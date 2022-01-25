Изображения Гитлера можно найти в церквях

Город Вайль-дер-Штадт расположен на юго-западе Германии. Здесь находится католическая церковь Святых Петра и Павла. По словам пастора Антона Грубера (Anton Gruber), посетителей много, большинству любопытно взглянуть на Гитлера (см. заглавное фото статьи).

Гитлер как олицетворение зла

Окно находится в правой части храма. Это - часть большого витража, состоящего из девяти панелей, изображающих сцены из жизни Иисуса. В правом верхнем углу - искушение: сатана подвергает испытанию веру Иисуса. В этой сцене художник ЙоКарл Хубер (JoKarl Huber) явно придал черты Гитлера (Adolf Hitler) дьяволу, который одет в желтое платье. Желтый цвет в данном контексте - зависть и одержимость.

При этом комментария художника конкретно к данному произведению нет - можно лишь предположить, что он хотел изобразить Гитлера искусителем и дьяволом своего времени. Произведение было создано в 1939 году. Интерпретировать его можно только в том случае, если известны предыстория, биография художника и обстоятельства того времени. По словам пастора, ЙоКарлу Хуберу нацисты запретили работать, а в 1936 году они заклеймили его как создателя "дегенеративного искусства".

Спорные произведения и истории их происхождения

Обложка книги Михаэля Кудерны

Историк и публицист Михаэль Кудерна (Michael Kuderna) уверен, что данное "церковное окно представляет собой ясное и смелое заявление против национал-социализма и его верхушки". В своей новой книге "Преодоление границ: немецко-французский архитектор, его шедевры и изображения Гитлера в церквях" Кудерна рассматривает изображения Гитлера в нескольких церквях. "В ходе моего исследования я нашел пять изображений Гитлера, которые были созданы до 1945 года, и девять - после 1945 года. Что касается ранних изображений, то там трудно доказать, что речь идет именно о Гитлере, нет 100-процентной уверенности. Изображение Гитлера в церквях после войны уже не было столь проблематичным, как до 1945 года, когда существовал риск репрессий", - отмечает Михаэль Кудерна.

Произведения, созданные после 1945 года, однозначно изображают Гитлера ярким представителем зла - например, как палача или злодея, который горит в аду. Со временем образы претерпевали изменения: художники все чаще помещали Гитлера в другие контексты, начали относиться к нему более спокойно, отстраненно, иногда даже с юмором.

Церковь Св. Терезы, Васпервиллер, Франция

Кудерна начал свои исследования 20 лет назад, когда посетил церковь во Франции. В отличие от окна в церкви Вайль-дер-Штадта, французский витраж был создан после 1945 года. Перед нами - сцена из Ветхого Завета: Рахиль, дочь Лавана, крадет идолов своего отца, одного из которых художница Габриэле Кютемейер (Gabriele Kütemeyer) изобразила похожим на Гитлера. "Отец художницы был убежденным противником нацизма, находился некоторое время в тюрьме гестапо в Берлине. Она часто слышала от него, что немцы гоняются не за теми кумирами. Это натолкнуло ее на мысль поискать эту связь в картине", - рассуждает Михаэль Кудерна. Исследователь отыскал в разных храмах в общей сложности 14 произведений, изображающих Гитлера.

Проработка сложного прошлого

В книге историк упоминает случай в Мюнхене, когда художник изобразил Гитлера в виде палача: портрет был забрызган тушью - и его огородили решеткой. Был и другой случай: в баварском Ландсхуте дискуссии вокруг церковного окна, изображавшего, как Гитлер, Геббельс и Геринг пытают Святого мученика Кастула, продолжались долгие годы. После войны американцы сначала потребовали убрать изображение. Однако, когда они узнали, что художник был бойцом Сопротивления, - передумали. Кудера уверен, что нельзя "позволять таким образам исчезать", их надо "использовать для работы с прошлым".

Пастор Антон Грубер тоже хотел бы открытого обсуждения таких полемических произведений: "Фотографии, сделанные в эпоху нацизма, являются свидетельством истории. Так почему бы мне не увидеть Адольфа Гитлера в церкви?"

Гитлер среди "шутов", церковь Св. Петра и Павла, Вайль-дер-Штадт (Германия)

Кстати, в церкви Вайль-дер-Штадт, где служит Антон Грубер, находится и совсем свежее изображение Гитлера - оно датировано 2018 годом. На обратной стороне створок алтаря "Поклонение волхвов" изображена толпа шутов, среди которых - Дональд Трамп, Гитлер и множество других менее или более известных лиц. Художник Дитер Гросс (Dieter Gross) сформулировал свой посыл таким образом: "Как я могу сделать Гитлера простым дураком среди многих?" Для Михаэля Кудерны этот Гитлер - самый странный из тех, что он видел. По словам исследователя, ему кажется, что изображение Гитлера шутом не соответствует той роли, которую тот сыграл в истории. В свою очередь пастор Грубер оставляет право толковать увиденное и спорить за своими прихожанами.

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