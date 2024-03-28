Медведчук и Ко.: Чехия вскрыла схему подкупа РФ политиков ЕС

Власти Чехии утверждают, что смогли вскрыть схему распространения российской пропаганды в Европе и подкупа европейских политиков. Одновременно с заявлениями чешских властей подробности схемы 27 марта опубликовали издания Der Spiegel и чешская газета Denik N. Власти ФРГ также выразили свою обеспокоенность разоблачениями из Праги.

"Финансируемая Россией сеть влияния"

В центре нового скандала с подкупом европейских политиков оказался на первый взгляд мало чем примечательный новостной интернет-сайт Voice of Europe - voiceofeurope.com. Сегодня страница уже не работает, но ее посетитель до сегодняшнего дня мог бы не заметить ничего странного, разве что перепечатки из других СМИ о политике, экономике, о разных неполитических темах. Но когда журналисты еженедельника Der Spiegel пригляделись получше, то обратили внимание на то, что новости на сайте часто выглядят так, словно написаны искусственным интеллектом, исходный код страницы создан с использованием кириллицы, а поиск по странице идет на русском языке. Могло на себя обратить внимание и то, что на сайте можно было найти много интервью с европейскими политиками прежде всего из правопопулистских партий.

Чешской же службе безопасности и информации (BIS), по ее собственным данным, удалось выяснить, что речь идет не просто об интернет-сайте, а о деятельности финансируемой из России сети влияния в Чехии. Помощь чехам оказывали, по информации Der Spiegel, еще несколько европейских разведок. В центре этой сети, как уверены власти Чехии, находился бывший лидер пророссийской украинской партии "Оппозиционная платформа-За жизнь" и кум Владимира Путина Виктор Медведчук. Против Медведчука, которого в Украине обвинили в госизмене, но позже в ходе обмена военнопленными дали уехать в Россию, власти Чехии 27 марта ввели персональные санкции.

Виктор Медведчук на слушаниях в Киеве по делу о госизмене, 17 февраля 2022 года Фото: SNA/IMAGO

"Нам удалось обнаружить активность в Чехии сети влияния, финансируемой из России", - заявил 27 марта в Праге премьер-министр страны Петр Фиала. Целью работы этой сети Фиала назвал попытки повлиять на политику европейских стран в угоду Кремлю. Помощником Медведчука и фактическим управляющим сайта власти Чехии считают украинского продюсера Артема Марчевского, бывшего генпродюсера информационного телеканала "112 Украина". Против него тоже были введены санкции.

Что делала сеть Voice of Europe?

На сайте voiceofeurope.com регулярно публиковались призывы европейских политиков прекратить помощь Украине. Также, помимо публикаций, под эгидой сайта проводились различные семинары и конференции, участники которых распространяли пророссийские позиции, заметил в разговоре с DW директор Пражского института международных отношений Ян Коварж. Некоторым из тех, кто публиковался на сайте или давал интервью, как утверждает чешская газета Denik N, за это платили деньги, в отдельных случаях соизмеримые с расходами на предвыборную агитацию на выборах в Европейский парламент, которые пройдут в июне. Как пишет Der Spiegel, деньги передавались наличными при личных встречах в Праге, либо с помощью криптовалюты. Чешская газета Denik N сообщает, что в "пуле" получателей были политики из шести стран - Германии, Бельгии, Франции, Венгрии, Нидерландов и Польши. Чешское издание ссылается на источники в министерстве иностранных дел Чехии.

Конкретных имен получателей денег чешские журналисты не называют, но отмечают, что в частности на сайте публиковались интервью политиков правопопулистской немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) - депутата Европарламента Максимилиана Кра (Maximilian Krah), а также депутата бундестага Петра Быстрона (Petr Bystron). Кра, как минимум, в прошлом поддерживал связи с Медведчуком - был приглашен на его день рождения и посещал его в Киеве после обвинения в госизмене и заключении под домашний арест.

Максимилиан Кра Фото: Ronny Hartmann/AFP/Getty Images

Конфискованные деньги, "незаконное влияние" на Европарламент

Обвинения, касающиеся подкупа европейских политиков, на настоящий момент не подкреплены свидетельствами передачи денег. Не ясно также, в каких случаях политики получали вознаграждение, а в каких - нет. Но факт, что в этом деле фигурировали незадекларированные финансовые средства, косвенно подтверждается фактами обысков в Польше, где находился один из совладельцев сайта. По данным информационного агентства dpa, 28 марта во время обыска в Варшаве и в городе Тыхы сотрудники польской спецслужбы ABW конфисковали 48 500 евро и 36 000 долларов. Проведение обысков сотрудники спецслужбы связали как напрямую с делом Voice of Europe, так и с обвинениями в адрес гражданина Польши в шпионаже в пользу России.

Тем временем Максимилиан Кра на вопрос Der Spiegel отверг подозрения в подкупе, заявив, что "разумеется, не получал денег ни для себя, ни для партии", да и за гостиницу в Праге заплатил, мол, самостоятельно. Быстрон на запрос журналистов Der Spiegel не ответил. Кра и Быстрон занимают первое и второе места в списке АдГ на выборах в Европарламент.

Разоблачение финансируемой из Москвы интернет-страницы Voice of Europe свидетельствуют о "незаконном влиянии" России на Европарламент, заявили в правительстве ФРГ в ответ на решение Праги и на публикации в прессе. "Сеть использовала политиков из нескольких европейских стран и предоставляла в их распоряжение значительные денежные средства", - говорится в заявлении представителя министерства внутренних дел ФРГ.

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