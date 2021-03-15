 Ватикан не намерен благословлять однополые пары | Новости из Германии о Европе | DW | 16.03.2021

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Европа

Ватикан не намерен благословлять однополые пары

Католическая церковь исключает возможность благословения гомосексуальных союзов. В то же время Конгрегация доктрины веры признала "присутствие позитивных элементов" в однополых отношениях.

Однополая пара в церкви в Кельне

Ватикан придерживается позиции, что благословение однополых пар исключено. Как заявила в понедельник, 15 марта Конгрегация доктрины веры, не разрешается давать благословение "отношениям или даже стабильным партнерствам, предполагающим сексуальную практику вне брака" между мужчиной и женщиной.

Благословляемый союз должен быть нацелен на служение "Божьим замыслам, вписанным в творение и полностью раскрытым Господом Иисусом Христом", - говорится в документе, подписанном префектом конгрегации Луисом Ладарией Феррером.

Отметив "присутствие позитивных элементов" в однополых отношениях, влиятельный орган Ватикана в то же время подчеркнул, что такие партнерства, тем не менее, не могут на полном основании "стать объектом церковного благословения", потому что они не согласуются с замыслом Творца.

В начале своего понтификата в 2013 году папа римский Франциск заявил, что он не вправе судить "гомосексуалов, которые ищут Бога в доброй воле". Это замечание было истолковано как признак того, что Ватикан под его руководством может занять более толерантное отношение к гомосексуалам.

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    Автор: Ян Вальтер, Наталья Позднякова


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Контекст

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