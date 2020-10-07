 Католический епископ поддержал ЛГБТ-верующих в Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.10.2020

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Культура и стиль жизни

Католический епископ поддержал ЛГБТ-верующих в Германии

Епископ Хайнрих Тиммереверс призвал изменить отношение католической церкви Германии к верующим гомосексуалам и однополым бракам.

Епископ Хайнрих Тиммереверс

Епископ Хайнрих Тиммереверс

За словами главы католической епархии Дрезден-Мейсена епископа Хайнриха Тиммереверса (Heinrich Timmerevers)  уже последовали первые шаги в этом направлении. Он назначил священника и пастырского сотрудника специально для работы с местным ЛГБТ-сообществом. По словам епископа, эти назначения были вызваны особой заботой о верующих католиках нетрадиционной сексуальной ориентации.

DW: Господин епископ, вы открыто выступаете за лучшую интеграцию верующих гомосексуалов в общинах вашей епархии. Что послужило поводом для этого?

Хайнрих Тиммереверс: Несколько месяцев назад я встретился с геями и лесбиянками в Дрездене. Это был круглый стол (Christlich-Schwul-Lesbischer Stammtisch - Ред.). И услышал от них, как им, христианам, нелегко приходится бороться за признание своих прав в обществе. У многих из них непростая жизненная ситуация, но они пытаются ее наладить.

Я увидел и услышал очень сильные свидетельства веры, а также узнал не только о честной внутренней борьбе некоторых из них с самими собой, но и об их стремлениях улучшить положение гомосексуальных и трансгендерных людей в нашем обществе и в наших христианских религиозных общинах.

Меня очень тронуло то, что я там услышал и увидел. И самое главное, я почувствовал и понял, что эти люди очень преданы христианству. Они произвели на меня очень сильное впечатление и отчасти даже смутили - такими искренними и честными были убеждения этих людей. После этой встречи я много думал о том, что мы не можем и не должны оставить эту группу людей в стороне, и уж тем более изолировать их, что мы делали в прошлом и до сих пор еще делаем в католической церкви.

Епископ Хайнрих Тиммереверс на встрече ЛГБТ-верующих

Епископ Хайнрих Тиммереверс на встрече ЛГБТ-верующих, октябрь 2020 года

- Вы говорите о верующих гомосексуалах среди католиков. Много ли таких в вашей епархии?

- Как вы понимаете, мы такой статистики в наших общинах не ведем. В Дрездене есть общество христиан, которое основали геи и лесбиянки. Они регулярно проводят "круглые столы" по разным актуальным темам. На одно из таких мероприятий несколько месяцев назад они меня и пригласили. Инициатива исходила с их стороны.

- После этой встречи вы высказались в поддержку верующих ЛГБТ-граждан. Можно ли говорить о том, что вы не исключаете в будущем и благословления однополых пар?

- В Германии союзы однополых людей официально получили статус браков, то есть признание со стороны государства. Однако в нашем представлении семья - это союз мужчины с женщиной, как следствие этого союза - рождение детей. Такой констелляции не бывает у людей одного пола. Именно по этой причине католическая церковь не может признать однополые союзы браками в традиционном понимании западной культуры. И тем не менее, я вижу, что однополые пары проявляют большую заботу, приверженность и преданность друг другу и что такие отношения часто крепкие и продолжительные.

- К тому же, как известно, у многих однополых семей есть и дети.

- Да, согласен, кто-то из партнеров приводит в однополую семью и детей. И когда такие люди стоят передо мной и просят божьего благословения, божьего ободрения, то разве я могу им отказать в этом? Слово "благословение" восходит к латинскому "Benedicere". "Bene" значит "хорошо". Почему я не могу сказать что-то хорошее в адрес таких людей, и почему я должен отказать им в этом? Таким благословением я автоматически не одобряю все, что делают эти люди. На это нужно смотреть очень широко. Мы находимся в процессе поиска путей решения и новых формулировок своего отношения к тем или иным явлениям.

- Вы говорите сейчас конкретно о вашей епархии?

 - Нет, такие обсуждения проходят уже на общегерманском уровне. Вы, наверное, слышали о том, что немецкие католики объявили о "синодальном пути", который мы намерены пройти за два года. Инициаторы "синодального пути", не имеющего аналогов в истории католической церкви, заявили о том, что в основе этого процесса - готовность к диалогу, который должен привести к преодолению противоречий. На различных форумах будут обсуждаться такие вопросы, как способы осуществления власти в церкви, о жизни священников в наше время, о женщинах на службе и должностях в церкви, жизни в однополых союзах и нетрадиционных отношениях. Результаты дискуссий, а возможно, и новые формулировки, выработанные на тематических форумах, будут вынесены на рассмотрение пленарных заседаний, на которых планируется принять важные решения.

Отрадно, что мы, наконец, приступили к обсуждению и исследованию того, что возможно изменить. Но одновременно мы должны следовать установкам Всемирной католической церкви. Этот процесс еще далек от завершения.

- Господин епископ, вы открыто высказали свое отношение к верующим ЛГБТ- гражданам. Прозвучала ли в ваш адрес критика со стороны коллег и как простые верующие отреагировали на ваши высказывания?

- Я получил немало одобрительных откликов. И я полагаю, что многие католики не могут принять то, как церковь до сих пор относилась к геям и лесбиянкам. Тем более, что в немецком обществе давно уже доминирует толерантность по отношению к ним. Сегодня однополые пары воспринимаются как нормальное явление в обществе. Я считаю, что от католической церкви следует ожидать большего признания, уважения и одобрения образа жизни верующих ЛГБТ-граждан.

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    Автор: Виктор Вайц


 

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