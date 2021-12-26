Угрозы мировой экономике в 2022 году: при чем здесь "Северный поток - 2"?

В 2021 году мировая экономика оправилась от спада, вызванного пандемией, но во втором полугодии ее рост замедлился из-за новых вспышек коронавируса. Свою роль сыграли и разрывы глобальных цепочек поставок, нехватка рабочей силы и медленные темпы вакцинации от коронавируса, особенно в развивающихся странах.

Из-за замедления экономического роста Международный валютный фонд (МВФ) и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) немного снизили свои прогнозы на текущий год. Их прогноз на следующий год пока остается в силе. Однако, как предупреждают эксперты, распространение новых вариантов коронавируса может замедлить экономику. В то же время пандемия - не единственный риск, который будет держать инвесторов в напряжении в 2022 году.

Устойчивые к вакцинам варианты коронавируса

В ноябре финансовые рынки по всему миру охватила паника: в Южной Африке зафиксировали новый вариант коронавируса "омикрон". Быстро распространяющаяся инфекция обрушила биржевые индексы. Около недели рынки продолжали колебаться, пока инвесторы пытались оценить экономические последствия новой мутации. Правительства разных стран ужесточили антиковидные ограничения, чтобы сдержать распространение потенциально опасного варианта.

Пока исследователи изучают "омикрон", о котором все еще недостаточно данных, стратеги JP Morgan - одного из крупнейших банков мира - полагают, что этот вариант, хоть и передается быстрее "дельты", не является таким смертоносным, как его предшественница.

Но даже если "омикрон" не станет большим препятствием на пути экономического роста, таким препятствием может стать следующий вариант коронавируса. Эксперты предупреждают: если всеобщая вакцинация провалится, то появление резистентных к вакцинам мутаций коронавируса может привести к новым локдаунам.

Если пандемия затянется, то в ближайшие пять лет мировой ВВП может сократиться на 5,3 триллиона долларов по сравнению с текущим прогнозом, предупреждала в октябре главный экономист МВФ Гита Гопинат. По ее словам, главным приоритетом политиков должна стать полная вакцинация 40% населения каждой страны в текущем году и 70% - к середине следующего. Однако пока в странах с низким доходом полностью вакцинированы лишь менее 5% населения.

Глобальный кризис логистики

Сбои в цепочках поставок сыграли ключевую роль в замедлении экономического роста в этом году. Проблемы с перевозками, нехватка контейнеров и резкий рост спроса после снятия пандемийных ограничений привели к нехватке компонентов и сырья.

Автомобильная промышленность оказалась среди наиболее пострадавших из-за спада производства в еврозоне, в том числе и в Германии. Автопроизводителям пришлось сократить производство из-за дефицита комплектующего оборудования, прежде всего полупроводников.

И хотя есть признаки того, что проблемы с поставками частично разрешатся в связи с падением цен на транспортировку и ростом экспорта микросхем, эксперты ожидают, что сбои в цепочках поставок продолжат сдерживать экономический рост и в следующем году.

"Мы предполагаем, что в 2022 году ситуация не улучшится - до тех пор, пока в 2023-м не будут развернуты новые необходимые мощности морских перевозок или пока цепочки поставок не переориентируют на "ниаршоринг" (перенос части производства в соседние регионы. - Ред.)", - указал в разговоре с DW Франк Соботка (Frank Sobotka), управляющий директор транспортно-логистической компании DSV Air & Sea Germany.

Рост инфляции

Нехватка сырья и компонентов в совокупности с высокими ценами на энергоносители привели к тому, что инфляция в еврозоне обновила многолетние максимумы. Это встревожило глобальных инвесторов, которые опасаются, что центральные банки будут вынуждены преждевременно повысить процентные ставки, чтобы сдержать рост цен.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) утверждает, что рост цен вызван временными факторами, такими как недостаточный объем поставок, рост цен на энергию и эффект базы. Как ожидают в ЕЦБ, инфляция понизится, как только будут сглажены последствия глобального дисбаланса между спросом и предложением. Поскольку сбои в цепочках поставок продлятся дольше, чем предполагалось ранее, инфляция, как ожидается, продолжит расти в Европе на протяжении большей части 2022 года.

Еще больше растут опасения по поводу инфляции в США, где стремительное восстановление экономики, в том числе с помощью мощных бюджетных стимулов, происходит на фоне нехватки рабочей силы и поставок. Федеральная резервная система США рассматривает возможность свернуть программу стимулирования экономики и сократить выкуп облигаций.

Атака Китая на технологические компании

Замедление роста второй крупнейшей экономики в мире - китайской - определенно добавит забот инвесторам в 2022 году. Тяжеловес азиатской экономики в 2020 году помог миру выбраться из рецессии, вызванной пандемией: это была единственная крупная экономика, которая выросла. Как ожидается, в текущем году она вырастет примерно на 8%, что сделает Китай государством с самой быстрорастущей крупной экономикой после Индии.

И тем не менее восстановление экономики тормозят жесткие меры Пекина в отношении китайских технологических гигантов, включая Alibaba и Tencent, перегруженных долгами компаний недвижимости - таких как Evergrande и Kaisa, а также индустрии частного образования. В ОЭСР прогнозируют, что рост ВВП Китая в 2022 году составит чуть более пяти процентов.

Большим риском для мировой экономики останется и желание Пекина придерживаться политики "нулевой терпимости" к COVID-19, которая более года удерживала страну в изоляции и предполагает введение жестких ограничений даже после обнаружения хотя бы одного случая заражения.

"Северный поток - 2" и напряженность в отношениях с Россией

Кроме того, растет напряженность в отношениях между Западом и Россией. Вашингтон предостерег Москву от вторжения в Украину на фоне масштабного стягивания войск РФ к украинской границе. США и Евросоюз обсуждают введение новых экономических санкций в отношении Кремля, включая отказ от ввода в эксплуатацию спорного газопровода "Северный поток - 2".

"Напряжение между США и Россией представляет собой огромный риск, который может привести к тому, что восточные союзники НАТО окажутся на пороге войны", - заметил в разговоре с DW Эдвард Мойя, старший финансовый аналитик торговой интернет-платформы OANDA.

"Если США и Европа остановят "Северный поток - 2", это может привести к мировому кризису энергоносителей, из-за которого цены на нефть могут вырасти до 100 долларов за баррель, - полагает эксперт. - Рост цен на энергоносители может стать соломинкой для центральных банков по всему миру, которые вследствие этого ускорят ужесточение денежно-кредитной политики".

Отношения США и Китая тоже резко обострились - из-за Тайваня. Китай считает Тайвань мятежной провинцией, которая в случае необходимости должна быть воссоединена с КНР военным путем. В то же время США демонстративно выражают поддержку администрации Тайваня. Кроме того, в Белом доме объявили дипломатический бойкот Зимней олимпиаде в Пекине за "геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека". Китай в ответ пригрозил, что США "заплатят" за это решение.

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