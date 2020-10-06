Здесь готовят нобелевских лауреатов

В каком вузе учился немецкий ученый, получивший Нобелевскую премию по физике? Предлагаем познакомиться с ним поближе.
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