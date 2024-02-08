Европарламент принял резолюцию по Жданок и другим агентам

После разоблачения связей евродепутатки Жданок с Кремлем Европарламент решил усилить меры предосторожности и провести внутренние реформы. Он также расследует ее связи с другими депутатами.

Отдельные политики и партии в Европейском Союзе сознательно служат интересам Москвы, заявили депутаты Европарламента. В принятой ими в четверг, 8 февраля, резолюции говорится о систематических и усиливающихся действиях России по подрыву демократии в ЕС с помощью дезинформации и других форм вмешательства. За принятие документа в Страсбурге проголосовали 433 депутата, 56 выступили против, 18 воздержались.

В тексте подчеркивается, что Москва вербует отдельных евродепутатов как агентов влияния и создает зависимые отношения, в том числе через финансирование, с некоторыми европейскими политическими партиями, которые затем выступают в качестве усилителей российской пропаганды и добиваются снятия санкций с РФ.

Значительная часть резолюции посвящена скандалу с депутаткой от Латвии Татьяной Жданок. "Информатор ФСБ, имеющий доступ к льготам и данным как член Европарламента, представляет серьезную угрозу безопасности и демократии Евросоюза", - заявили парламентарии. Они обязались оказывать полную поддержку латвийским властям в расследовании действий Жданок, призвав выяснить, подлежит ли она уголовному преследованию. Служба безопасности Латвии уже объявила, что проведет расследование.

За неделю до этого спикер Европарламента Роберта Метсола сообщила о начале внутреннего расследования, включая передачу дела в Консультативный комитет по поведению депутатов. Возможные санкции в отношении Жданок включают лишение суточных, временное отстранение от участия во всех или некоторых мероприятиях парламента и ограничение доступа к конфиденциальной и секретной информации. Депутаты приветствовали передачу ее дела в комитет и обязались применить санкции в полной мере.

У Жданок длинный послужной список

"Жданок хорошо известна своей пророссийской позицией и последовательным распространением антилатвийских и антиевропейских нарративов", отмечается в резолюции. Депутаты напомнили, что она не принимает существование Латвии как суверенного государства и отказывается осудить вторжение России в Украину. Политические действия Жданок также названы "крайне проблематичными". В частности, в тексте говорится о ее поездке для наблюдения за "референдумом" в оккупированный Россией Крым в 2014 году, визите к сирийскому диктатору Башару Асаду в 2016 году и выступлениях в пропагандистских телешоу в Москве. При этом, как указывается в тексте, Жданок целенаправленно создавала впечатление, что все это делается от имени Европарламента и даже Евросоюза в целом.

Татьяна Жданок на пророссийском митинге в Риге, май 2018 года Фото: Victor Lisitsyn/Russian Look/picture alliance

В документе подчеркивается, что Жданок была исключена из своей политической группы и более не относится ни к какой фракции и что подавляющее большинство евродепутатов не разделяют ее взглядов. Тем не менее Европарламент констатировал, что есть небольшое число коллег, которые участвовали в совместных акциях со Жданок, выражая сходные точки зрения и открыто выступая на стороне России.

Поэтому Европарламент обеспокоен возможными связями Жданок с другими евродепутатами и решительно осуждает любые скоординированные попытки продвигать повестку Кремля. Он намерен немедленно провести внутреннее расследование для оценки всех потенциальных случаев вмешательства России в свою работу.

Европарламент анонсировал внутренние реформы

Спецкомитет парламента по иностранному вмешательству в демократические процессы в ЕС, включая дезинформацию, подробно разоблачил операции Кремля, сообщили евродепутаты. Теперь Европарламенту предстоит принять более жесткие меры и провести внутренние реформы для эффективной защиты от неправомерного внешнего влияния.

При этом отмечается, что исключительный характер российского вмешательства требует особых усилий со стороны национальных институтов и институтов ЕС для выявления, устранения и преодоления этой конкретной угрозы. Европарламент призвал органы, наблюдающие за прозрачностью процессов в ЕС, запретить любые организации, имеющие прямые или косвенные связи с правительством России.

Как сказано в резолюции, Кремль оперирует обширной сетью агентов влияния по всему Евросоюзу, которые воздействуют на избирательные процессы и политику по ключевым стратегическим вопросам, например, энергетической инфраструктуре. Влияние этих агентов нацелено на все сферы общественной жизни, особенно на культуру, историческую память, СМИ и религиозные общины, а также на политиков и их семьи. Десятки расследований доказали связи между видными действующими или ушедшими в отставку европейскими политическими и общественными деятелями и Кремлем, а финансирование из России политической деятельности политиков в ЕС продолжает выявляться.

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