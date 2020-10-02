 Годовой уровень инфляции в еврозоне достиг в ноябре исторического максимума | Новости из Германии о Европе | DW | 30.11.2021

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Европа

Годовой уровень инфляции в еврозоне достиг в ноябре исторического максимума

Годовой уровень инфляции в еврозоне взлетел до отметки 4,9 процента - самого высокого показателя с 1997 года. Резкий подъем - в основном, результат скачка цен на энергоносители.

Купюры евро

Купюры евро

Годовой уровень инфляции в зоне евро достиг 4,9 процента в ноябре, что является самым высоким показателем с начала наблюдений в 1997 году. Об этом свидетельствуют данные, представленные во вторник, 30 ноября, Европейским статистическим ведомством Eurostat.

Для сравнения - в октябре соответствующий показатель составлял 4,1 процента.

Всплеск инфляции в ноябре - в основном, результат значительного скачка цен на энергоносители. Прирост их стоимости составил 27,4 процента - по сравнению с 23,7 процента в октябре. Следующей по увеличению показателей идет сфера услуг (2,7 процента по сравнению с 2,1 процента в октябре). За ней - выпуск промышленных товаров, не имеющих отношения к энергосектору (2,4 процента по сравнению с двумя процентами в октябре). Наконец, рост цен на продукты питания, алкоголь и табак в ноябре составил 2,2 процента (1,9 процента в октябре).

Эксперты не ожидают коррекции ставки ЕЦБ

Член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель (Isabel Schnabel) ранее предсказывала, что потолок инфляции будет пробит в этом месяце. В течение следующего года рост постепенно замедлится, утверждала она.

Как отмечает агентство AP, при нормальных обстоятельствах это повышение, вероятно, привело бы к усилению давления на ЕЦБ и, возможно, заставило бы его задуматься о перспективе подъема своей основной процентной ставки. Однако недавно выявленный вариант коронавируса - омикрон - вызвал у экспертов некоторую неопределенность в отношении глобальных экономических процессов. В этой связи ожидается, что центральные банки по всему миру в ближайшее время не будут объявлять о каких-либо значительных изменениях в своей политике.

Рекордная инфляция - и в Германии

Ранее, 29 ноября, Федеральное статистическое ведомство опубликовало предварительные данные, в соответствии с которыми инфляция в Германии впервые за почти 30 лет превысила пятипроцентную отметку. В ноябре потребительские цены выросли на 5,2 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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    Автор: Евлалия Самедова


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