-16 ноября с председателем КНР Си Цзиньпином. Только в связи с тем, что президент РФ Владимир Путин может посетить G20, Германия и другие страны не должны бойкотировать встречу, уверен эксперт.

Кристоф Хойсген: Изоляция Путина должна быть четко обозначена

Вместе с тем российский лидер, который, возможно, приедет на саммит, не должен чувствовать свою безнаказанность, подчеркнул Кристоф Хойсген. По его мнению, изоляция Путина должна быть четко обозначена. "Никаких рукопожатий, никаких гармоничных совместных фото", - указал глава Мюнхенской конференции по безопасности. Разница в подходах должна быть очевидна, отметил Хойсген. "В росте цен на энергоносители и нехватке продовольствия во всем мире главный виновник один - Владимир Путин", - подчеркнул он.

Кристоф Хойсген также призвал реалистично оценивать возможность повлиять на зависимость Москвы от Пекина. "Надежда убрать Китай с российского поля (действий. - Ред.) - это иллюзия", предупредил собеседник RND. РФ - очень важный поставщик сырья для КНР, констатировал Хойсген. По его словам, самоизоляция Москвы от Европы и США сделали ее более зависимой от Китая, и "это устраивает председателя Си Цзиньпина". Россия все больше погружается в роль "заправки для Китая", добавил Кристоф  Хойсген.

Встреча с Си Цзиньпином и переговоры с Ли Кэцяном

Канцлер Германии Олаф Шольц
Олаф ШольцФото: Clemens Bilan/EPA-EFE

Представитель правительства ФРГ Штеффен Хеберштрайт (Steffen Heberstreit) 28 октября на брифинге в Берлине сообщил, что Шольц совершит визит в Китай, где у него запланированы встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и переговоры с премьером Госсовета Ли Кэцяном. Речь идет о первой личной встрече Олафа Шольца с руководством Китая после его вступления в должность канцлера. По словам Хеберштрайта, главу кабмина будет сопровождать экономическая делегация. В ходе переговоров, как ожидается, будут затронуты вопросы борьбы с изменением климата, война в Украине и ситуация в Восточной Азии. Визит продлится с 3 по 5 ноября.

Смотрите также:

Габуев: Зависимость РФ от Китая резко усилится

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Почему Пекин не осуждает Россию за войну в Украине? Интервью с экспертом Центра Китая и глобализации

Почему Пекин не осуждает Россию за войну в Украине? Интервью с экспертом Центра Китая и глобализации

США и страны Запада критикуют Китай и председателя КНР Си Цзиньпина за то, что Пекин не осудил российское вторжение в Украину и поддержать вводимые против России санкции. КНР выступает за скорейшее прекращение войны и мирное урегулирование, однако отказывается от резкой критики Кремля. О линии официального Пекина в программе Conflict Zone рассказал эксперт Центра Китая и глобализации Энди Мок.
Конфликты9 мая 2022 г.26:01 мин.
external

Реакция Запада на аннексию, освобождение Лимана и ядерную риторику Путина (03.10.2022)

Реакция Запада на аннексию, освобождение Лимана и ядерную риторику Путина (03.10.2022)

На Западе заявили об усилении поддержки Украины в ответ на нелегитимные псевдореферендумы и аннексию украинских территорий и пригрозили жесткими последствиями в случае применения ядерного оружия. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что в ближайшее время Германия передаст Украине ультрасовременную систему ПВО "Ирис-Т".
Политика3 октября 2022 г.03:57 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Подбитый российский танк в районе Изюма, сентябрь 2022 года

Генштаб ВСУ: Боевые потери России превысили 70 тысяч человек

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - "основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск" летит на синей птице - логотипе Twitter, которая, как дракон, извергает огонь в сторону трех фигурок людей - бывшего уже "руководства" "Твиттера".

Twitter Маска, или Укрощение синей птицы

Twitter Маска, или Укрощение синей птицы

Экономика и бизнес23 ч. назад
Юрий Андрухович на презентации книги "Радио Ночь" на Франкфуртской книжной ярмарке

Писатель Юрий Андрухович: Общество в России еще деградирует

Писатель Юрий Андрухович: Общество в России еще деградирует

Культура24 ч. назад
Иранская женщина без хиджаба участвует в протестах в Тегеране, 28 сентября 2022 года

"Хотим нормальной жизни". Почему иранки выходят на протесты

"Хотим нормальной жизни". Почему иранки выходят на протесты

Права человека11 ч. назад
Дорожные знаки в Мюнхене указывают на терминалы для зарядки электромобилей

Авторынок ЕС ускоряет переход на электромобили к 2035 году

Авторынок ЕС ускоряет переход на электромобили к 2035 году

Экономика и бизнес12 ч. назад
Крест на месте массовых расстрелов с 1937 по 1941 годы в Куропатах

Ночь расстрела: как в Беларуси в 37-м расправились с поэтами

Ночь расстрела: как в Беларуси в 37-м расправились с поэтами

Права человека19 ч. назад
external

Габуев: Зависимость РФ от Китая резко усилится

Габуев: Зависимость РФ от Китая резко усилится

Политика28 октября 2022 г.09:53 мин.
На главную страницу