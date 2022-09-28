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ПолитикаРоссия
28 сентября 2022 г.
https://www.dw.com/ru/sankcii-zapada-protiv-rossii-za-vojnu-v-ukraine-i-otvet-moskvy/g-63267130
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Топ-тема

В Большом кремлевском дворце во время церемонии аннексии украинских теорриторий 30 сентября 2022 года

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