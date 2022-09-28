Санкции Запада против России за войну в Украине - и ответ Москвы

После вторжения РФ в Украину США и ЕС ввели против Москвы беспрецедентные санкции в экономической сфере, вызвавшие ответные меры. Об этой серьезной теме - в карикатурах DW.