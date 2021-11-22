С приходом Байдена немцы снова увидели в США партнера

В том, что касается оценки трансатлантических связей, общественное мнение в ФРГ изменилось. По данным опроса, все больше немцев говорят о важности отношений с США, и все меньше - с РФ.
С тех пор, как президентом США стал Джо Байден, трансатлантические отношения существенно улучшились. Это заметно и на официальном уровне (например, в октябре США и ЕС достигли соглашения по импорту европейской стали и алюминия), и среди простых граждан: 71 процент немцев вновь оценивают взаимоотношения с США как хорошие или очень хорошие, в то время как годом ранее этот показатель составлял всего 18 процентов. Таковы представленные в понедельник, 22 ноября, результаты репрезентативного социологического опроса The Berlin Puls, проведенного в сентябре и октябре 2021 года институтом изучения общественного мнения Kantar Publik по заказу немецкого Фонда имени Кёрбера (Körber-Stiftung).
С точки зрения жителей ФРГ, Соединенные Штаты являются важнейшим партнером Германии - так считают 44 процента респондентов. На второе место опустилась Франция (27 процентов), с огромным отрывом за ней следуют Китай (6 %) и Россия (4 %).
"Отрадно, что годы при Трампе не привели к необратимому отчуждению между немцами и американцами, - прокомментировала результаты опроса глава отдела международной политики Фонда имени Кёрбера Нора Мюллер (Nora Müller). - Однако пока неясно, сохранится ли положительная тенденция - во многом из-за того, что ряд трансатлантических вопросов остается нерешенным".
Немцы видят в США партнера, в первую очередь, в области обороны и в рамках НАТО (73%), а также в области свободной торговли (64%) и демократии/прав человека (63%). В меньшей степени оценивается важность сотрудничества с Америкой в области защиты климата и в отношениях с Китаем (по 41%).
Респондентом предлагалось также выбрать: отношения с какой из двух стран важнее для Германии - с Соединенными Штатами или Россией? В ответе на этот вопрос подавляющее большинство отдало предпочтение США - 62 процента. Только 16 процентов полагают, что отношения с Москвой для Берлина важнее, чем с Вашингтоном. Еще год назад ситуация виделась немцам по-другому: о важности отношений с США говорили 51 процентов, а с РФ - 25 процентов. То есть разрыв был почти вдвое.
Надо отметить, что уровень трансатлантических отношений достиг нового рекорда не только в глазах немцев: 85 процентов американцев тоже оценивают отношения с Германией как хорошие или очень хорошие - это на 11 процентных пунктов больше, чем годом ранее (74%). К таким результатам пришли авторы параллельного исследования, проведенного в США вашингтонским социологическим институтом Pew Research Center.
Впервые с 2017 года большинство немцев (55%) стало негативно оценивать растущее влияние Китая. 34% участников опроса относятся к нему нейтрально и 9% - считают это положительным явлением. Остальные респонденты затруднились ответить или не дали никакого ответа.
Вместе с тем жители ФРГ полагают, что Китай больше угрожает ценностям Германии, чем Россия: Пекин назвали главной угрозой 26 процентов участников исследования, и лишь 16 процентов респондентов сказали то же самое о Москве.
Однако среди трех наиболее серьезных вызовов для Германии из области международных отношений чаще всего назывались отношения с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Лишь после этого звучали отношения с азиатскими странами (в первую очередь с Китаем), а также с США.
Результаты социсследования были представлены перед началом Бергедорфского форума (Bergedorfer Gesprächskreis), который организовывает Фонд имени Кёрбера. На этот форум, который проводится уже 60-й год, собираются выдающиеся деятели и просто интеллектуалы для неформального обсуждения тех или иных актуальных тем мировой политики. Возникнув еще до падения железного занавеса, Бергедорфский форум в свое время служил одним из инструментов, позволявших и в эпоху противостояния поддерживать неформальный диалог между Западом и Востоком. В этом году на нем выступят, в частности, президент Финляндии Саули Ниинистё и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид (Helga Schmid).
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