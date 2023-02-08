"Ложь в промышленных масштабах": как Россия атакует ЕС

РФ - главный источник дезинформации, направленной против ЕС, отмечается в новом исследовании, а главная тема фейков - российская агрессия в Украине. Цель Москвы - оправдать вторжение и подорвать поддержку Киева.
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Главая тема дезинформации и манипуляции в мировом медиапространстве в 2022 году - это полномасштабное российское вторжение в Украину, утверждается в первом в своем роде исследовании внешнеполитической службы Евросоюза, опубликованном во вторник, 7 февраля. Согласно ему, Украина и ее представители в 33 случаях из 100 становились прямыми объектами информационных атак, а в 60 случаях из 100 главной целью дезинформации было оправдание российского вторжения.
Другой важный вывод этого исследования - то, что Россия является главным источником манипуляций информацией, направленных на дискредитацию Европейского Союза. "Большинство случаев дезинформации и атак против Евросоюза исходят из России или связаны с ней", - заявил в тот же день официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Питер Стано.
Дезинформация исходит из официальных источников РФ
Огромную роль в распространении дезинформации и манипуляции играют официальные российские дипломатические каналы и аккаунты госчиновников, подчеркивается в докладе. Ранее в ЕС об этом не было четкого представления, признает еврокомиссар по вопросам политики сохранения европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.
"Официальные аккаунты диппредставительств РФ в соцсетях работают как скоординированная сеть распространения дезинформации и уже полностью интегрированы в обширную систему манипулирования информацией", - указывают эксперты.
Верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель на конференции, посвященной этой теме, привел пример: российские дипломатические аккаунты распространили заявление о том, что Вооруженные силы Украины - это "неонацистские военизированные формирования, совершающие зверства против мирных жителей, в том числе детей", снабдив его натуралистичными фото и видео убитых и раненых. Затем следовал призыв выходить на демонстрации в странах ЕС.
"Разумеется, это ложь, и мы это знаем, - говорит Боррель. - Это Россия бомбит города, детские площадки, школы и больницы по всей Украине. Однако это известно не всем".
Пытаясь запутать пользователей, российские дипломатические аккаунты в социальных сетях продвигают дезинформационные нарративы еще и под видом "фактчекинга". Более того, Москва пользуется своим участием в дипломатических форумах для усиления и легитимации дезинформационных, ложных заявлений об Украине (например, утверждений о биолабораториях, нахождении Украины под властью нацистов и т. д.).
Задача: отвлечь внимание от сути и исказить факты
У ЕС есть "четкие доказательства того, что Россия мобилизовала все свои инструменты" для проведения дезинформационных и манипуляционных кампаний, заявил Боррель. Он назвал это "систематическим искажением реальности" для отвлечения внимания от вторжения в Украину. Согласно исследованию, отвлечение внимания и искажение фактов - основные задачи дезинформации. В 42% случаев Россия стремится перевести внимание на другого актера, другой нарратив или переложить вину. В 35% случаев Россия пытается изменить фрейминг и само повествование.
Почти все дезинформационные нарративы, используемые Кремлем для оправдания вторжения и мобилизации внутренней поддержки, восходят к 2013-2014 гг. и к Майдану. В этом контексте Кремль стремится изобразить Украину как "нацистское государство", "несостоявшееся государство" или "вообще не государство". Таким способом прокремлевские СМИ годами готовили почву для военного вторжения.
За этим стоит стремление подорвать доверие ко всем СМИ и демократическим институтам, уверен он. "Россия создала сети и инфраструктуру, чтобы вводить в заблуждение, лгать и дестабилизировать ситуацию - в промышленных масштабах. Чтобы подорвать доверие к институтам власти", - указал он, назвав распространение ложной информации главной угрозой для либеральных демократий.
Властям России хорошо известно, что в демократических странах народная поддержка имеет крайне важное значение, говорит еврокомиссар Вера Юрова. В данном случае это поддержка санкций против РФ, общественная поддержка помощи Украине, прием украинских беженцев. На международной арене Кремль манипулирует информацией, чтобы подорвать международную помощь для Украины, подчеркивается в исследовании ЕС.
Манипулятивный контент производится, как минимум, на 30 языках, 16 из которых - языки стран Евросоюза. При этом 44% российского контента нацелены на русскоязычных, а 36% - на англоязычных.
Здесь стоит задача "посеять сомнения о том, кто является агрессором, отсюда и акцент на дезинформационных нарративах, обвиняющих НАТО и особенно США в попытках окружить и сдержать Россию через Украину", сказано в докладе. Еще одна цель Москвы - сломить решимость международного сообщества осудить войну и возложить на Россию ответственность за нарушения международного права.
Кроме того, при помощи своих уполномоченных и манипулятивного поведения в соцсетях, прокремлевские деятели стремятся обострить и использовать больные для разных обществ места: темы миграции и беженцев, возросшей стоимости жизни, цен на энергию и так далее.
Дезинформация и пропагандистские СМИ - оружие Кремля, заявил Боррель. "И это оружие ранит, оно убивает. Оно убивает способность людей понимать происходящее и, как следствие, [влияет на] позицию правительств и решения международных организаций. Мы увидим это на следующей Генеральной Ассамблее ООН", - предупредил главный дипломат Евросоюза. Россия координирует попытки манипулировать дискуссией в открытых обществах, резюмировал он.
Новые методы создания фейков
Исследователи указывают на возникновение новой волны методов дезинформации. Так, Россия использует дешевые технологии для изготовления фальшивых изображений и видео - основных носителей дезинформации. Иногда изображения и графика подделываются под международные и пользующиеся доверием организации и СМИ - полностью копируется стиль журнала, графические элементы оформления сюжетов и т. д. Несколько подобных случаев затронули и DW.
Боррель также привел в пример мемы, появившиеся после запуска обучающей миссии Евросоюза, в которых ЕС представлен как слуга НАТО. "Этот пост появился на сайте МИД России. Да, на сайте МИД! 10 минут спустя - в их Telegram-канале, а затем быстро распространился по более чем 100 каналам, включая Sputnik Africa", - рассказал дипломат.
Как Китай подхватывает российские нарративы
В докладе задокументировано и сотрудничество в этой сфере России с Китаем, при котором "контент, созданный одной системой дезинформации, усиливается другой". Так, большинство связанных с Украиной сообщений в китайских госСМИ были основаны на информации из официальных российских источников, что дает РФ дополнительную платформу на международном уровне, в том числе там, где российские СМИ под санкциями, а китайские - нет.
"Как и Россия, Китай продвигал нарративы, изображающие США и НАТО ответственными за российское вторжение, подкрепляя утверждение о том, что Россия не является агрессором. Подконтрольные государству СМИ Китая также называют западные санкции, а не войну России, в качестве главной движущей силы глобального экономического и продовольственного кризиса", - пишут исследователи.
Новые меры Евросоюза
Все это требует ответа, убеждены в Брюсселе. Жозеп Боррель анонсировал создание "Центра обмена и анализа информации" Евросоюза для сбора данных об угрозах, связанных с дезинформацией и манипулированием извне. Он будет способствовать обмену информацией об основных причинах, инцидентах и угрозах, а также обмену опытом, знаниями и анализом, пообещал дипломат.
Кроме того, Еврокомиссия работает над законодательным "пакетом по защите демократии", который включает инициативы, направленные на защиту членов Евросоюза от спонсируемых третьими странами или связанных с ними организаций, ведущих экономическую деятельность в ЕС, способную повлиять на общественное мнение и демократию, сообщила Вера Юрова.
Она также объявила о запуске проекта "Радио "Свободная Россия". Пока что это рабочее название. Его цель - поддержать независимых российских журналистов, расширить масштаб их деятельности и заполнить пробел на рынке русскоязычных СМИ, "чтобы они могли создавать больше контента и шире распространять его" без вмешательства в редакционную политику. "Я хочу поддержать идею, что у людей должен быть выбор", - сказала еврокомиссар.
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