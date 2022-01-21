Спортсмены-гомосексуалы в Китае: их терпят, пока они молчат

Китайская футболистка Ли Ин вернулась в команду "Steel Roses" (Стальные розы) после Кубка Азии по футболу среди женщин. Новый тренер национальной сборной Шуй Цинся внесла 29-летнюю нападающую в состав на предстоящий турнир за Кубок Азии в Индии, который проходит с 20 января по 6 февраля 2022 года. На первый взгляд, ничего удивительного в этом нет. На последнем турнире в Иордании в 2018 году Ли выиграла "Золотую бутсу" - футбольную награду, вручаемую ежегодно лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА: она забила семь голов в пяти играх. Китай занял тогда в турнире третье место.

На нападающую Ли Ин можно было положиться и на ЧМ-2019 во Франции: в победе 1:0 над ЮАР на групповом этапе она забила единственный гол команды в этом турнире. Китайские футболистки вылетели из него уже в 1/8 финала. Однако в преддверии Олимпийских игр в Токио Ли, которая уже сыграла более 100 матчей за сборную и забила 30 голов, не вошла в сборную команду. Многие подозревали, что это связано с ее каминг-аутом.

"Ты источник и цель всей моей нежности"

Этим сообщением в июне 2021 года Ли Ин обнародовала свою любовь к популярной женщине-инфлюенсеру Чен Лейлей на китайском сервисе микроблогов Weibo, являющимся своего рода гибридом между Twitter и Facebook. Пост, посвященный годовщине их взаимоотношений, быстро разошелся по социальным сетям и получил множество комментариев. "Не секрет, что в женском футболе есть лесбиянки, - написала Чжао Цзэн, футбольный журналист и блогер с более чем пятью миллионами подписчиков в Weibo, - но Ли Ин первой осмелилась публично раскрыть свою сексуальную ориентацию и имя своей любимой женщины. Поздравляю ее за мужество". Под постом китайской спортсменки были не только одобрительные, но и гомофобные комментарии. Вскоре после того, как Ли опубликовала свой пост, он исчез из ее аккаунта. Произошли ли это под давлением извне? На этот вопрос до сих пор нет ответа.

"Да, я гей"

Ведущие спортсмены Китая крайне редко открыто говорят или пишут о своей принадлежности к ЛГБТ- сообществу. Случаи каминг-аутов до сих пор можно пересчитать по пальцам одной руки. Вслед за Ли Ин волейболистка Сунь Вэньцзин тоже осмелилась совершить каминг-аут в сентябре 2021 года, но это случилось спустя два года после окончания ее спортивной карьеры.

В 2018 году профессиональный серфер Сюй Цзинсен нарушил молчание, объявив на том же Weibo, что он примет участие в Парижских гей-играх - Gay Games 2018. "Да, я гей, - написал тогда Сюй под фотомонтажем, на котором он был на доске для серфинга с радужным флагом. - У нас есть право выбирать любовь и быть любимыми. Пол, возраст и цвет кожи не могут быть оковами".

И действительно Сюй принял участие в гей-играх и нес китайский флаг на церемонии открытия игр в Париже от имени 69 спортсменов-гомосексуалов из материкового Китая. Следующие гей-игры планировалось провести в Гонконге в 2022 году, в год Олимпийских игр в Китае, но из-за пандемии они были перенесены на ноябрь 2023 года. Однако тайваньские ЛГБТ-спортсмены уже объявили, что не будут принимать участие в Gay Games 2023 из-за опасений за свою безопасность.

ЛГБТ-аккаунты в социальных сетях заблокированы

В 2019 году Тайвань стал первой страной в Азии, легализовавшей однополые браки. Они до сих пор запрещены в КНР. Коммунистические правители терпят сексуальное разнообразие, но только до тех пор, пока оно остается частным делом людей. Если сексуальная ориентация становится публичной, то неприятностей не избежать. В 2020 году был отменен Шанхайский прайд, старейшее и крупнейшее ЛГБТ-мероприятие в Китае с вело-парадами и пробегами, вечеринками, форумами и выставками. Жесткая цензура все больше раздражала организаторов прайда.

Участники и участницы забегов на гей-прайде в Шанхае в июне 2015 года

В июле 2021 года Министерство по гражданским делам заблокировало и удалило сотни аккаунтов, принадлежащих частным лицам и объединениям ЛГБТ+ в социальных сетях.

"Китай не может играть роль первопроходца в этом отношении, - защищал в своем блоге действия властей главный редактор государственной газеты Global Times Ху Сицзинь. - Наша определенная консервативность необходима и разумна". В сентябре прошлого года президент Си Цзиньпин приказал запретить "мягким мужчинам" появляться на телевидении.

Гей-комьюнити стала более осторожным

Китайское ЛГБТ-сообщество приспособилось к более жесткому режиму жизни. "Поскольку власти Китая расправляются с организациями, выступающими за права ЛГБТ+ в студенческой среде, мы стали очень осторожны и стараемся не слишком фокусировать внимание на ЛГБТ- событиях и мероприятиях", - сказал Робин в интервью DW. Опасаясь репрессий, китайский гей-активист не хочет называть свое полное имя. "Несмотря на то, что правительство ужесточило контроль над ЛГБТ- организациями, члены сообществ все равно найдут способы организовать свою деятельность так, чтобы не выделяться. Мы приспосабливаемся", - подчеркнул он.

Число людей гомосексуальной ориентации в Китае, включая бисексуалов и трансгендеров, оценивается примерно в 70 миллионов человек. Страна с 1,4 миллиардным населением еще далека от того, чтобы открыться сексуальному разнообразию. "Люди, принадлежащие к сексуальным или гендерным меньшинствам, по-прежнему живут в Китае в подполье", - говорится в исследовании, проведенном в 2016 году Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). "Только пять процентов из них не скрывают своей сексуальной ориентации". Дискриминация, по данным ПРООН, "стоит гомосексуалам и трансгендерам рабочих мест, карьерных перспектив и реализации учебного потенциала в учебных заведениях ".

Снова в большом спорте

Но вернемся к спорту. Временный перерыв в карьере топ-футболистки Ли Ин в национальной женской сборной возможно, но не обязательно связан с ее каминг-аутом. В конце января прошлого года, еще до июньского поста в Weibo, она уже намекнула о своей любви к Чен Лейлей в посте на Facebook, хотя эта социальная сеть заблокирована в Китае уже более десяти лет. Тем не менее, этот пост не мог пройти мимо государственной цензуры, о чем, по всей видимости, были проинформированы футбольная ассоциация и тренерский штаб. В феврале 2021 года нападающая сыграла еще три международных матча в рамках олимпийской квалификации, в которых забила три гола. Однако Ли не рассматривалась для участия в решающих играх плей-офф против Южной Кореи в апреле минувшего года, а также отсутствовала в олимпийской сборной в Токио летом 2021 года.

Ли Ин (слева) в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу среди женщин 2019 года во время игры против Италии

В такой же ситуации оказались и другие ведущие футболистки - нападающая Тан Цзяли, которая играет за "Tottenham Hotspur", и полузащитница Шэнь Мэнью из "Celtic Glasgow". Олимпийский эксперимент без Ли и ко пошел по наклонной: молодая, неопытная команда из Китая потерпела разгромное поражение от команды Нидерландов со счетом 8:2 и выбыла после поражения бразильской команде со счетом 5:0. Национальный тренер Цзя Сюцюань был вынужден уйти в отставку.

Его преемница Шуй Цинся вернула в национальную сборную игроков, выбывших перед Олимпиадой в Токио. Так что Ли Ин снова будет забивать голы на Азиатском турнире в Индии. Звездная футболистка снова публикует свои посты в социальной сети Weibo - в основном о футболе, и ни слова о личной жизни.

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