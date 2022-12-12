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Фото: Thomas Reimer/Zoonar/picture alliance
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Разрешить конфликты поможет этика, уверены немецкие ученые

Вера Лунева
15 мин. назад

Конфликты, войны, миграция - проблемы, разрешить которые очень сложно. В университете Бонна ученые из разных отраслей пробуют найти решение в системе общечеловеческих ценностей, понятных каждому.

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В университете Бонна открыли новый центр по исследованию влияния этики и морально-этических ценностей на важнейшие сферы жизни человека: от экономики и бизнеса до науки и политики. Мы много говорим и слышим о ценностях, свободах, ответственности, но что стоит за этими абстрактными понятиями? А главное - какую реальную роль они играют в обычной жизни?

За ответами мы обратились в новый центр и к его руководителю - профессору Кристиане Вупен (Christiane Woopen).

DW: Почему такой центр возник именно сейчас?

профессор Кристиане Вупер
Кристиане Вупер - руководитель нового центраФото: Reiner Zensen

Кристиане Вупен: Боннский университет пригласил меня для работы и разработки концепции, в центре внимания которой была бы этика. Дело в том, что в результате развития технологий, экономики, экологических проблем и глобализации, наша жизнь стремительно меняется. Но эти разные темы объединяет одна сквозная дисциплина: этика. Моя концепция предусматривает создание Центра этики вместе с Домом молодых мыслителей, где Центр - это площадка для исследований, а Дом мыслителей - место встречи и диалога между наукой и обществом.

- Междисциплинарность этики - что это?

- Центр является частью трансдисциплинарных исследований, который поддерживается четырьмя факультетами (философским, теологическим, юридическим и политологическим), и сегодня у нас работают 27 ученых. Дело в том, что этика помогает нам ориентироваться, что особенно важно во время  множественных взаимосвязанных кризисов. Этика дает нам некий компас ценностей и помогает находить компромиссы в конфликтах.

- А можно ли удержать баланс при глобализации?

- Самое важное - это открытый и мирный диалог. Нам нужна общая этическая основа, которая обеспечит нам развитие. При этом мы должны договориться о таких ценностях, как мир, свобода и справедливость. Тогда разнообразие сможет процветать. Конфликты можно разрешить, если у нас есть этический компас. Например, Чемпионату мира по футболу 2022 года не хватало этической ориентации уже при выборе места проведения. Ценностный компас был ориентирован на коммерческую деятельность, но без этических рамок. Четкая этическая позиция была бы такой: или вообще не участвовать, или дать понять, что мы рассматриваем чемпионат исключительно как спортивное мероприятие.  

- Но что или кто может быть нашим этическим компасом сегодня?

- То, что у нас больше нет единого этического авторитета, я считаю правильным. Ведь мы живем в условиях свободы и демократии. И для решения проблем, возникающих на почве многообразия культур, нам остаются диалог и соглашение о ценностях, которые считаются фундаментальными.

- Что есть свобода?

- Свобода проявляется в социальном единстве. Внешняя свобода - это свобода от ограничивающих условий, которая дает возможность строить жизнь в соответствии с собственными представлениями. Предел свободы наступает, когда я вмешиваюсь в свободу другого. Свобода и ответственность сосуществуют вместе, и если нет ответственности, то наступает произвол. 

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