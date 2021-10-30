 США и ЕС достигли соглашения в ″войне тарифов″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.10.2021

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Мир

США и ЕС достигли соглашения в "войне тарифов"

Американские пошлины на алюминий и сталь из ЕС не будут сняты полностью, указала министр министр торговли США Раймондо. Евросоюз согласен убрать введенные тарифы на американские мотоциклы и виски.

Производство стали в Зальцгиттере

Производство стали в Германии

США и ЕС в субботу, 30 октября, достигли соглашения по импорту европейских стали и алюминия, на которые уже несколько лет действуют американские импортные штрафные пошлины. Установленные Вашингтоном тарифы не будут сняты полностью, однако определенный объем произведенных в ЕС стали и алюминия можно будет ввозить в Соединенные Штаты беспошлинно, сообщила министр торговли США Джина Раймондо. ЕС в ответ согласился снять введенные тарифы на ряд американских товаров, в том числе виски и мотоциклы, указала министр на полях саммита стран "большой двадцатки" (G20) в Риме.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейкоб Салливан заявил о разрешении одного из крупнейших споров в отношениях трансатлантических партнеров. Вашингтон ожидает, что соглашение облегчит ситуацию с перебоями в цепочках поставок. По словам Раймондо, договоренность позволит США и Евросоюзу совместно справиться с проблемой глобальных избыточных мощностей. А в дальнейших переговорах по сфере производства стали и алюминия стороны согласились принимать во внимание вопрос интенсивности выбросов углекислого газа, отметила глава Минторга Соединенных Штатов.

В начале 2018 года Дональд Трамп, занимавший пост президента США, обложил штрафными пошлинами импортируемые сталь и алюминий. В конце января 2019 года Белый дом обосновал решение о расширении штрафных мер тем, что производители в других странах якобы обходят введенные пошлины, поставляя в Соединенные Штаты больше тех видов продукции из стали и алюминия, которые не включены в ограничительные списки. В ответ на эти меры Евросоюз ввел тарифы на американские товары, в том числе - на арахисовое масло, джинсы, виски и мотоциклы.

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    Сельскохозяйственная продукция

    Евросоюз вел штрафные пошлины в размере 25 процентов в отношении некоторых американских товаров в ответ на решение Вашингтона обложить дополнительными тарифами европейские сталь и алюминий. В штрафном списке, который Брюссель отправил в ВТО, больше 150 позиций. Около четверти из них - продукты питания. Например, свежая и консервированная кукуруза и рис.

  • Банки с арахисовым маслом на полке супермаркета

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Арахисовое масло

    В списке оказался и такой типично американский продукт, как арахисовое масло. Правда, жители ЕС едят его не так часто, как сами американцы. В Германии, например, потребление арахисового масла на душу населения составляет всего 70 граммов в год, а в целом в Евросоюзе - 100 граммов. При этом средний американец съедает за год около килограмма этого продукта.

  • Кувшин и стакан с апельсиновым соком

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    Дополнительные ввозные пошлины введены на апельсиновый и клюквенный соки из США,...

  • Бутылки с американским виски

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Американский виски

    ... а также на напитки покрепче. Дополнительная пошлина на американский виски тоже составила 25 процентов.

  • Пачка сигарет Marlboro

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Сигареты, сигары и табак

    В список товаров, на которые введеные дополнительные пошлины, попали американские сигареты и сигары, а также нюхательный и жевательный такак.

  • Логотип компании Levi's

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Американские джинсы

    Американские джинсы тоже обложили новыми пошлинами. Однако европейские любители легендарной марки Levi's этого, скорее всего, не почувствуют, говорят эксперты. Ведь большинство джинсов ЕС импортирует не из США. В импорте текстиля в Германию, например, на американские товары приходится 0,2 процента.

  • Логотип компании Harley Davidson

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Мотоциклы и мопеды

    А вот для поклонников другой культовой марки из США, Harley-Davidson, введение дополнительных пошлин, скорее всего, не останется незамеченным. Цены на легендарные мотоциклы повысятся ровно на столько же, насколько и тарифы на ввоз, то есть на 25 процентов. Так что тем, кто не успел купить "железного коня" за 20 тысяч евро, придутся покупать его уже за 25 тысяч.

  • Катер на выставке в Чикаго

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Яхты и моторные лодки

    Введение штрафных пошлин в отношении товаров из США может ударить по карману и более состоятельных покупателей. Цены на американские яхты и моторные лодки, которые попали в список ЕС, скорее всего, тоже вырастут.

  • Сотрудник сталелитейного завода

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Продукция сталелитейной и алюминиевой промышленности

    ЕС также обложил дополнительными пошлинами продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности из США. В список попали даже кухонная утварь и раковины из нержавеющей стали.

  • Веерх из игральных карт в руке

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Игральные карты

    Последним пунктом в подготовленном Брюсселем списке американских товаров значатся игральные карты. Правда, в отличие от всех остальных товарных категорий, дополнительные ввозные пошлины на них составляют всего 10 процентов.

    Автор: Ирина Филатова


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Контекст

США ввели новые пошлины на ввозимый из Германии алюминий

Министр торговли США объявил о новых тарифах для 18 стран. Он назвал этот шаг ответом на действия, которые в США воспринимают как демпинг на американском рынке.  

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