Россия все еще использует Чехию как ворота в ЕС?

В Чехии, по сравнению с другими странами ЕС, до сих пор находится большинство связанных с РФ предприятий и фирм. Это может представлять угрозу и нести риски не только для Праги, но и ее основного торгового партнера ФРГ.

По данным международного рейтингового агентства Moody's, около 46 000 компаний в Евросоюзе связаны с Россией. И при этом более четверти из них расположены в Чешской Республике, где проживает всего 2,5 процента населения ЕС.

Болгария занимает второе место по числу компаний, имеющих связи с РФ - здесь их 9500. В Германии же, которая значительно превосходит эти страны по объему экономики и численности населения, обосновались лишь 4200 таких компаний.

Бизнес-контактов все больше, несмотря на охлаждение отношений с РФ

Россияне уже давно проявляют большой интерес к ведению бизнеса в Чехии. И эта тенденция только усиливается, несмотря на охлаждение отношений между Москвой и Прагой, начиная с 2021 года, а особенно после полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Политические и деловые связи, сохранившиеся со времен социализма, родство языков и лазейки в развивающихся системах регулирования Чехии делают эту страну привлекательной для российских инвесторов, стремящихся проложить через нее маршруты на рынки ЕС.

Аналитик Павел Гавличек Фото: Aureliusz M. Pędziwol/DW

Война России против Украины привела к росту числа российских предпринимателей в Чехии, говорит в беседе с DW Павел Гавличек, аналитик пражской Ассоциации по международным вопросам. По его словам, бизнес-проект или покупка недвижимости - это "самый простой способ для россиян получить чешский вид на жительство".

Шпионы, санкции и отмывание денег

По сведениям министерства промышленности и торговли Чехии, в первом квартале 2022 года в стране было зарегистрировано около 4300 российских предпринимателей. Спустя два года их было уже более 5200.

"Мы не можем избежать интенсивной дискуссии о том, как поступать со странами, где российское влияние достигло уровня, угрожающего не только единству ЕС или НАТО, но и нашей безопасности", - заявил в конце августа премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала Фото: Michal Krumphanzl/CTK/IMAGO

Чешская контрразведка BIS уже давно предупреждает об угрозе, исходящей изнутри страны, а недавно представители этой спецслужбы заявили местным СМИ, что "национальной безопасности не способствует" обилие компаний, принадлежащих России.

По мнению аналитиков, основное опасение вызывает тот факт, что среди, несомненно, многих серьезных компаний и частных лиц находятся шпионы или диверсанты. Вероятность того, что российские секретные службы используют такие каналы, еще больше возросла в 2021 году. Тогда Прага выслала около ста сотрудников российского посольства, которых сочли агентами спецслужб.

Деятельность России в Чехии - риск и для Германии

Риск нарушения санкций ЕС против РФ - еще одна серьезная проблема. В условиях сложной глобальной торговой и финансовой сети ЕС испытывает трудности с контролем над потоком средств и товаров в Россию. Несколько связанных с этим преступлений уже были раскрыты Чешской Республикой.

Деятельность преступных группировок из стран, расположенных к востоку от границ ЕС, также вызывают беспокойство. По данным неправительственной организации Transparency International CZ, "условия в Чешской Республике остаются благоприятными для отмывания денег, особенно для выходцев из бывшего Советского Союза и его стран-сателлитов".

А Чешский национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) в июле предупредил, что активность криминальных группировок из постсоветских стран и растущие усилия по обходу санкций будут способствовать ухудшению безопасности Чешской Республики.

Акция протеста россиян в Чехии, выступающих против Путина и его войны против Украины (26 марта 2022 года) Фото: Roman Vondrous/CTK/dpa/picture alliance

В интервью DW юрист чешской неправительственной организации "Восстановление государства" Лукаш Краус утверждает, что отмывание денег, исчисляемое миллиардами, "наносит ущерб экономике страны". Юрист также упомянул, например, о негативном влиянии на чешский рынок жилья, где цены на недвижимость многим не по карману.

Многочисленные российские экономические интересы представляют риск не только для чехов, но распространяются и на другие страны, поскольку чешская экономика в значительной степени зависит от иностранного капитала и экспорта. Особенно сильны ее связи с Германией. "Чехи осознают риски для своих экономических партнеров", - сказал Гавличек, добавив, что "Германия, конечно, сейчас тоже это понимает".

Собственные санкции чехов против РФ

Пражский аналитический центр Datlab сообщил, что в прошлом году многие российские компании, в том числе связанные с лицами, попавшими под санкции, получили государственные контракты в ЕС на сумму 2,5 млрд евро (2,76 млрд евро). После публикации этого исследования в 2023 году чешское правительство, которое является одним из самых ярых сторонников Киева, попыталось принять меры. Оно ввело собственный режим санкций, который даже более далеко идущий, чем ограничения, введенные ЕС.

Несмотря на одобрени этих мер со стороны Евросоюза, критики отмечают, что в Чехии по-прежнему существуют проблемы, в частности, с прозрачностью и соблюдением правил. Достигнут прогресс в работе по предотвращению анонимного владения компаниями. Однако есть слабые места, которые затрудняют принятие мер, позволяющих властям отследить непрозрачные схемы собственности, за которыми скрываются многочисленные российские интересы.

Российская недвижимость в Чехии ( апрель 2021 года) Фото: Ondrej Deml/CTK/dpa/picture alliance

По оценкам Datlab, только 35 процентов компаний, которые, очевидно, принадлежат россиянам, правильно зарегистрированы в чешских реестрах. По мнению аналитика Гавличека, для улучшения способности государства контролировать и систематически проверять компании и анализировать сложные структуры собственности требуются серьезные изменения.

Неправительственная организация "Восстановление государства" требует повысить штрафы за нарушение санкций и ужесточить меры по борьбе с отмыванием денег. Ондржей Копецни, глава Transparency International CZ, заявил DW, что правительство Фиалы не смогло разработать долгосрочные и эффективные решения или улучшить соблюдение существующих норм во имя повышения прозрачности.

В ответ на запрос DW о планируемых мерах представитель Министерства промышленности и торговли лишь сказал, что министерство следит за ситуацией в долгосрочной перспективе и что в случаях, "когда сделки представляют потенциальный риск для безопасности, министерство будет пересматривать эти инвестиции".