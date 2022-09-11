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Фото: picture alliance/blickwinkel/McPHOTO
ОбществоГермания

Исследование: немцы плохо распознают дезинформацию

Ольга Лебедева
29 мин. назад

Лишь чуть более трети респондентов в Германии и Австрии заявили, что доверяют СМИ. Еще меньшее доверие жители двух стран испытывают лишь к политикам и религиозным организациям, резюмируют авторы опроса INSA Consultere.

https://www.dw.com/ru/issledovanie-nemcy-ploho-raspoznaut-dezinformaciu/a-63083313

По результатам опроса Института рыночных и социальных исследований INSA Consultere, жители Германии и Австрии испытывают все больше трудностей при идентификации фейков в СМИ и соцсетях. Об этом в воскресенье, 11 сентября, сообщает агентство KNA со ссылкой на исследование, проведенного по заказу журнала Grandios.

СМИ доверяют 35 процентов респондентов

Наибольшее число участников (более 80 процентов) заявили, что доверяют собственным родителям. За ними в рейтинге доверия следуют врачи, судебные инстанции и полиция. На последних местах оказались политики (22 процента), религиозные организации (27 процентов) и средствам массовой информации (35 процентов).

Почти половина респондентов в Германии (49 процентов) заявила, что для них в целом приемлема ложь, но только в том случае, если она поможет избежать конфликтов. В Австрии такую точку зрения разделяет 31 процент опрошенных.

В опросе участвовали по 2 тысячи человек в Германии и Австрии.

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