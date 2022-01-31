 Немцы выходят из церкви. Цифры и личный опыт | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.02.2022

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Культура и стиль жизни

Немцы выходят из церкви. Цифры и личный опыт

Верующие христианских конфессий составляют большинство в Германии. Но каждый год католическая и протестантская общины лишаются прихожан. Почему? И так ли все плохо? Расследование DW.

Епископ

"Города в Баварии готовятся к массовым выходам из церкви", "Католическая церковь - в кризисе? Настроения в Вюрцбурге"... Бамберг, Кельн, Ахен и другие немецкие города замелькали в подобных заголовках СМИ. "Христиане - больше не большинство в Германии", - были и такие, надо сказать, весьма поспешные заголовки. Мы решили разобраться и найти ответы на главные вопросы.

Cколько действительно христиан в Германии?

Но давайте все-таки посмотрим на факты и прогнозы. По данным немецкого онлайн-портала Statista, в 2020 году в Германии проживало 83,16 миллиона человек. Из них 44,9 миллиона - христиане. То есть доля представителей христианских конфессий составила 54 процента. Более 22 миллионов - католики, чуть более 20 миллионов - протестанты.

Данных по 2021 году пока нет, но и повода говорить о том, что христиане перестанут быть большинством тоже явно нет. Для этого давайте заглянем в далекий 2050 год. Чуть меньше 60 процентов (59,3 процента), то есть по-прежнему большинство, - это христиане. Почти 30 процентов (29,8) не принадлежат ни к какому вероисповеданию. Группа верующих, исповедующих ислам, - 10 процентов. Иудаизм - 0,3 процента. Буддизм - 0,4 процента. Такой прогноз дает немецкий онлайн-портал Statista. Поэтому христианство, по всей видимости, останется традиционной религией немцев. Другое дело, что поводы для разговоров о кризисе института церкви действительно существуют. Скандалы, связанные со случаями сексуального насилия в католической церкви, в последние годы сотрясают ее своды и являются одной из главных причин, по которой люди выходят из церкви. Но далеко не единственной.

Сколько людей выходит из церкви?

Поясним, что для верующих определенных конфессий (не всех) в Германии существует возможность выйти из церкви. Например, православным или мусульманам не надо идти в административный суд и регистрировать этот акт официально. Католикам и протестантам для оформления выхода из церкви необходимо записаться на прием. Размер административного взноса за эту услугу в разных федеральных землях может отличаться: от 10 до 60 евро. Бесплатно - только в Бранденбурге и Бремене. Для выхода из церкви не нужно указывать причины.

Официальная статистика о верующих, вышедших из церкви, доступна только по католической и евангелической церквям. Данных за 2021 год еще нет, но отдельные города и коммуны уже сообщили о росте этого показателя в разы. И в новом 2022 году записаться на прием в административный суд для оформления выхода из церкви во многих немецких городах уже нельзя - нет мест!

Пустая церковь

За последние 20 лет католическая и евангелическая церкви в Германии потеряли пятую часть прихожан. Что дальше?

Итак, в 2020 году из католической церкви вышло 221 390 человек, из евангелической - 220 000. Для сравнения в 2010 году: 181 193 католика и 145 250 протестантов. В 2019 году общее число вышедших превысило полмиллиона, но в целом цифры колеблются и говорить о четкой динамике на повышение не приходится, следует из анализа данных немецкого онлайн-портала Statista.

Почему немцы выходят из церкви? Личная история

Потеря доверия к институту церкви в результате скандалов последних десятилетий - одна из причин. Вторая, но не менее существенная, имеет экономический характер. Выход из церкви - это экономия. Ведь как раз католики и протестанты платят так называемый церковный налог, о котором мы расскажем подробно чуть позже. А сейчас пришло время отвлечься от цифр и статистики и услышать личную историю, которая, на наш взгляд, представляет срез сразу всего кризиса, в котором оказалась церковь - прежде всего, католическая.

Марк вышел из церкви 25 лет назад. "Я решил отказаться от церковного налога и тратить сэкономленные за этот счет средства на благотворительную деятельность по своему усмотрению", - говорит 54-летний мужчина. По его словам, сейчас он жертвует примерно ту же сумму, которую раньше отдавал в виде церковного налога. Он видит в этом больше пользы, каждый раз самостоятельно выбирая благотворительную организацию или проект, где на данный момент остро нужна финансовая помощь. Итак, экономия - одна из самых распространенных причин, по которой немцы выходят из церкви.

Марк родился в Рурской области. Он был крещен, в 9 лет причастился и до 21 года был служителем в церкви. В детском саду воспитанием детей занимались строгие монахини. Молились утром, днем и вечером, десять заповедей дети повторяли каждый день. "Если не будешь соблюдать правила, ты не попадешь в рай и не встретишься потом со своими родителями, - вспоминает Марк строгие разговоры со своими воспитателями. - Дети боялись ослушаться взрослых. Поэтому я был очень покладистым ребенком, но только из страха".

Когда Марку исполнилось 17 лет, он стал все больше сталкиваться с психологией и философией во время учебы в гимназии. В трудах великих мыслителей он нашел для себя объяснение, почему люди верят в бога. "Человек не может смириться с тем, что когда-то наступит конец, что после смерти нет ничего", - говорит Марк в интервью DW. Его вера в бога, которую он получил в семье, детском саду и школе, разбилась о труды ученых. У Марка - две дочери. Они ходят в начальную школу. То, что школа - католическая, это - скорее случайность, объясняет Марк. Его дети посещают и уроки по религии. Для Марка важно, чтобы они сформировали свое мнение о разных конфессиях. "Подрастут - смогут сами тогда выбрать", - объясняет мужчина, который работает успешным менеджером в крупной телекоммуникационной компании. Его мама переживает до сих пор по поводу выхода сына из церкви. "Она каждый день мне звонит и спрашивает, когда мы покрестим Софию и Шарлотту", - вздыхает Марк. Марк перестал верить в бога примерно в 17 лет, но еще до 30 лет оставался в церкви.

Заявление о выходе из церкви

Подать заявление на выход из церкви нужно в административном суде. О своих мотивах чиновникам докладывать не нужно

Церковь - важный институт, считает он и сегодня. Но ощущение, что собранные за счет пожертвований и сборов налога средства расходуются не по назначению, оттолкнуло его. Дорогие автомобили, на которых ездили служители церкви, инвестиции в убранство храмов, - все это стало аргументами "против". К этому добавились еще и истории с сексуальными домогательствами внутри церкви - и обратного пути для Марка уже не было.

Но двери церкви перед ним не захлопнулись. Он и сейчас приходит в храм. "Никаких угрызений совести я не чувствую, - говорит он. - Я могу зайти в церковь и без уплаты церковного налога. Какие недостатки от выхода из церкви? В случае моей смерти или смерти моих детей не будет богослужения во время похорон. Я это принимаю, мне совсем не важно, чтобы священник говорил обо мне, стоя у могилы". Марк продолжает ходит в церковь и на Рождество, как это делал со своей мамой. Он празднует католическое Рождество со своими детьми, но в центре праздника - не рождение младенца Иисуса, а любовь к ближнему.

Всё о церковном налоге в Германии

Теперь поясним про церковный налог, что поможет понять мотив экономии верующих, выходящих из церкви. Право взимать церковный налог зафиксировано в конституции Германии. Его размер составляет восемь процентов от суммы подоходного налога в Баварии и Баден-Вюртемберге и девять процентов - во всех остальных землях. То есть размер церковного налога будет зависеть от размера дохода, налогового статуса и семейного положения. В 2021 году размер церковного налога в месяц для неженатого или незамужнего верующего составлял примерно от 15 (при доходе в 2000 евро) до 60 евро в месяц (при доходе в 4000 евро). В то же время семья с одним ребенком платила в месяц от 1,31 евро (при доходе в 3000 евро) и примерно 16,5 евро (при доходе в 4000 евро).

Платят церковный налог только члены католической и евангелической церкви, еврейские общины и, например, унитарное религиозное общество свободных протестантов. Для наглядного примера возьмем последние доступные данные за 2020 год. Доходы католической и евангелической церкви за счет взимания церковного налога превысили 12 миллиардов евро (6,45 миллиарда евро - у католиков, 5,63 миллиарда - у протестантов), следует из данных немецкого онлайн-портала Statista.

Церковь

Выход из церкви освобождает от уплаты церковного налога. В 2020 году было собрано более 12 миллиардов евро

За последние два десятилетия, церковь (католическая и евангелическая) потеряла пятую часть прихожан. Записаться на прием в административный суд, чтобы выйти из церкви, сегодня во многих городах довольно сложно - слишком много желающих. Если церковь теряет своих прихожан, которые платят церковный налог, сможет ли она себя финансировать в будущем? Эксперты Института немецкой экономики в своем исследовании за 2021 год настроены оптимистично. Если в 2022 году экономическая конъюнктура будет благоприятной, то поступления в церкви за счет церковного налога достигнут допандемийного уровня. Ведь за время пандемии на рынке труда были сокращения. Но уже к 2025 году доходы церкви за счет налогов должны достигнуть уровня 2019 год: учитывая инфляцию - 14 миллиардов евро. И это - при продолжающейся тенденции выхода прихожан из церкви, пишут экономисты. Однако даже при столь радужных финансовых перспективах церкви нельзя упускать из виду тот факт, что желающих выйти из нее становится все больше.

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  • Часовня 13-го века в Бургундии

    Заброшенные церкви в Европе

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  • Крипта 14-го века в Португалии

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    Автор: Сабине Ольце, Марина Борисова


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