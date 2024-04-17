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В ЕС просят создать режим санкций за вмешательство РФ

Ксения Польская Брюссель
17 апреля 2024 г.

Брюссель и Прага выступают за введение отдельных санкций Евросоюза в отношении России за ее вмешательство в предстоящие выборы в Европарламент.

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Александр Де Кро
Александр Де КроФото: European Union

С призывом учредить отдельный санкционный режим в отношении России за ее вмешательство в демократические процессы Евросоюза обратились к главам Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента премьер-министры Бельгии и Чехии. Текст этого письма в среду, 17 апреля, глава бельгийского правительства Александр Де Кро опубликовал в соцсети "Х". "Сейчас самое время установить новый режим ограничительных мер ЕС, направленный на противодействие вредоносной деятельности России", - сказано в письме.

По словам Де Кро, у Брюсселя и Праги есть серьезные основания утверждать, что Москва активно пытается повлиять на предстоящие общеевропейские выборы и укрепить пророссийскую позицию в новом Европейском парламенте. "Подобные попытки неприемлемы, и мы должны сделать все, чтобы защитить нашу демократию", - заявил премьер Бельгии перед специальным саммитом Евросоюза в Брюсселе.

В Бельгии обнаружена пророссийская агентурная сеть

В письме указывается, что бельгийская разведка обнаружила в стране пророссийскую агентурную сеть. "Деятельность этой сети направлена, в частности, на развитие сотрудничества между пророссийскими политиками в Европейском парламенте, содействие избранию более пророссийских кандидатов в Европарламент, а также назначение людей, действующих в рамках этой сети, сотрудниками (вновь избранных) евродепутатов", - сказано в документе. Также сообщается, что передача наличных денег за эти услуги осуществлялась в основном в Чехии.

Премьер-министры предложили выяснить, обладают ли Европейская прокуратура и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством достаточными полномочиями для судебного преследованияроссийского вмешательства. В противном случае Брюссель и Прага призывают расширить их мандаты. Они таже просят провести срочное заседание Евроюста для активизации обмена информацией.

За несколько дней до этого Бельгия начала уголовное расследованиепопытки российского вмешательства. Чехия ввела санкции против кума Путина Виктора Медведчука, издания Voice of Europe и его сотрудника и теперь добивается введения аналогичных мер на уровне Евросоюза.

 

Xenia Polska
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