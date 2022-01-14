Права ЛГБТК+: В Германии появился уполномоченный по квир-сообществу

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Впервые в истории страны в ФРГ назначен уполномоченный по вопросам сексуального и гендерного многообразия. Им стал депутат от "зеленых" Свен Леман.
"У каждого должна быть возможность жить свободно и в безопасности, имея равные с другими права", - заявил депутат бундестага от партии "Союз-90"/"зеленые" Свен Леман (Sven Lehmann) 12 января, вступая в новую должность. Ее официальное название: уполномоченный федерального правительства по имплементации сексуального и гендерного многообразия. Сфера деятельности Лемана будет заключаться в совместной работе с министерствами правительства ФРГ по проектам, касающимся сообщества ЛГБТК+. Кроме того, он будет отвечать за национальный план действий в области сексуального и гендерного многообразия.
Разработку такого плана предусматривает коалиционный договор нового правительства страны, состоящего из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП). "Германия должна стать передовым государством в сфере борьбы с дискриминацией", - говорится в этом документе.
По словам Свена Лемана, Германии нужна "широкая стратегия по борьбе с ненавистью, направленной на (какие-либо. - Ред.) группы, - в том числе и особенно с квирофобией".
42-летний "зеленый" политик заседает в бундестаге с 2017 года. С 2018 по 2021 годы Леман вместе со своей коллегой по партии Улле Шаувс (Ulle Schauws) был спикером фракции по вопросам политики в сфере квир-сообщества и социальной политики. Как отметила Шаувс в интервью DW, Леманом "движет желание справедливости". "Именно поэтому борьба за жизнь, свободную от дискриминации, за приятие (всех членов общества. - Ред.) и за многообразие - тот мотор, который приводит его в движение", - добавила она.
С точки зрения Шаувс, преимущество ее коллеги по партии состоит в тесных контактах с правозащитными группами и активистами, которые позволяют ему быть в курсе всех проблем квир-сообщества.
На выборах 2021 года Леман заовевал прямой мандат в своем избирательном округе в Кельне - городе, который отличается самым крупным гей-сообществом в Германии.
В Объединении лесбиянок и гомосексуалов в Германии (LSVD) с одобрением восприняли новость о появлении должности уполномоченного по вопросам квир-сообщества. "Это еще один важный сигнал о пробуждении политики в отношении квир-сообщества, которое обещало коалиционное правительство", - считают там.
Как подчеркнула в интервью DW Хенни Энгельс (Henny Engels), входящая в совет LSVD, Леману "следует прямо сейчас начать работать над тем, чтобы гарантировать представителям сообщества ЛГБТК+ включение в программу по эвакуации беженцев из Афганистана, представленную недавно министром иностранных дел Анналеной Бербок (Annalena Baerbock)".
В декабре 2021 года Бербок пообещала ускорить процесс эвакуации нуждающихся в защите людей из Афганистана. Программа правительства ФРГ в этой области предусматривает, в частности, устранение бюрократических барьеров в данной сфере.
Немецкое общество трансидентичности и интерсексуальности (DGTI) также приветствовало назначение Лемана. В организации заявили, что "с нетерпением ждут начала сотрудничества с ним в деле создания лучшего мира для транс- и интерсексуальных, а также небинарных людей".
В письменном заявлении DGTI для DW указано: "За последние годы было несколько инициатив по улучшению ситуации в области равноправия и многообразия, теперь их предстоит довести до успешного завершения". Конкретно речь идет об отмене так называемого "закона о транссексуальности" 1981 года, который регулирует условия, при которых в Германии можно изменить свой пол, а также о принятии нового закона о сексуальном самоопределении.
В 2018 году Германия стала одной из первых в мире стран, признавших, что в природе существует более двух полов. С тех пор в стране есть возможность использовать опцию "другой" (diverse) в соответствующей графе документов.
Коалиционный договор нового правительства предусматривает проведение ряда реформ по защите прав сообщества ЛГБТК+, в частности отмену запрета на сдачу крови гомосексуалами и предоставление трансгендерам права самостоятельно определять свой пол.
Кроме того, кабинет канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) хочет, чтобы кассы медицинского страхования полностью оплачивали расходы, связанные со сменой пола. В планах также создание фонда для выплаты компенсаций транс- и интерсексуальным людям, пострадавшим от действовавшего ранее законодательства, предусматривавшего их принудительную стерилизацию.
До реформы законодательства в 2011 году трансгендерные люди должны были пройти стерилизацию, чтобы закрепить в документах свой пол.
По словам Улле Шаувс, в области защиты прав представителей сообщества ЛГБТК+ Германия еще отстает от многих других стран. Однако она надеется, что новое правительство сможет послужить примером тем государствам, которые в этом плане отстают еще больше.
"Все это распространяется далеко за пределы политики по вопросам квир-сообщества, - подчеркивает депутат. - Дело касается всех форм дискриминации и ненависти к определенным группам, с которыми мы сталкиваемся в нашей стране, - чаще всего со стороны правых групп. Нам нужно пристально следить за ними и сказать им: "В нашей стране этому места нет".
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