  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в Киеве
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в КиевеФото: GLEB GARANICH/REUTERS
ПолитикаГермания

Штайнмайер предостерег от экономической зависимости от Китая

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Европа уже не должна полагаться на принцип "преобразования через торговлю", заявил президент ФРГ. История отношений с России доказывает, что сотрудничество в экономике - не гарантия политического сближения, пояснил он.

https://p.dw.com/p/4IgV8

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) предостерег от чрезмерной экономической зависимости Германии и Европы от Китая. "Принцип "преобразования через торговлю" - не то, на что мы можем надеяться впредь", - сказал Штайнмайер в ходе визита в Украину в интервью телекомпании ARD во вторник, 25 октября.

"История европейско-российских и германо-российских отношений - свидетельство отсутствия гарантий того, что экономическое сотрудничество приводит к политическому сближению. Мы все теперь должны жить с последствиями этого заблуждения", - сказал глава германского государства, подразумевая российское вооруженное вторжение в Украину.

"На будущее это означает, что мы должны извлечь уроки, мы должны сократить односторонние зависимости там, где они только существуют, и это в первую очередь касается отношений с Китаем. Важно интенсивнее контактировать с соседями КНР. Это, конечно, не заменит торговых отношений с Китаем, но может по-новому сбалансировать отношения с юго-восточной Азией", - пояснил президент ФРГ.

Смотрите также:

Почему Китай не осуждает Россию за войну в Украине?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Россия под санкциями: сможет ли Китай заменить западные страны? (03.03.2022)

Россия под санкциями: сможет ли Китай заменить западные страны? (03.03.2022)

Товаооборот между Россией и Китаем лишь растет и по прогнозам может достичь 250 миллиардов долларов. Но способен ли Китай заменить собой Запад в плане сотрудничества с РФ?
Политика3 марта 2022 г.02:48 мин.
external

Как российская рыба попадает в США в обход санкций и какую роль на самом деле играет Китай (12.10.2022)

Как российская рыба попадает в США в обход санкций и какую роль на самом деле играет Китай (12.10.2022)

В США на рыбную продукцию из России наложили санкции. Рыбаки на Аляске надеялись на удачный сезон. Однако российский лосось не исчез с рынка США, его продолжают поставлять через третьи страны.
Экономика и бизнес12 октября 2022 г.02:33 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS, фото из архива

В Украине вскоре будут развернуты две системы ПВО NASAMS

Конфликты6 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Здание Минюста США

Операция "Диснейленд": сын губернатора и загадочный олигарх

Операция "Диснейленд": сын губернатора и загадочный олигарх

Экономика и бизнес5 ч. назад
Карикатура - "президент Франции Эмманюэль Макрон" начинает разговор по телефону с папой римским: "Ваше святейшество...". "Папа Франциск" возражает: "А чего сразу я?".

Макрон у папы римского: чья очередь звонить Путину?

Макрон у папы римского: чья очередь звонить Путину?

Политика17 ч. назад
Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич (фото из архива)

Сербия и санкции против России: без резких движений

Сербия и санкции против России: без резких движений

Политика4 ч. назад
Терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске

Как Казахстан пытается балансировать между ЕС и Россией

Как Казахстан пытается балансировать между ЕС и Россией

Политика5 ч. назад
Риши Сунак

Новый британский премьер Риши Сунак. Что о нем известно

Новый британский премьер Риши Сунак. Что о нем известно

Политика20 ч. назад
Рекламный плакат в Москве, призывающий к мобилизации в армию РФ

Как живут семьи тех, кто бежал из России от мобилизации

Как живут семьи тех, кто бежал из России от мобилизации

Общество25 октября 2022 г.
На главную страницу