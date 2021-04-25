Прививка от коронавируса не помогла. Почему это возможно?

Заражение коронавирусом и проявление всех симптомов заболевания, несмотря на полную иммунизацию, то есть на две прививки, относят к тем редким случаям, когда вакцина оказалась неэффективной. Но являются ли они свидетельством того, что прививаться не нужно, ведь все равно не поможет?

Нет. Часто встречающиеся в соцсетях утверждения о том, что не защитившая от заражения прививка - это доказательство слабого действия вакцин, неверны. Верно лишь то, что ни одна из имеющихся у человечества вакцин против коронавируса не обеспечивает 100-процентную защиту.

Насколько эффективны вакцины?

Согласно подсчетам немецкого Института имени Роберта Коха (RKI), средняя эффективность вакцин, допущенных к применению в Германии, для людей в возрасте 18-59 лет достигла в прошедшие девять месяцев 83 процентов. Для людей в возрасте старше 60 лет - около 82 процентов. Защита от тяжелого течения болезни при применении вакцины составила для этих возрастных групп соответственно 95 % и 93 %.

Иммунолог Кристине Фальк

При этом на полученную в результате вакцинации защиту от коронавируса влияет фактор времени. "Пока нет ни одного человека, кто был привит раньше, чем год назад. Поэтому мы не можем точно сказать, как долго действует прививка", - поясняет Кристине Фальк (Christine Falk), президент Германского общества иммунологии в интервью DW. Но что известно сейчас наверняка: количество антител спустя 6-9 месяцев после прививки снижается. "Это бы меня не беспокоило, если бы у нас не было варианта дельта, который более заразный, чем все предыдущие мутации коронавируса", - говорит Фальк.

В каких случаях прививка может оказаться неэффективной?

"Если сформированная в результате прививки иммунная защита не может с помощью антител противостоять спайковым антигенам, вирус способен преодолеть эту защиту, закрепиться в клетке и вызвать инфекцию в области носоглотки, - говорит иммунолог из института трансплантоиммунологии при Высшей медицинской школе Ганновера. - Это и есть случай, когда прививка не сработала".

Согласно отчету RKI, только у 0,56 процента пациентов из 67 661 (число, зафиксированное в период с 1 февраля по 1 октября 2021 года), у которых прививки оказались неэффективными, наблюдалось тяжелое течение болезни. Число смертей среди пациентов, которым не помогла прививка от COVID-19, составляет 1,06 процента. Для сравнения: во время первой волны коронавируса в Германии, когда еще не было прививок, RKI оценивал уровень летальности - то есть число умерших от ковида - почти в 6,2 процента.

Кроме того, в докладе RKI говорится: "Среди 722 случаев смерти пациентов, которые несмотря на прививку от коронавируса заболели ковидом и умерли, 75 процентов были старше 80 лет. Это отражает риск высокой смертности от этого заболевания - независимо от эффективности вакцины среди указанной возрастной группы".

Число неэффективных прививок увеличилось?

Да. Согласно данным RKI, в конце сентября - начале октября нынешнего года среди людей в возрасте от 18 до 59 лет зарегистрировано 8224 случая, когда прививка не помогла. Этот показатель увеличился на 7,2 процента - если смотреть на весь период времени с начала кампании по вакцинации в Германии. Число привитых пациентов этой возрастной группы, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, составляет 2,2 процента с начала года.

Больные ковидом в палате интенсивной терапии в одной из немецких клиник

В возрастной категории старше 60 лет тоже наблюдается рост. Число неэффективных прививок среди пациентов с симптомами ковида с момента начала кампании по вакцинации составляет около 10,1 процента. За последние четыре недели это 7015 случаев. Число пациентов старше 60 лет, оказавшихся в палате интенсивной терапии, несмотря на прививку, составляет около 6 процентов с начала года.

Согласно RKI, такое развитие ситуации было ожидаемым, поскольку все больше людей вакцинируются, но вирус продолжает распространяться.

За неэффективность прививок несут ответственность непривитые?

Нет. Но их поведение очень сильно влияет на распространение коронавируса, пандемию и нагрузку национальных систем здравоохранения.

"Рост случаев госпитализации, согласно еженедельным отчетам RKI, происходит почти исключительно среди непривитых пациентов старше 60 лет, - говорит иммунолог Кристине Фальк. - То малое число привитых, которые попадают в больницу, это тоже люди старше 60 лет".

Если осенью число заражений будет расти, то прежде всего в группе риска окажутся непривитые. Но и те, кто прошел вакцинацию, тоже могут легко заразиться, предупреждает Фальк, потому что вирус никуда не делся, его стало еще больше.

При этом иммунная защита не одинакова для всех людей. И если спустя определенное время после прививки иммунитет постепенно ослабевает, для этого есть несколько причин. Среди важных факторов - возраст, наличие хронических заболеваний, интервалы между прививками и сама вакцина. Особенно часто с этим сталкиваются старые люди и онкобольные.

Поэтому Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) 7 октября рекомендовала людям старше 70 лет сделать третью прививку. Персоналу в больницах и домах престарелых также будет предложена дополнительная вакцинация. В Израиле более миллиона человек уже получили третью дозу вакцины от коронавируса.

Как интервал между прививками может повлиять на эффективность вакцинации?

Большинство израильтян привито вакциной BioNTech/Pfizer, интервал составляет 21 день между первой и второй прививками. Иммунолог Фальк поясняет, что эффект запоминания в случае вакцины BioNTech/Pfizer после 42 дней лучше, чем после 21 дня. "Вторая прививка чрезвычайно важна, чтобы сформировать иммунную память. Ведь на ней базируется защитная функция". Более долгий интервал лучше влияет на эффективность вакцины, "то есть 6 недель вместо трех в случае BioNTech/Pfizer, или 12 недель вместо 6 при AstraZeneca".

Применение вакцины Johnson&Johnson, которая предусматривает лишь одну прививку, Кристине Фальк оценивает критически. "Все исследования проводились при первичном вирусе. Но появилось много мутаций. Поэтому не всегда все образовавшиеся антитела могут распознать, например, дельта-вариант".

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