Штайнмайер предостерег от экономической зависимости от Китая

Европа уже не должна полагаться на принцип "преобразования через торговлю", заявил президент ФРГ. История отношений с России доказывает, что сотрудничество в экономике - не гарантия политического сближения, пояснил он.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) предостерег от чрезмерной экономической зависимости Германии и Европы от Китая. "Принцип "преобразования через торговлю" - не то, на что мы можем надеяться впредь", - сказал Штайнмайер в ходе визита в Украину в интервью телекомпании ARD во вторник, 25 октября.

"История европейско-российских и германо-российских отношений - свидетельство отсутствия гарантий того, что экономическое сотрудничество приводит к политическому сближению. Мы все теперь должны жить с последствиями этого заблуждения", - сказал глава германского государства, подразумевая российское вооруженное вторжение в Украину.

"На будущее это означает, что мы должны извлечь уроки, мы должны сократить односторонние зависимости там, где они только существуют, и это в первую очередь касается отношений с Китаем. Важно интенсивнее контактировать с соседями КНР. Это, конечно, не заменит торговых отношений с Китаем, но может по-новому сбалансировать отношения с юго-восточной Азией", - пояснил президент ФРГ.

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