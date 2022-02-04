Визит канцлера ФРГ Шольца в США: омрачит ли его конфликт вокруг Украины?

Первый официальный визит Олафа Шольца (Olaf Scholz) на посту канцлера ФРГ в Вашингтон, запланированный на 7 февраля, будет проходить в особой атмосфере.

Дома главу правительства Германии уже давно критикуют за его сдержанную позицию в конфликте вокруг Украины. И политическая оппозиция ФРГ, и союзники страны по НАТО не устают выражать свое разочарование нежеланием Берлина поставлять вооружения Украине, а один из пользователей соцсети Twitter даже язвительно написал в этой связи, что Шольц, судя по всему, отключил звук ("has switched to mute").

В свою очередь немецкие СМИ задаются вопросом: не возникла ли трещина в трансатлантических отношениях? В конце января журнал Der Spiegel написал, что Шольц якобы не нашел времени для встречи с президентом США Джо Байденом, сославшись на занятость. Тогда эта история была быстро и решительно опровергнута Белым домом.

Вклад Германии в НАТО

Сам Шольц 2 февраля в вечернем эфире общественно-правового телеканала ZDF заявил, что не считает свое поведение пассивным и не думает, что другие страны НАТО перестали видеть в Германии надежного партнера. При этом политик напомнил, что не только ведет интенсивную работу внутри НАТО, но и собирается лично поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Поездка Шольца в Москву должна состояться 15 февраля. Днем ранее, 14 февраля, канцлер Германии собирается посетить Киев.

"Наши союзники точно знают, что они имеют в лице Германии", - подчеркнул Шольц в эфире ZDF. - Мы вносим очень большой вклад в рамках оборонного альянса НАТО. Все точно знают, что для континентальной Европы Германия является страной, которая несет очень, очень большие расходы в этом отношении". Он добавил, что за последние несколько лет ни одна европейская страна не предложила Украине больше экономической помощи, чем ФРГ.

И все же некоторые политические аналитики полагают, что канцлеру Германии придется показать Байдену, на чьей стороне он находится. "Дело в том, что Шольц не может приехать в Вашингтон с пустыми руками, - поясняет в беседе с DW замдиректора берлинского бюро "Фонда Маршалла" Зудха Давид-Вильп (Sudha David-Wilp). - Ему нужно изменить статус-кво. Вместо того, чтобы оставаться неразговорчивым, что соответствует его стилю, Шольц должен приехать в Вашингтон с четким посланием, почему Германия поддерживает западный альянс в кризисе вокруг Украины".

В СДПГ рассчитывают на "встречу друзей"

Между тем в Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую представляет Шольц, не видят повода волноваться из-за отношений ФРГ и США. "Олаф Шольц - убежденный сторонник тесных трансатлантических связей, и наши американские друзья знают это, так что это будет встреча друзей", - говорит эксперт СДПГ по внешней политике Нильс Шмид (Nils Schmid). "Ему (Шольцу. - Ред.) не нужно ничего исправлять", - добавляет он.

Эксперт СДПГ по внешней политике Нильс Шмид

По мнению эксперта, в ситуации вокруг Украины тесные трансатлантические связи проявились в большей мере, чем в ходе другого международного кризиса - во время беспорядочного вывода войск НАТО из Афганистана.

Той же точки зрения придерживается и Михаэль Верц (Michael Werz) - немецкий аналитик в вашингтонской организации Центр американского прогресса (Center for American Progress). "Не думаю, что Олафу Шольцу нужно снова завоевывать доверие. Его хорошо знают в США еще со времени его работы в должности министра финансов ФРГ", - рассуждает он.

При всех очевидных разногласиях по вопросу отправки вооружений в Украину правительство Шольца дает США то, чего не давала предыдущий канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), а именно: общую позицию по более важным текущим вопросам, таким как политика в отношении Китая или защита климата, указывает Верц.

Борьба с изменением климата как основа для сотрудничества

Многие эксперты полагают, что в вопросе борьбы с изменением климата позиции Джо Байдена более близки взглядам Шольца, нежели Меркель. Ведь и Байден, и Шольц отчасти обязаны своей победой на выборах голосам молодых избирателей, которые очень серьезно относятся к угрозе климатической катастрофы.

Как отмечает Нильс Шмид, и Байден, и Шольц сделали акцент на защите климата в сфере экономической политики, выведя на первый план потенциал по созданию новых рабочих мест в экологических отраслях. Это было разумно, учитывая, что и Германия, и США - страны, экономика которых зависит от современной конкурентоспособной промышленности.

"Северный поток - 2" достроен и готов к введению в эксплуатацию

Не исключено, что вопрос об общих целях по сокращению объема выбросов парниковых газов станет важной темой обсуждения для двух лидеров во время их встречи в Вашингтоне. "Новые технологии относятся к сфере общих интересов, - отмечает Шмид. - Идет ли речь о водороде, солнечных батареях или технологии по хранению энергии, общей целью является совместное продвижение по пути исследований и развития".

Проблема газопровода "Северный поток - 2"

Возможно, на переговорах Байдена и Шольца будет затронута и тема введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Вашингтон уже давно критикует этот трубопровод, заявляя, что он усилит зависимость Европы от российского газа. Со своей стороны, Олаф Шольц называет проект экономическим и не связанным с геополитикой.

Некоторые наблюдатели полагают, что причина, по которой Байден призвал Конгресс воздержаться от дальнейших санкций против "Северного потока - 2", состоит именно в том, что президент США не хочет портить отношения с Берлином. "Байден считает Германию ключевым игроком в трансатлантических отношениях, причем не только в вопросе борьбы с изменением климата, но и в том, что касается отношений с Китаем", - подтверждает и Давид-Вильп из "Фонда Маршалла".

В свою очередь Михаэль Верц высказывает мнение, что в Вашингтоне с пониманием относятся к положению Шольца, даже если и не говорят это открыто. "Думаю, подспудно тут понимают, что, во-первых, Шольцу приходится иметь дело с меньшинством внутри своей партии, которое относится к России дружелюбнее, чем некоторым из нас хотелось бы, а во-вторых, именно благодаря этой традиции СДПГ он пользуется большим доверием как переговорщик с Россией", - указывает эксперт.

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