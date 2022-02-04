Визит канцлера ФРГ Шольца в США: омрачит ли его конфликт вокруг Украины?

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Нежелание ФРГ поставлять оружие Киеву, поддержка газопровода "Северный поток - 2" - Олафу Шольцу приходится выслушивать немало критики. Какую роль они сыграют во время его встречи с Джо Байденом?
Первый официальный визит Олафа Шольца (Olaf Scholz) на посту канцлера ФРГ в Вашингтон, запланированный на 7 февраля, будет проходить в особой атмосфере.
Дома главу правительства Германии уже давно критикуют за его сдержанную позицию в конфликте вокруг Украины. И политическая оппозиция ФРГ, и союзники страны по НАТО не устают выражать свое разочарование нежеланием Берлина поставлять вооружения Украине, а один из пользователей соцсети Twitter даже язвительно написал в этой связи, что Шольц, судя по всему, отключил звук ("has switched to mute").
В свою очередь немецкие СМИ задаются вопросом: не возникла ли трещина в трансатлантических отношениях? В конце января журнал Der Spiegel написал, что Шольц якобы не нашел времени для встречи с президентом США Джо Байденом, сославшись на занятость. Тогда эта история была быстро и решительно опровергнута Белым домом.
Сам Шольц 2 февраля в вечернем эфире общественно-правового телеканала ZDF заявил, что не считает свое поведение пассивным и не думает, что другие страны НАТО перестали видеть в Германии надежного партнера. При этом политик напомнил, что не только ведет интенсивную работу внутри НАТО, но и собирается лично поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Поездка Шольца в Москву должна состояться 15 февраля. Днем ранее, 14 февраля, канцлер Германии собирается посетить Киев.
"Наши союзники точно знают, что они имеют в лице Германии", - подчеркнул Шольц в эфире ZDF. - Мы вносим очень большой вклад в рамках оборонного альянса НАТО. Все точно знают, что для континентальной Европы Германия является страной, которая несет очень, очень большие расходы в этом отношении". Он добавил, что за последние несколько лет ни одна европейская страна не предложила Украине больше экономической помощи, чем ФРГ.
И все же некоторые политические аналитики полагают, что канцлеру Германии придется показать Байдену, на чьей стороне он находится. "Дело в том, что Шольц не может приехать в Вашингтон с пустыми руками, - поясняет в беседе с DW замдиректора берлинского бюро "Фонда Маршалла" Зудха Давид-Вильп (Sudha David-Wilp). - Ему нужно изменить статус-кво. Вместо того, чтобы оставаться неразговорчивым, что соответствует его стилю, Шольц должен приехать в Вашингтон с четким посланием, почему Германия поддерживает западный альянс в кризисе вокруг Украины".
Между тем в Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую представляет Шольц, не видят повода волноваться из-за отношений ФРГ и США. "Олаф Шольц - убежденный сторонник тесных трансатлантических связей, и наши американские друзья знают это, так что это будет встреча друзей", - говорит эксперт СДПГ по внешней политике Нильс Шмид (Nils Schmid). "Ему (Шольцу. - Ред.) не нужно ничего исправлять", - добавляет он.
По мнению эксперта, в ситуации вокруг Украины тесные трансатлантические связи проявились в большей мере, чем в ходе другого международного кризиса - во время беспорядочного вывода войск НАТО из Афганистана.
Той же точки зрения придерживается и Михаэль Верц (Michael Werz) - немецкий аналитик в вашингтонской организации Центр американского прогресса (Center for American Progress). "Не думаю, что Олафу Шольцу нужно снова завоевывать доверие. Его хорошо знают в США еще со времени его работы в должности министра финансов ФРГ", - рассуждает он.
При всех очевидных разногласиях по вопросу отправки вооружений в Украину правительство Шольца дает США то, чего не давала предыдущий канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), а именно: общую позицию по более важным текущим вопросам, таким как политика в отношении Китая или защита климата, указывает Верц.
Многие эксперты полагают, что в вопросе борьбы с изменением климата позиции Джо Байдена более близки взглядам Шольца, нежели Меркель. Ведь и Байден, и Шольц отчасти обязаны своей победой на выборах голосам молодых избирателей, которые очень серьезно относятся к угрозе климатической катастрофы.
Как отмечает Нильс Шмид, и Байден, и Шольц сделали акцент на защите климата в сфере экономической политики, выведя на первый план потенциал по созданию новых рабочих мест в экологических отраслях. Это было разумно, учитывая, что и Германия, и США - страны, экономика которых зависит от современной конкурентоспособной промышленности.
Не исключено, что вопрос об общих целях по сокращению объема выбросов парниковых газов станет важной темой обсуждения для двух лидеров во время их встречи в Вашингтоне. "Новые технологии относятся к сфере общих интересов, - отмечает Шмид. - Идет ли речь о водороде, солнечных батареях или технологии по хранению энергии, общей целью является совместное продвижение по пути исследований и развития".
Возможно, на переговорах Байдена и Шольца будет затронута и тема введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Вашингтон уже давно критикует этот трубопровод, заявляя, что он усилит зависимость Европы от российского газа. Со своей стороны, Олаф Шольц называет проект экономическим и не связанным с геополитикой.
Некоторые наблюдатели полагают, что причина, по которой Байден призвал Конгресс воздержаться от дальнейших санкций против "Северного потока - 2", состоит именно в том, что президент США не хочет портить отношения с Берлином. "Байден считает Германию ключевым игроком в трансатлантических отношениях, причем не только в вопросе борьбы с изменением климата, но и в том, что касается отношений с Китаем", - подтверждает и Давид-Вильп из "Фонда Маршалла".
В свою очередь Михаэль Верц высказывает мнение, что в Вашингтоне с пониманием относятся к положению Шольца, даже если и не говорят это открыто. "Думаю, подспудно тут понимают, что, во-первых, Шольцу приходится иметь дело с меньшинством внутри своей партии, которое относится к России дружелюбнее, чем некоторым из нас хотелось бы, а во-вторых, именно благодаря этой традиции СДПГ он пользуется большим доверием как переговорщик с Россией", - указывает эксперт.
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