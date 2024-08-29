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В Чехии главу фонда Help Ukraine обвинили в хищении субсидий

Сергей Ромашенко
29 августа 2024 г.

По данным прокуратуры, Владимир Гергель присвоил субсидии, выделенные фонду Help Ukraine на интеграцию украинских беженцев. Почти половину этих средств он потратил на покупку квартиры в Праге.

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Средства из разворованного фонда предназначались, в числе прочего, на обуение украинских детей
Средства из разворованного фонда предназначались, в числе прочего, на обуение украинских детейФото: Roman Vondrous/CTK/dpa/picture alliance

В Чехии прокуратура предъявила основателю фонда Help Ukraine Владимиру Гергелю обвинение в хищении субсидий, выделенных на программы интеграции украинских беженцев, сообщило Чешское телевидение (CT) в среду, 28 августа.

Фонд Help Ukraine получил от министерства образования Чехии 20 млн крон (почти 900 тыс. долларов) на открытый в 2022 году общинный центр Roztyly для украинцев, в том числе на обучение беженцев чешскому языку.

Одним из условий властей было бесплатное посещение детьми из Украины адаптационной группы. Однако, как выяснили журналисты, фонд взимал с родителей плату, а также несколько месяцев не платил учителям за их работу.

Растрата денег

На следующий день после получения от министерства первого гранта в размере 15 млн крон Владимир Гергель, по сведениям Чешского телевидения, перевел со счета фонда на счет своей матери 2 млн крон. Затем он снял наличными еще 6 млн крон и внес в общей сложности 8 млн крон за покупку квартиры в Праге.

Гергелю предъявлено обвинение в мошенничестве с субсидиями. Ему, как сообщил в беседе с журналистами представитель прокуратуры Праги Алеш Цимбала, грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Расследование велось с 2023 года, в начале августа прокурор удовлетворил ходатайство о предъявлении обвинения. Власти наложили арест на имущество Владимира Гергеля общей стоимостью 12 млн крон.

В Чехии находится около 400 тысяч украинских беженцев. Мэр Праги Зденек Гржиб в январе прошлого года заявлял, что Прага после начала российского вооруженного вторжения в Украину приняла почти 120 тысяч украинцев, каждый третий из них - ребенок. По словам Гржиба, главной задачей властей является адаптация украинских беженцев, включая обучение их детей в местных школах.

 

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