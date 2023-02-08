"Ложь в промышленных масштабах": как Россия атакует ЕС

РФ - главный источник дезинформации, направленной против ЕС, отмечается в новом исследовании, а главная тема фейков - российская агрессия в Украине. Цель Москвы - оправдать вторжение и подорвать поддержку Киева.

Главая тема дезинформации и манипуляции в мировом медиапространстве в 2022 году - это полномасштабное российское вторжение в Украину, утверждается в первом в своем роде исследовании внешнеполитической службы Евросоюза, опубликованном во вторник, 7 февраля. Согласно ему, Украина и ее представители в 33 случаях из 100 становились прямыми объектами информационных атак, а в 60 случаях из 100 главной целью дезинформации было оправдание российского вторжения.

Другой важный вывод этого исследования - то, что Россия является главным источником манипуляций информацией, направленных на дискредитацию Европейского Союза. "Большинство случаев дезинформации и атак против Евросоюза исходят из России или связаны с ней", - заявил в тот же день официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Питер Стано.

Дезинформация исходит из официальных источников РФ

Огромную роль в распространении дезинформации и манипуляции играют официальные российские дипломатические каналы и аккаунты госчиновников, подчеркивается в докладе. Ранее в ЕС об этом не было четкого представления, признает еврокомиссар по вопросам политики сохранения европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.

"Официальные аккаунты диппредставительств РФ в соцсетях работают как скоординированная сеть распространения дезинформации и уже полностью интегрированы в обширную систему манипулирования информацией", - указывают эксперты.

Верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель на конференции, посвященной этой теме, привел пример: российские дипломатические аккаунты распространили заявление о том, что Вооруженные силы Украины - это "неонацистские военизированные формирования, совершающие зверства против мирных жителей, в том числе детей", снабдив его натуралистичными фото и видео убитых и раненых. Затем следовал призыв выходить на демонстрации в странах ЕС.

"Разумеется, это ложь, и мы это знаем, - говорит Боррель. - Это Россия бомбит города, детские площадки, школы и больницы по всей Украине. Однако это известно не всем".

Пытаясь запутать пользователей, российские дипломатические аккаунты в социальных сетях продвигают дезинформационные нарративы еще и под видом "фактчекинга". Более того, Москва пользуется своим участием в дипломатических форумах для усиления и легитимации дезинформационных, ложных заявлений об Украине (например, утверждений о биолабораториях, нахождении Украины под властью нацистов и т. д.).

Задача: отвлечь внимание от сути и исказить факты

У ЕС есть "четкие доказательства того, что Россия мобилизовала все свои инструменты" для проведения дезинформационных и манипуляционных кампаний, заявил Боррель. Он назвал это "систематическим искажением реальности" для отвлечения внимания от вторжения в Украину. Согласно исследованию, отвлечение внимания и искажение фактов - основные задачи дезинформации. В 42% случаев Россия стремится перевести внимание на другого актера, другой нарратив или переложить вину. В 35% случаев Россия пытается изменить фрейминг и само повествование.

Почти все дезинформационные нарративы, используемые Кремлем для оправдания вторжения и мобилизации внутренней поддержки, восходят к 2013-2014 гг. и к Майдану. В этом контексте Кремль стремится изобразить Украину как "нацистское государство", "несостоявшееся государство" или "вообще не государство". Таким способом прокремлевские СМИ годами готовили почву для военного вторжения.

"Мы видели попытки запутать и ввести людей в заблуждение постоянно меняющимися нарративами и версиями события. Цель в том, чтобы никто больше ничему не верил, чтобы люди пришли к выводу: "Да вообще все врут. Как я могу отличить ложь от правды?", - сказал Боррель.

Цель: подорвать доверие к источникам информации

За этим стоит стремление подорвать доверие ко всем СМИ и демократическим институтам, уверен он. "Россия создала сети и инфраструктуру, чтобы вводить в заблуждение, лгать и дестабилизировать ситуацию - в промышленных масштабах. Чтобы подорвать доверие к институтам власти", - указал он, назвав распространение ложной информации главной угрозой для либеральных демократий.

Властям России хорошо известно, что в демократических странах народная поддержка имеет крайне важное значение, говорит еврокомиссар Вера Юрова. В данном случае это поддержка санкций против РФ, общественная поддержка помощи Украине, прием украинских беженцев. На международной арене Кремль манипулирует информацией, чтобы подорвать международную помощь для Украины, подчеркивается в исследовании ЕС.

Манипулятивный контент производится, как минимум, на 30 языках, 16 из которых - языки стран Евросоюза. При этом 44% российского контента нацелены на русскоязычных, а 36% - на англоязычных.

Здесь стоит задача "посеять сомнения о том, кто является агрессором, отсюда и акцент на дезинформационных нарративах, обвиняющих НАТО и особенно США в попытках окружить и сдержать Россию через Украину", сказано в докладе. Еще одна цель Москвы - сломить решимость международного сообщества осудить войну и возложить на Россию ответственность за нарушения международного права.

Кроме того, при помощи своих уполномоченных и манипулятивного поведения в соцсетях, прокремлевские деятели стремятся обострить и использовать больные для разных обществ места: темы миграции и беженцев, возросшей стоимости жизни, цен на энергию и так далее.

Дезинформация и пропагандистские СМИ - оружие Кремля, заявил Боррель. "И это оружие ранит, оно убивает. Оно убивает способность людей понимать происходящее и, как следствие, [влияет на] позицию правительств и решения международных организаций. Мы увидим это на следующей Генеральной Ассамблее ООН", - предупредил главный дипломат Евросоюза. Россия координирует попытки манипулировать дискуссией в открытых обществах, резюмировал он.

Новые методы создания фейков

Исследователи указывают на возникновение новой волны методов дезинформации. Так, Россия использует дешевые технологии для изготовления фальшивых изображений и видео - основных носителей дезинформации. Иногда изображения и графика подделываются под международные и пользующиеся доверием организации и СМИ - полностью копируется стиль журнала, графические элементы оформления сюжетов и т. д. Несколько подобных случаев затронули и DW.

Боррель также привел в пример мемы, появившиеся после запуска обучающей миссии Евросоюза, в которых ЕС представлен как слуга НАТО. "Этот пост появился на сайте МИД России. Да, на сайте МИД! 10 минут спустя - в их Telegram-канале, а затем быстро распространился по более чем 100 каналам, включая Sputnik Africa", - рассказал дипломат.

Как Китай подхватывает российские нарративы

В докладе задокументировано и сотрудничество в этой сфере России с Китаем, при котором "контент, созданный одной системой дезинформации, усиливается другой". Так, большинство связанных с Украиной сообщений в китайских госСМИ были основаны на информации из официальных российских источников, что дает РФ дополнительную платформу на международном уровне, в том числе там, где российские СМИ под санкциями, а китайские - нет.

"Как и Россия, Китай продвигал нарративы, изображающие США и НАТО ответственными за российское вторжение, подкрепляя утверждение о том, что Россия не является агрессором. Подконтрольные государству СМИ Китая также называют западные санкции, а не войну России, в качестве главной движущей силы глобального экономического и продовольственного кризиса", - пишут исследователи.

Новые меры Евросоюза

Все это требует ответа, убеждены в Брюсселе. Жозеп Боррель анонсировал создание "Центра обмена и анализа информации" Евросоюза для сбора данных об угрозах, связанных с дезинформацией и манипулированием извне. Он будет способствовать обмену информацией об основных причинах, инцидентах и угрозах, а также обмену опытом, знаниями и анализом, пообещал дипломат.

Кроме того, Еврокомиссия работает над законодательным "пакетом по защите демократии", который включает инициативы, направленные на защиту членов Евросоюза от спонсируемых третьими странами или связанных с ними организаций, ведущих экономическую деятельность в ЕС, способную повлиять на общественное мнение и демократию, сообщила Вера Юрова.

Она также объявила о запуске проекта "Радио "Свободная Россия". Пока что это рабочее название. Его цель - поддержать независимых российских журналистов, расширить масштаб их деятельности и заполнить пробел на рынке русскоязычных СМИ, "чтобы они могли создавать больше контента и шире распространять его" без вмешательства в редакционную политику. "Я хочу поддержать идею, что у людей должен быть выбор", - сказала еврокомиссар.

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