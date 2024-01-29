The Insider: Евродепутат Жданок отправляла отчеты в ФСБ

Депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок вела активную переписку с российскими гражданами, предположительно сотрудниками ФСБ, и, в числе прочего, направляла им отчеты о своей деятельности, утверждается в обнародованном в понедельник, 29 января, расследовании, проведенном изданием The Insider при участии эстонских, латвийских и шведских журналистов.

Расследование опирается на взломанную электронную переписку латвийского евродепутата. Авторы расследования прямо утверждают, что Жданок, занимающая пророссийскую позицию, сотрудничает с ФСБ. Ее куратором авторы называют Дмитрия Гладея, который, как они выяснили, был сотрудником петербургского УФСБ.

Расследователи проследили переписку Жданок с Гладеем с 2005 года, когда она направляла ему документы о планируемых мероприятиях в Эстонии. Судя по переписке, Жданок регулярно встречалась с Гладеем в Европе и в Москве. Содержание посланий составляли преимущественно донесения Жданок о ее деятельности в Европе, связанной, как правило, с критикой властей стран Балтии за их политику в отношении РФ и русскоязычных жителей этих стран. В письмах были и просьбы выделить средства - например, около 6 тысяч долларов США на закупку георгиевских ленточек и другой атрибутики ко Дню Победы в 2010 году.

Контакты с предполагаемыми сотрудниками ФСБ

В разговоре с The Insider Татьяна Жданок назвала Гладея хорошим знакомым, но отрицала, что знала, что он сотрудник ФСБ. В расследовании утверждается, что после 2013 года Жданок посылала похожие по содержанию отчеты вместо Гладея некоему Сергею Красину. По сведениям расследователей, под этим именем скрывался офицер ФСБ Сергей Бельтюков. Утверждается также, что депутат Европарламента просила выдать шенгенскую визу еще одному предполагаемому сотруднику ФСБ - Артему Курееву.

Жданок в комментарии для латвийского издания Re:Baltica не отрицала подлинность электронных писем, на которых основано расследование The Insider, но отказалась комментировать их содержание, отметив, что доступ к письмам был получен незаконно. В Службе госбезопасности Латвии заявили, что могут проанализировать письма Жданок, отправленные после 2016 года, на предмет возможного нарушения закона.

Мандат депутата Европарламента Жданок истекает в 2024 году. Ранее Жданок исключили из европейской фракции "зеленых" после ее отказа осудить вооруженное вторжение России в Украину.

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