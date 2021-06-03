 Россия в течение месяца откажется от доллара в структуре ФНБ | Новости из Германии о России | DW | 04.06.2021

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Россия

Россия в течение месяца откажется от доллара в структуре ФНБ

Первый вице-премьер Белоусов увязал решение Минфина снизить долю доллара в структуре Фонда национального благосостояния с 35 процентов до нуля с угрозой санкций США.

Человек держит банкноты номиналом 100 долларов США

Россия снижает долю доллара США в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 35 процентов до нуля. Это произойдет "в течение месяца", сообщил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 3 июня.

Доли евро и юаня в составе фонда будут увеличены до 40 и 30 процентов соответственно, указали в Минфине. Кроме того, в структуру ФНБ впервые войдет золото. Ведомство объяснило решение "макроэкономическими и геополитическими тенденциями последних лет".

Отказ от доллара перед встречей президентов США и России

О решении Минфина стало известно менее чем за 2 недели до встречи президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина. Саммит ожидается в Женеве 16 июня. Решение отказаться от валюты Соединенных Штатов "связано в том числе и с угрозой санкций", которую российская сторона получила от американского руководства, объяснил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Отношения России и ряда западных государств, включая США, в последние недели обострились. В середине апреля Байден подписал указ о введении новых санкций против Москвы. Кроме того, Вашингтон распорядился выслать 10 российских дипломатов из Соединенных Штатов. Россия ответила аналогичной высылкой и запретила въезд ряду бывших и действующих высокопоставленных американских должностных лиц.

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