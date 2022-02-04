 Визит канцлера ФРГ Шольца в США: омрачит ли его конфликт вокруг Украины? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 06.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Визит канцлера ФРГ Шольца в США: омрачит ли его конфликт вокруг Украины?

Нежелание ФРГ поставлять оружие Киеву, поддержка газопровода "Северный поток - 2" - Олафу Шольцу приходится выслушивать немало критики. Какую роль они сыграют во время его встречи с Джо Байденом?

Олаф Шольц говорит по телефону на фоне Белого дома в Вашингтоне

Олаф Шольц в США в июле 2021 года

Первый официальный визит Олафа Шольца (Olaf Scholz) на посту канцлера ФРГ в Вашингтон, запланированный на 7 февраля, будет проходить в особой атмосфере.

Дома главу правительства Германии уже давно критикуют за его сдержанную позицию в конфликте вокруг Украины. И политическая оппозиция ФРГ, и союзники страны по НАТО  не устают выражать свое разочарование нежеланием Берлина поставлять вооружения Украине, а один из пользователей соцсети Twitter даже язвительно написал в этой связи, что Шольц, судя по всему, отключил звук ("has switched to mute").

В свою очередь немецкие СМИ задаются вопросом: не возникла ли трещина в трансатлантических отношениях? В конце января журнал Der Spiegel написал, что Шольц якобы не нашел времени для встречи с президентом США Джо Байденом, сославшись на занятость. Тогда эта история была быстро и решительно опровергнута Белым домом.

Вклад Германии в НАТО

Сам Шольц 2 февраля в вечернем эфире общественно-правового телеканала ZDF заявил, что не считает свое поведение пассивным и не думает, что другие страны НАТО перестали видеть в Германии надежного партнера. При этом политик напомнил, что не только ведет интенсивную работу внутри НАТО, но и собирается лично поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Поездка Шольца в Москву должна состояться 15 февраля. Днем ранее, 14 февраля, канцлер Германии собирается посетить Киев.

"Наши союзники точно знают, что они имеют в лице Германии", - подчеркнул Шольц в эфире ZDF. - Мы вносим очень большой вклад в рамках оборонного альянса НАТО. Все точно знают, что для континентальной Европы Германия является страной, которая несет очень, очень большие расходы в этом отношении". Он добавил, что за последние несколько лет ни одна европейская страна не предложила Украине больше экономической помощи, чем ФРГ.

И все же некоторые политические аналитики полагают, что канцлеру Германии придется показать Байдену, на чьей стороне он находится. "Дело в том, что Шольц не может приехать в Вашингтон с пустыми руками, - поясняет в беседе с DW замдиректора берлинского бюро "Фонда Маршалла" Зудха Давид-Вильп (Sudha David-Wilp). - Ему нужно изменить статус-кво. Вместо того, чтобы оставаться неразговорчивым, что соответствует его стилю, Шольц должен приехать в Вашингтон с четким посланием, почему Германия поддерживает западный альянс в кризисе вокруг Украины".

В СДПГ рассчитывают на "встречу друзей"

Между тем в Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую представляет Шольц, не видят повода волноваться из-за отношений ФРГ и США. "Олаф Шольц - убежденный сторонник тесных трансатлантических связей, и наши американские друзья знают это, так что это будет встреча друзей", - говорит эксперт СДПГ по внешней политике Нильс Шмид (Nils Schmid). "Ему (Шольцу.  - Ред.) не нужно ничего исправлять", - добавляет он.

Нильс Шмид, эксперт социал-демократов по внешней политике, выступает в бундестаге

Эксперт СДПГ по внешней политике Нильс Шмид

По мнению эксперта, в ситуации вокруг Украины тесные трансатлантические связи проявились в большей мере, чем в ходе другого международного кризиса - во время беспорядочного вывода войск НАТО из Афганистана.

Той же точки зрения придерживается и Михаэль Верц (Michael Werz) - немецкий аналитик в вашингтонской организации Центр американского прогресса (Center for American Progress). "Не думаю, что Олафу Шольцу нужно снова завоевывать доверие. Его хорошо знают в США еще со времени его работы в должности министра финансов ФРГ", - рассуждает он.

При всех очевидных разногласиях по вопросу отправки вооружений в Украину правительство Шольца дает США то, чего не давала предыдущий канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), а именно: общую позицию по более важным текущим вопросам, таким как политика в отношении Китая или защита климата, указывает Верц.

Борьба с изменением климата как основа для  сотрудничества

Многие эксперты полагают, что в вопросе борьбы с изменением климата позиции Джо Байдена более близки взглядам Шольца, нежели Меркель. Ведь и Байден, и Шольц отчасти обязаны своей победой на выборах голосам молодых избирателей, которые очень серьезно относятся к угрозе климатической катастрофы.

Как отмечает Нильс Шмид, и Байден, и Шольц сделали акцент на защите климата в сфере экономической политики, выведя на первый план потенциал по созданию новых рабочих мест в экологических отраслях. Это было разумно, учитывая, что и Германия, и США - страны, экономика которых зависит от современной конкурентоспособной промышленности.

Труба газопровода с надписью Северный поток - 2

"Северный поток - 2" достроен и готов к введению в эксплуатацию

Не исключено, что вопрос об общих целях по сокращению объема выбросов парниковых газов станет важной темой обсуждения для двух лидеров во время их встречи в Вашингтоне. "Новые технологии относятся к сфере общих интересов, - отмечает Шмид. - Идет ли речь о водороде, солнечных батареях или технологии по хранению энергии, общей целью является совместное продвижение по пути исследований и развития".

Проблема газопровода "Северный поток - 2"

Возможно, на переговорах Байдена и Шольца будет затронута и тема введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Вашингтон уже давно критикует этот трубопровод, заявляя, что он усилит зависимость Европы от российского газа. Со своей стороны, Олаф Шольц называет проект экономическим и не связанным с геополитикой.

Некоторые наблюдатели полагают, что причина, по которой Байден призвал Конгресс воздержаться от дальнейших санкций против "Северного потока - 2", состоит именно в том, что президент США не хочет портить отношения с Берлином. "Байден считает Германию ключевым игроком в трансатлантических отношениях, причем не только в вопросе борьбы с изменением климата, но и в том, что касается отношений с Китаем", - подтверждает и Давид-Вильп из "Фонда Маршалла".

В свою очередь Михаэль Верц высказывает мнение, что в Вашингтоне с пониманием относятся к положению Шольца, даже если и не говорят это открыто. "Думаю, подспудно тут понимают, что, во-первых, Шольцу приходится иметь дело с меньшинством внутри своей партии, которое относится к России дружелюбнее, чем некоторым из нас хотелось бы, а во-вторых, именно благодаря этой традиции СДПГ он пользуется большим доверием как переговорщик с Россией", - указывает эксперт.

Смотрите также:

  • Уинстон Черчилль, Гарри Трумэн, Иосиф Сталин на Потсдамской конференции

    Лидеры США в Германии

    Лидеры США в Германии

    Гарри Трумэн (1945 – 1953) принял участие в Потсдамской конференции держав-победительниц с 16 июля по 2 августа 1945 года.

  • Президент США Дуайт Д. Эйзенхауэр и первый федеральный канцлер ФРГ Конрад Аденауэр в Бонне

    Лидеры США в Германии

    Лидеры США в Германии

    Дуайт Д. Эйзенхауэр (1953 - 1961) 26-27 августа 1959 года посетил Бонн, где встретился с первым федеральным канцлером Конрадом Аденауэром.

  • Президент США Джон Ф. Кеннеди в Берлине

    Лидеры США в Германии

    Лидеры США в Германии

    Джон Ф. Кеннеди (1961 – 1963) посетил Германию 23-26 июня 1963 года. Он побывал в Кельне, Бонне, Франкфурте-на-Майне, и Берлине. Его фраза "Я – берлинец", произнесенная на немецком языке ("Ich bin ein Berliner") перед Ратушей, вошла в мировую историю, став символом солидарности западного мира перед лицом советской угрозы.

  • Президент США Джон Ф. Кеннеди у Берлинской стены

    Лидеры США в Германии

    Лидеры США в Германии

    Джон Ф. Кеннеди осматривает Берлинскую стену.

  • Президент США Линдон Б. Джонсон и канцлер ФРГ Курт Георг Кизингер в Бонне

    Лидеры США в Германии

    Лидеры США в Германии

    Линдон Б. Джонсон (1963 – 1969) 23-26 апреля 1967 года посетил Кельн и Бонн, где принял участие в похоронах первого послевоенного канцлера Германии Конрада Аденауэра.

  • Президент США Ричард Никсон выступает перед бундестагом в Бонне

    Лидеры США в Германии

    Лидеры США в Германии

    Ричард Никсон (1969 – 1974) 26-27 февраля 1969 года побывал в Бонне и Берлине. Во время поездки он выступил перед бундестагом и посетил заводы концерна Siemens.

  • Президент США Джералд Форд и канцлер ФРГ Гельмут Шмидт в Бонне

    Лидеры США в Германии

    Лидеры США в Германии

    Джералд Форд (1974 - 1977) совершил визит в ФРГ 26-28 июля 1975 года. Помимо переговоров с канцлером Гельмутом Шмидтом в Бонне он также посетил один из американских военных гарнизонов.

  • Президент США Джимми Картер и канцлер ФРГ Гельмут Шмидт в Берлине

    Лидеры США в Германии

    Лидеры США в Германии

    Джимми Картер (1977 – 1981) 13-17 июля 1978 года посетил Бонн, Франкфурт-на-Майне и Берлин.

  • Президент США Рональд Рейган в Берлине

    Лидеры США в Германии

    Лидеры США в Германии

    Рональд Рейган (1981 – 1989) за два своих президентских срока в Германии побывал трижды – в 1982, 1985 и 1987 годах.

  • Президент США Рональд Рейган у Бранденбургских ворот в Берлине

    Лидеры США в Германии

    Лидеры США в Германии

    Во время последней поездки, выступая перед Бранденбургскими воротами в Берлине, Рональд Рейган напрямую призвал советского лидера Михаила Горбачева разрушить Берлинскую стену.

  • Президент США Джордж Буш с супругой Барбарой и канцлер ФРГ Гельмут Коль с супругой Ханнелоре в Оггерсхайме

    Лидеры США в Германии

    Лидеры США в Германии

    Джордж Буш (1989 – 1993) был в Германии дважды – 30-31 мая 1989 года и 18 ноября 1990-го. Во время визитов он посетил Бонн, Майнц, Шпейер и пригород Людвигсхафена Оггерсхайм – родину канцлера Гельмута Коля.

  • Президент США Джордж Буш с супругой Барбарой и канцлер ФРГ Гельмут Коль с супругой Ханнелоре

    Лидеры США в Германии

    Лидеры США в Германии

    Джордж Буш в 1989 году совершил мини-круиз по Рейну между Обервезелем и Кобленцем.

  • Президент США Билл Клинтон у Бранденбургских ворот в Берлине

    Лидеры США в Германии

    Лидеры США в Германии

    Билл Клинтон (1993 – 2001) является рекордсменом среди своих коллег по Белому дому. На его счету – пять поездок: в 1994-м, 1998-м, дважды - в 1999-м, в 2000-м. Например, в 1999-м он участвовал во встрече "большой восьмерки" в Кёльне, а во время последнего президентского визита – получил в Ахене премию имени Карла Великого за вклад в объединение Европы.

  • Президент США Билл Клинтон и канцлер Германии Герхард Шрёдер во дворце Шарлоттенбург в Берлине

    Лидеры США в Германии

    Лидеры США в Германии

    Билл Клинтон. Берлин, июнь 2000 года.

  • Джордж Буш-младший и Герхард Шрёдер в Берлине
    Еще по теме

    Лидеры США в Германии

    Лидеры США в Германии

    43-й президент США Джордж Буш-младший, занимавший должность президента в 2001-2009 годах, был в Германии один раз. В мае 2002 года он посетил Берлин, где, в частности, выступил с речью перед бундестагом.

  • Барак Обама и Ангела Меркель в Берлине, 19 июня 2013 года

    Лидеры США в Германии

    Лидеры США в Германии

    Барак Обама и Ангела Меркель в Берлине, 19 июня 2013 года

  • Обама, Меркель, Мэй, Олланд, Рахой, 18.11.2016

    Лидеры США в Германии

    Лидеры США в Германии

    В ноябре 2016 года Обама принял участие в ведомстве федерального канцлера в переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также лидерами Франции, Италии, Великобритании и Испании - Франсуа Олландом, Маттео Ренци,Терезой Мэй и Мариано Рахоем.


Смотреть видео 03:31

О чем канцлер Шольц будет разговаривать с Путиным? (03.02.2022)

Контекст

Угрозы мировой экономике в 2022 году: при чем здесь "Северный поток - 2"?

Новые варианты коронавируса, рост цен на энергоносители и напряженность между США и Россией - все это, считают эксперты, добавит беспокойства инвесторам в 2022 году. О главных угрозах мировой экономике - у DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сигнал Путину: НАТО предостерегает Россию от вторжения в Украину. DW Новости (01.12.2021)  

Украина под прицелом Путина: нашли ли Лавров и Блинкен выход из тупика? DW Новости (21.01.2022)  

Реклама