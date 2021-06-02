Комментарий: Россия признала, что валюта евро - это всерьез и надолго

Высшее руководство России предписало Фонду национального благосостояния (ФНБ) в течение месяца полностью отказаться от использования доллара США, иными словами - провести окончательную дедолларизацию сбережений российского государства.

Это сделано для того, чтобы обезопасить запасы РФ от американских санкций, и общественное внимание сконцентрировалось именно на данном аспекте принятого в Кремле решения. Стало ясно, что в Москве по каким-то причинам не исключают или даже ожидают, причем в уже ближайшем будущем, дальнейшего ужесточения санкционного режима США против РФ.

Кремль подтверждает, что Евросоюз успешно преодолел долговой кризис

Однако стоит обратить внимание и на другой знаковый сигнал, который исходит от намеченного изменения структуры активов ФНБ. Распорядившись впредь держать в евро 40 процентов аккумулированных в фонде национальных накоплений, Кремль тем самым вольно или невольно поставил точку в популярной в России уже многие годы дискуссии о том, как долго еще осталось жить единой европейской денежной единице.

Экономический обозреватель DW Андрей Гурков

Своим решением сделать ее основной резервной валютой в ФНБ российские власти официально сообщили своим гражданам, да и всему миру, что евро - это всерьез и надолго, и ему можно доверять.

Таким образом, спустя десятилетие после острейшего долгового кризиса в еврозоне российские власти подтвердили, что выработанные тогда в Брюсселе рецепты спасения от банкротства и методы реформирования Греции, Кипра и других зашатавшихся стран ЕС были правильными и привели к стабилизации европейского валютного союза.

Подобные выводы российского руководства вряд ли понравятся различным снискавшим благосклонность Москвы партиям евроскептиков в ЕС, в том числе немецкой "Альтернативе для Германии" (АдГ). Их активисты не жалели времени и сил на дискредитацию ненавистной им валюты, а Россия теперь переводит на нее львиную долю активов своего ФНБ.

Евроскептики в странах ЕС Москве, по идее, больше не нужны

Более того, интерес Кремля к различного рода евроскептикам с их стремлением расшатать или даже распустить ЕС должен отныне, по идее, сильно поубавиться, ведь ради сохранения и приумножения своих накоплений Россия должна быть всячески заинтересована в твердом евро.

Ну, а тем россиянам, что любят время от времени порассуждать в соцсетях про скорый конец ЕС и неминуемый закат евро, следовало бы впредь быть поосторожней. А то их могут обвинить в антигосударственной пропаганде против ФНБ и даже заподозрить в экстремизме. Ведь процветающий Евросоюз со стабильной валютой евро будет теперь залогом сохранения самой большой части российского Фонда национального благосостояния.

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

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