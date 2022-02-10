Германия и Украина: любая помощь, кроме оружия

Какие бы планы ни вынашивал президент России Владимир Путин на фоне масштабного развертывания войск на границе с Украиной, одно очко в свою пользу он может записать уже сейчас: в отношениях между Киевом и Берлином наступило охлаждение. Среди украинцев велико разочарование из-за спорного газопровода "Северный поток - 2", а также из-за того, что Германия отказывается поставлять Украине оружие.

Теперь еще вдобавок предметом дискуссии стала сумма помощи, которую ФРГ оказала Украине после событий на Майдане восемь лет назад. Подсчеты начал канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) в интервью немецкому общественному телеканалу ARD незадолго до своей поездки в США: с тех пор, как украинцы в 2014 году выступили против правительства Януковича, поддержав проевропейский курс, Германия, по словам Шольца, выделила Украине почти два миллиарда евро.

Пресс-конференция Олафа Шольца и Джо Байдена, Вашингтон, 7 февраля 2022 года

На пресс-конференции с американским президентом Джо Байденом канцлер ФРГ добавил к этой сумме еще 3,8 миллиарда евро, которые Украина получила от Европейского Союза, пояснив, что Германия была самым крупным донором. Шольц, к тому же рассказал, что они с представителями американского правительства подсчитывают, кто на самом деле предоставил больше помощи Украине с 2012 года.

Оружие для самообороны Украина не получит?

Незадолго до этого посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в радиоинтервью Deutschlandfunk заметил, что никто не смог объяснить ему, как распределялась эта помощь. Он утверждает, что с 2014 года Германия предоставила Украине в качестве "помощи в целях развития" более 750 миллионов евро. И это "ставит Украину на 13-е место (в списке получателей гуманитарной помощи - Ред.) - после Конго и Туниса", - сказал украинский посол, добавив, что его страна "высоко оценивает помощь, оказанную Германией, и очень за нее благодарна", однако на все нужно смотреть в перспективе. Иными словами, нельзя не заметить, что в Украине глубоко разочарованы Германией.

Обращаясь к ФРГ с призывом о поставках оборонного оружия, Украина ссылается на правила экспорта для немецкого министерства экономики, разработанные еще предыдущим правительством Германии, состоявшим из представителей Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ).

Украинский бронетранспортер на линии соприкосновения в Донбассе

В нем говорится, что "экспорт встраны, вовлеченные в вооруженный конфликт", не должен осуществляться - кроме случаев, предусмотренных статьей 51 Устава ООН. В этой статье говорится о праве каждого государства на самооборону.

Германия помогает украинской экономике

Об этом и говорит мэр столицы Киева и бывший профессиональный боксер Виталий Кличко - украинец, который, вероятно, лучше всего известен жителям Германии. Вполне объяснимо, что ФРГ не поставляет оружие "агрессивной стране. Но совсем другое дело, когда государство должно защищаться", - сказал Кличко в интервью еженедельнику Die Zeit. Ему вторит украинский посол Мельник: "Главное, чтобы нам помогали оборонительным оружием, а не просто красивыми словами или советами".

У этой формулировки более глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд: действительно, после революции на Майдане Берлин помогает Украине придерживаться европейского курса сотнями консультационных контрактов и программ помощи.

По линии Международного валютного фонда (МВФ) Берлин с 2014 года помогает стабилизировать экономику Украины и национальную валюту - гривну. Без этой помощи Киеву, вероятно, уже давно пришлось бы проводить валютную реформу.

Помощь украинскому гражданскому обществу

По данным МИД ФРГ, с 2014 года Германия "оказала Украине поддержку на общую сумму более 1,8 миллиарда евро". Как говорится в документе МИДа, "проекты политических фондов, ассоциаций и неправительственных организаций дополняла государственная поддержка". Именно на эти цифры, вероятно, ссылался и канцлер Шольц в своем телевизионном интервью перед поездкой в США.

Немецкое финансирование также предусмотрено для более чем 200 проектов с участием "гражданского сообщества в странах "Восточного партнерства" и России". Украина участвует в половине проектов. Среди них - помощь в создании "независимой службы общественного вещания" в Украине и расширение молодежных обменов.

Торговый баланс на допандемийном уровне

В действительности Германия поддерживает Украину больше, чем любая другая страна в Евросоюзе. И это особенно заметно, если посмотреть на двусторонние германо-украинские экономические отношения, которые продолжают укрепляться, несмотря на угрозу со стороны России. Интерес немецких предпринимателей к бизнесу в Украине не ослабевает. "У нас никогда не было столько запросов и предложений, как в последние месяцы", - говорит в беседе с DW Александр Маркус, председатель Немецко-украинской промышленно-торговой палаты в Киеве.

Более того: в 2021 году торговый баланс между Германией и Украиной полностью восстановился после спада, вызванного пандемией в предыдущем году, и снова составляет 7,7 млрд евро, констатирует Маркус.

Украина, в свою очередь, экспортировала в Германию товаров и услуг на сумму 2,8 млрд евро. А объем торговых операций немецких компаний в Украине составил 4,9 млрд евро. Иными словами, экономические связи ФРГ с Украиной крепче, чем с любой другой страной Европейского Союза. По данным украинской Торгово-промышленной палаты, в стране работают около 2000 немецких компаний. Они поставляют все, что производит немецкая промышленность - за исключением оружия.

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