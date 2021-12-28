Глава МИД ФРГ считает "Северный поток - 2" геостратегическим проектом

Газопровод "Северный поток - 2" ("СП-2") не является сугубо частным экономическим проектом, а играет геостратегическую роль, что подтвердили события последних лет, заявила в интервью агентству dpa во вторник, 28 декабря, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Еще прежнее правительство ФРГ, в состав которого входили Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), совместно с администрацией США дали понять, что "энергетику нельзя использовать в качестве оружия и что это повлечет за собой значительные последствия", напомнила Бербок.



В свою очередь первый заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) в интервью dpa высказался за то, чтобы газопровод был введен в эксплуатацию после устранения всех юридических препон. "Постоянно ставить "Северный поток - 2" под сомнение - в корне неверный путь", - считает Добриндт. "Если оператор трубопровода сможет решить проблемы, а Федеральное агентство по сетям даст зеленый свет, труба должна быть введена в эксплуатацию", - добавил он.

В то же время Германии, по словам Александера Добриндта, следует ослабить зависимость от газа из РФ. Именно этот шаг, а не сомнения в необходимости "СП-2", станет "правильным ответом на постоянные российские провокации", подчеркнул он. Возможными альтернативами газу из РФ Добриндт назвал сжиженный газ из США, а такжеветропарки в морях.

Посол РФ ждет от новых властей ФРГ прагматизма

Между тем посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду на "прагматичный" подход нового правительства ФРГ к запуску "СП-2". Искусственное затягивание ввода газопровода в эксплуатацию не нужно никому, заявил Нечаев в беседе с dpa. От запуска "Северного потока - 2" "все окажутся в выигрыше", считает российский дипломат.

Строительство "Северного потока - 2" было закончено в начале сентября. В середине ноября Федеральное агентство по сетям приостановило процедуру сертификации газопровода, отметив, что она станет возможной лишь после того, как оператор Nord Stream 2 AG, базирующийся в швейцарском городе Цуг, предъявит документы о создании в Германии отдельной компании для управления "СП-2".

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