Санкции Запада против России за войну в Украине - и ответ Москвы
После вторжения РФ в Украину США и ЕС ввели против Москвы беспрецедентные санкции в экономической сфере, вызвавшие ответные меры. Об этой серьезной теме - в карикатурах DW.
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Штрафы для WhatsApp и Snapchat, или Их разыскивает полиция
Суд в Москве оштрафовал мессенджеры WhatsApp и Snapchat, а также музыкальную платформу Spotify за отказ хранить данные российских пользователей на территории РФ. Борьба с преступностью во всей красе.
Санкции против авиакомпаний РФ, или "Лего" для Минтранса
Авиакомпании в РФ просят Минтранс разрешить им по закону переставлять запчасти с одних самолетов на другие в условиях нехватки компонентов из-за санкций, пишут российские СМИ. О том, чем это грозит, карикатура DW.
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Санкции против РФ: cпасет ли россиян импортозамещение?
В условиях беспрецедентных санкций в отношении России власти возлагают большие надежды на импортозамещение. Этим объясняется и повышение Дениса Мантурова, который стал вице-премьером. Сработает ли план?
Импортозамещение в России: размер имеет значение
В результате санкций, наложенных из-за войны с Украиной, российский автопром и IT-индустрия лишились важнейших компонентов и деталей. О последствиях для потребителей - в карикатуре DW.
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Удобрено Россией, или Без чего Москва оставляет Европу?
Бывший президент РФ Дмитрий Медведев считает, что без российских удобрений на европейских полях вырастет "только сорняк". Зато в России, судя по всему, станет больше навоза.
В бан! Или ответ Цукерберга на запрет въезжать в Россию
Москва запретила въезд в Россию главе концерна Meta Марку Цукербергу. В концерн входят Facebook и Instagram, запрещенные в РФ после вторжения России в Украину. Ответ Цукерберга мог быть и таким.