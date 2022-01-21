Спортсмены-гомосексуалы в Китае: их терпят, пока они молчат

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Китайских спортсменов, осмелившихся совершить каминг-аут, можно пересчитать по пальцам одной руки. В Китае терпимо относятся к сексуальным меньшинствам, но до тех пор, пока они хранят молчание.
Китайская футболистка Ли Ин вернулась в команду "Steel Roses" (Стальные розы) после Кубка Азии по футболу среди женщин. Новый тренер национальной сборной Шуй Цинся внесла 29-летнюю нападающую в состав на предстоящий турнир за Кубок Азии в Индии, который проходит с 20 января по 6 февраля 2022 года. На первый взгляд, ничего удивительного в этом нет. На последнем турнире в Иордании в 2018 году Ли выиграла "Золотую бутсу" - футбольную награду, вручаемую ежегодно лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА: она забила семь голов в пяти играх. Китай занял тогда в турнире третье место.
На нападающую Ли Ин можно было положиться и на ЧМ-2019 во Франции: в победе 1:0 над ЮАР на групповом этапе она забила единственный гол команды в этом турнире. Китайские футболистки вылетели из него уже в 1/8 финала. Однако в преддверии Олимпийских игр в Токио Ли, которая уже сыграла более 100 матчей за сборную и забила 30 голов, не вошла в сборную команду. Многие подозревали, что это связано с ее каминг-аутом.
Этим сообщением в июне 2021 года Ли Ин обнародовала свою любовь к популярной женщине-инфлюенсеру Чен Лейлей на китайском сервисе микроблогов Weibo, являющимся своего рода гибридом между Twitter и Facebook. Пост, посвященный годовщине их взаимоотношений, быстро разошелся по социальным сетям и получил множество комментариев. "Не секрет, что в женском футболе есть лесбиянки, - написала Чжао Цзэн, футбольный журналист и блогер с более чем пятью миллионами подписчиков в Weibo, - но Ли Ин первой осмелилась публично раскрыть свою сексуальную ориентацию и имя своей любимой женщины. Поздравляю ее за мужество". Под постом китайской спортсменки были не только одобрительные, но и гомофобные комментарии. Вскоре после того, как Ли опубликовала свой пост, он исчез из ее аккаунта. Произошли ли это под давлением извне? На этот вопрос до сих пор нет ответа.
Ведущие спортсмены Китая крайне редко открыто говорят или пишут о своей принадлежности к ЛГБТ- сообществу. Случаи каминг-аутов до сих пор можно пересчитать по пальцам одной руки. Вслед за Ли Ин волейболистка Сунь Вэньцзин тоже осмелилась совершить каминг-аут в сентябре 2021 года, но это случилось спустя два года после окончания ее спортивной карьеры.
В 2018 году профессиональный серфер Сюй Цзинсен нарушил молчание, объявив на том же Weibo, что он примет участие в Парижских гей-играх - Gay Games 2018. "Да, я гей, - написал тогда Сюй под фотомонтажем, на котором он был на доске для серфинга с радужным флагом. - У нас есть право выбирать любовь и быть любимыми. Пол, возраст и цвет кожи не могут быть оковами".
И действительно Сюй принял участие в гей-играх и нес китайский флаг на церемонии открытия игр в Париже от имени 69 спортсменов-гомосексуалов из материкового Китая. Следующие гей-игры планировалось провести в Гонконге в 2022 году, в год Олимпийских игр в Китае, но из-за пандемии они были перенесены на ноябрь 2023 года. Однако тайваньские ЛГБТ-спортсмены уже объявили, что не будут принимать участие в Gay Games 2023 из-за опасений за свою безопасность.
В 2019 году Тайвань стал первой страной в Азии, легализовавшей однополые браки. Они до сих пор запрещены в КНР. Коммунистические правители терпят сексуальное разнообразие, но только до тех пор, пока оно остается частным делом людей. Если сексуальная ориентация становится публичной, то неприятностей не избежать. В 2020 году был отменен Шанхайский прайд, старейшее и крупнейшее ЛГБТ-мероприятие в Китае с вело-парадами и пробегами, вечеринками, форумами и выставками. Жесткая цензура все больше раздражала организаторов прайда.
В июле 2021 года Министерство по гражданским делам заблокировало и удалило сотни аккаунтов, принадлежащих частным лицам и объединениям ЛГБТ+ в социальных сетях.
"Китай не может играть роль первопроходца в этом отношении, - защищал в своем блоге действия властей главный редактор государственной газеты Global Times Ху Сицзинь. - Наша определенная консервативность необходима и разумна". В сентябре прошлого года президент Си Цзиньпин приказал запретить "мягким мужчинам" появляться на телевидении.
Китайское ЛГБТ-сообщество приспособилось к более жесткому режиму жизни. "Поскольку власти Китая расправляются с организациями, выступающими за права ЛГБТ+ в студенческой среде, мы стали очень осторожны и стараемся не слишком фокусировать внимание на ЛГБТ- событиях и мероприятиях", - сказал Робин в интервью DW. Опасаясь репрессий, китайский гей-активист не хочет называть свое полное имя. "Несмотря на то, что правительство ужесточило контроль над ЛГБТ- организациями, члены сообществ все равно найдут способы организовать свою деятельность так, чтобы не выделяться. Мы приспосабливаемся", - подчеркнул он.
Число людей гомосексуальной ориентации в Китае, включая бисексуалов и трансгендеров, оценивается примерно в 70 миллионов человек. Страна с 1,4 миллиардным населением еще далека от того, чтобы открыться сексуальному разнообразию. "Люди, принадлежащие к сексуальным или гендерным меньшинствам, по-прежнему живут в Китае в подполье", - говорится в исследовании, проведенном в 2016 году Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). "Только пять процентов из них не скрывают своей сексуальной ориентации". Дискриминация, по данным ПРООН, "стоит гомосексуалам и трансгендерам рабочих мест, карьерных перспектив и реализации учебного потенциала в учебных заведениях ".
Но вернемся к спорту. Временный перерыв в карьере топ-футболистки Ли Ин в национальной женской сборной возможно, но не обязательно связан с ее каминг-аутом. В конце января прошлого года, еще до июньского поста в Weibo, она уже намекнула о своей любви к Чен Лейлей в посте на Facebook, хотя эта социальная сеть заблокирована в Китае уже более десяти лет. Тем не менее, этот пост не мог пройти мимо государственной цензуры, о чем, по всей видимости, были проинформированы футбольная ассоциация и тренерский штаб. В феврале 2021 года нападающая сыграла еще три международных матча в рамках олимпийской квалификации, в которых забила три гола. Однако Ли не рассматривалась для участия в решающих играх плей-офф против Южной Кореи в апреле минувшего года, а также отсутствовала в олимпийской сборной в Токио летом 2021 года.
Ли Ин (слева) в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу среди женщин 2019 года во время игры против Италии
В такой же ситуации оказались и другие ведущие футболистки - нападающая Тан Цзяли, которая играет за "Tottenham Hotspur", и полузащитница Шэнь Мэнью из "Celtic Glasgow". Олимпийский эксперимент без Ли и ко пошел по наклонной: молодая, неопытная команда из Китая потерпела разгромное поражение от команды Нидерландов со счетом 8:2 и выбыла после поражения бразильской команде со счетом 5:0. Национальный тренер Цзя Сюцюань был вынужден уйти в отставку.
Его преемница Шуй Цинся вернула в национальную сборную игроков, выбывших перед Олимпиадой в Токио. Так что Ли Ин снова будет забивать голы на Азиатском турнире в Индии. Звездная футболистка снова публикует свои посты в социальной сети Weibo - в основном о футболе, и ни слова о личной жизни.
Смотрите также:
50 лет назад, 31 октября 1970 года, Немецкий футбольный союз отменил свой запрет на создание женских команд, проведение тренировок и турниров на клубных площадках и стадионах.
Женская бундестим обыграла команду Нигерии 3:0 на ЧМ-2019 во Франции. Соперницы немецкой сборной определятся по итогам матча Швеция - Канада.
Женское ли это дело: гонять мяч и забивать голы? Корреспондент DW побывал на тренировке в одном из клубов, в котором есть и женские команды.
Евро-2017 в Нидерландах среди женщин посмотрело рекордное число зрителей на стадионах и по телевизору.
Бывший игрок сборной ФРГ по футболу Томас Хицльспергер в преддверии Олимпиады в Сочи заявил, что он - гей. И началась бурная дискуссия. DW собрала реакции на заявление спортсмена.
В то время как российская спортсменка полагает, что ее высказывания на английском языке могли неверно истолковать, некоторые западные спортсмены предлагают пересмотреть ее роль в МОК.