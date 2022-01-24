 Представители католической церкви в Германии совершили коллективный каминг-аут | Новости из Германии о Германии | DW | 24.01.2022

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Германия

Представители католической церкви в Германии совершили коллективный каминг-аут

125 священников-католиков, референтов общин, преподавателей и сотрудников церковной администрации заявили о своей принадлежности к сообществу ЛГБТК+.

Радужный флаг на фоне католической церкви в Кельне

В беспрецедентной акции коллективного каминг-аута 125 представителей католической церкви в Германии публично объявили о своей принадлежности к квир-сообществу, потребовав изменения церковного трудового права, сообщает dpa рано утром в понедельник, 24 января. Они также призвали других католиков присоединиться к инициативе #OutInChurch.

Как уточняется в сообщении, среди раскрывших свою принадлежность к ЛГБТК+ есть священники, пасторы-референты и руководители католических общин, преподаватели и преподавательницы религиозных школ, сотрудники и сотрудницы церковной администрации.

Требования участвующих в акции

Согласно требованиям принявших участие в акции, католическая церковь должна прекратить использовать сексуальную ориентацию и гендерную идентификацию как повод для увольнения, кроме того, дискредитирующие заявления в отношении пола и сексуальности должны быть исключены из церковного учения.

По словам священника Бернда Мёнкебюшера (Bernd Mönkebüscher), который в 2021 году инициировал благословение для гомосексуальных пар, акция каминг-аута в церковной среде была вдохновлена примером прошлого года, когда 185 немецких актрис и актеров рассказали, что они геи, лесбиянки, бисексуалы, транс- квир-, интерсекс- и небинарные люди.

Уполномоченный правительства по квир-сообществу

Уполномоченный по квир-сообществу Германии Свен Леман

Свен Леман

Ранее, 16 января, сообщалось, что в Германии впервые в истории появился уполномоченный федерального правительства по имплементации сексуального и гендерного многообразия - им стал депутат бундестага от "зеленых" Свен Леман. Сфера его деятельности - совместная работа с министерствами ФРГ по проектам, касающимся ЛГБТК+. Кроме того, Леман будет отвечать за национальный план действий в области сексуального и гендерного многообразия.

Католическая церковь и квир-сообщество

В марте 2021 года Конгрегация доктрины веры в Ватикане признала "присутствие позитивных элементов" в однополых отношениях, но подчеркнула, что такие партнерства, тем не менее, не могут на полном основании "стать объектом церковного благословения".

В октябре 2020 года глава католической епархии Дрезден-Мейсена епископ Хайнрих Тиммереверс (Heinrich Timmerevers) призвал изменить отношение католической церкви Германии к верующим гомосексуалам и однополым бракам.

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    Автор: Виктор Вайц


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