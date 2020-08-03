Бенедикта XVI обвинили в покрывательстве священников-педофилов

В адрес бывшего папы римского Бенедикта XVI выдвинуты серьезные обвинения. В представленном в четверг, 20 января, новом докладе о сексуальном насилии в архиепархии Мюнхена и Фрайзинга (федеральная земля Бавария), фигурируют четыре случая, в которых будущий глава Святого престола Йозеф Ратцингер (Joseph Ratzinger), тогдашний архиепископ Мюнхена, не предпринял никаких действий против священников, обвиненных в педофилии.

В частности, речь идет о двух священнослужителях, чьи акты сексуального насилия были засвидетельствованы государственными судами, но католическая церковь на это вообще не отреагировала, и оба продолжали активно заниматься пастырской деятельностью. Как утверждают авторы доклада, Ратцингер не проявлял никакого интереса к жертвам насилия.

Эксперты, изучавшие вопрос, также убеждены, что Ратцингер знал о прошлом священника Петера Х., переехавшего в Баварию из Эссена в 1980 году. Ранее Х. был осужден за педофилию, а позже, уже в архиепархии Мюнхена, совершил новые акты насилия.

По словам адвоката Мартина Пуша (Martin Pusch), при подготовке экспертного заключения бывший папа римский поначалу занял "оборонительную позицию", но позже отказался от нее и дал подробные письменные показания.

Йозеф Ратцингер был архиепископом Мюнхена и Фрайзинга в 1977-1981 годах. В апреле 2005 года он был избран главой Римско-католической церкви и стал папой римским Бенедиктом XVI. В апреле 2013-го он отрекся от Святого престола. Его преемником стал аргентинец Франциск.

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