В Чехии главу фонда Help Ukraine обвинили в хищении субсидий

По данным прокуратуры, Владимир Гергель присвоил субсидии, выделенные фонду Help Ukraine на интеграцию украинских беженцев. Почти половину этих средств он потратил на покупку квартиры в Праге.

В Чехии прокуратура предъявила основателю фонда Help Ukraine Владимиру Гергелю обвинение в хищении субсидий, выделенных на программы интеграции украинских беженцев, сообщило Чешское телевидение (CT) в среду, 28 августа.

Фонд Help Ukraine получил от министерства образования Чехии 20 млн крон (почти 900 тыс. долларов) на открытый в 2022 году общинный центр Roztyly для украинцев, в том числе на обучение беженцев чешскому языку.

Одним из условий властей было бесплатное посещение детьми из Украины адаптационной группы. Однако, как выяснили журналисты, фонд взимал с родителей плату, а также несколько месяцев не платил учителям за их работу.

Растрата денег

На следующий день после получения от министерства первого гранта в размере 15 млн крон Владимир Гергель, по сведениям Чешского телевидения, перевел со счета фонда на счет своей матери 2 млн крон. Затем он снял наличными еще 6 млн крон и внес в общей сложности 8 млн крон за покупку квартиры в Праге.

Гергелю предъявлено обвинение в мошенничестве с субсидиями. Ему, как сообщил в беседе с журналистами представитель прокуратуры Праги Алеш Цимбала, грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Расследование велось с 2023 года, в начале августа прокурор удовлетворил ходатайство о предъявлении обвинения. Власти наложили арест на имущество Владимира Гергеля общей стоимостью 12 млн крон.

В Чехии находится около 400 тысяч украинских беженцев. Мэр Праги Зденек Гржиб в январе прошлого года заявлял, что Прага после начала российского вооруженного вторжения в Украину приняла почти 120 тысяч украинцев, каждый третий из них - ребенок. По словам Гржиба, главной задачей властей является адаптация украинских беженцев, включая обучение их детей в местных школах.