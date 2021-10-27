Правительство ФРГ понизило прогноз роста экономики на 2021 год

В завершающемся 2021 году внутренний валовой продукт Германии вырастет на 2,6 процента. Такой прогноз министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер ( Peter Altmaier) представил в среду, 27 октября. Весной ведомство рассчитывало на 3,5-процентный рост.

В то же время министерство улучшило прогноз на 2022 год. Весной власти ФРГ допускали рост в 3,6 процента, однако теперь рассчитывают на показатель в 4,1 процента. А в 2023 году германская экономика вырастет на 1,6 процента, следует из прогноза.

Помехи: задержки в поставках и рост цен на энергоносители

Восстановлению крупнейшей экономики Европы препятствуют задержки в цепочках поставок и стремительный рост цен на энергоносители, отметил Альтмайер. Он особо выделил "исторический" масштаб нехватки промышленных полуфабрикатов в производственном секторе. Однако мировой спрос на товары из Германии остается высоким, как и прежде, подчеркнуло министерство.

При этом компании в сфере услуг в последний месяц более оптимистично настроены в свете вакцинации от COVID-19, указал министр. Мотором роста ВВП в данное время является частное потребление, отметил Альтмайер. По его словам, экономика ФРГ выйдет на допандемийный уровень к концу первого квартала 2022 года.

Инфляция в Германии, подстегнутая перебоями в поставках и ростом цен на энергоносители, в текущем году составит 3 процента. Официальный Берлин ждет ее снижения до 2,2 процента в 2022-м и 1,7 процента годом позднее.

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