 Изображения Гитлера можно найти в церквях | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.01.2022

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Культура и стиль жизни

Изображения Гитлера можно найти в церквях

Оказывается, это не такое уж и редкое явление: изображение Гитлера можно отыскать в оконном витраже или на створках алтаря. Как такое возможно?

Церковь Св. Петра им Павла, Вайль-дер-Штадт (Германия)

Церковь Св. Петра им Павла, Вайль-дер-Штадт (Германия)

Город Вайль-дер-Штадт расположен на юго-западе Германии. Здесь находится католическая церковь Святых Петра и Павла. По словам пастора Антона Грубера (Anton Gruber), посетителей много, большинству любопытно взглянуть на Гитлера (см. заглавное фото статьи). 

Гитлер как олицетворение зла

Окно находится в правой части храма. Это - часть большого витража, состоящего из девяти панелей, изображающих сцены из жизни Иисуса. В правом верхнем углу - искушение: сатана подвергает испытанию веру Иисуса. В этой сцене художник ЙоКарл Хубер (JoKarl Huber) явно придал черты Гитлера (Adolf Hitler) дьяволу, который одет в желтое платье. Желтый цвет в данном контексте - зависть и одержимость.

При этом комментария художника конкретно к данному произведению нет - можно лишь предположить, что он хотел изобразить Гитлера искусителем и дьяволом своего времени. Произведение было создано в 1939 году. Интерпретировать его можно только в том случае, если известны предыстория, биография художника и обстоятельства того времени. По словам пастора, ЙоКарлу Хуберу нацисты запретили работать, а в 1936 году они заклеймили его как создателя "дегенеративного искусства".

Спорные произведения и истории их происхождения

Обложка книги Михаэля Кудерны

Обложка книги Михаэля Кудерны

Историк и публицист Михаэль Кудерна (Michael Kuderna) уверен, что данное "церковное окно представляет собой ясное и смелое заявление против национал-социализма и его верхушки". В своей новой книге "Преодоление границ: немецко-французский архитектор, его шедевры и изображения Гитлера в церквях" Кудерна рассматривает изображения Гитлера в нескольких церквях. "В ходе моего исследования я нашел пять изображений Гитлера, которые были созданы до 1945 года, и девять - после 1945 года. Что касается ранних изображений, то там трудно доказать, что речь идет именно о Гитлере, нет 100-процентной уверенности. Изображение Гитлера в церквях после войны уже не было столь проблематичным, как до 1945 года, когда существовал риск репрессий", - отмечает Михаэль Кудерна.

Произведения, созданные после 1945 года, однозначно изображают Гитлера ярким представителем зла - например, как палача или злодея, который горит в аду. Со временем образы претерпевали изменения: художники все чаще помещали Гитлера в другие контексты, начали относиться к нему более спокойно, отстраненно, иногда даже с юмором.

Церковь Св. Терезы, Васпервиллер, Франция

Церковь Св. Терезы, Васпервиллер, Франция

Кудерна начал свои исследования 20 лет назад, когда посетил церковь во Франции. В отличие от окна в церкви Вайль-дер-Штадта, французский витраж был создан после 1945 года. Перед нами - сцена из Ветхого Завета: Рахиль, дочь Лавана, крадет идолов своего отца, одного из которых художница Габриэле Кютемейер (Gabriele Kütemeyer) изобразила похожим на Гитлера. "Отец художницы был убежденным противником нацизма, находился некоторое время в тюрьме гестапо в Берлине. Она часто слышала от него, что немцы гоняются не за теми кумирами. Это натолкнуло ее на мысль поискать эту связь в картине", - рассуждает Михаэль Кудерна. Исследователь отыскал в разных храмах в общей сложности 14 произведений, изображающих Гитлера.

Проработка сложного прошлого

В книге историк упоминает случай в Мюнхене, когда художник изобразил Гитлера в виде палача: портрет был забрызган тушью - и его огородили решеткой. Был и другой случай: в баварском Ландсхуте дискуссии вокруг церковного окна, изображавшего, как Гитлер, Геббельс и Геринг пытают Святого мученика Кастула, продолжались долгие годы. После войны американцы сначала потребовали убрать изображение. Однако, когда они узнали, что художник был бойцом Сопротивления, - передумали. Кудера уверен, что нельзя "позволять таким образам исчезать", их надо "использовать для работы с прошлым". 

Пастор Антон Грубер тоже хотел бы открытого обсуждения таких полемических произведений: "Фотографии, сделанные в эпоху нацизма, являются свидетельством истории. Так почему бы мне не увидеть Адольфа Гитлера в церкви?"

Гитлер среди шутов, церковь Св. Петра и Павла, Вайль-дер-Штадт (Германия)

Гитлер среди "шутов", церковь Св. Петра и Павла, Вайль-дер-Штадт (Германия)

Кстати, в церкви Вайль-дер-Штадт, где служит Антон Грубер, находится и совсем свежее изображение Гитлера - оно датировано 2018 годом. На обратной стороне створок алтаря "Поклонение волхвов" изображена толпа шутов, среди которых - Дональд Трамп, Гитлер и множество других менее или более известных лиц. Художник Дитер Гросс (Dieter Gross) сформулировал свой посыл таким образом: "Как я могу сделать Гитлера простым дураком среди многих?" Для Михаэля Кудерны этот Гитлер - самый странный из тех, что он видел. По словам исследователя, ему кажется, что изображение Гитлера шутом не соответствует той роли, которую тот сыграл в истории. В свою очередь пастор Грубер оставляет право толковать увиденное и спорить за своими прихожанами.

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  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    70 тысяч зрителей

    На этой почтовой открытке времен "третьего рейха" - главная трибуна, так называемая "Трибуна Цеппелина". Перед ней выстраивались и маршировали участники массовых празднеств в дни съездов нацистской партии, которые проходили здесь с 1933 по 1938 годы. Длина трибуны - 360 метров, высота - 20 метров. Здесь могли разместиться до 70 тысяч человек.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Нацистский вечный огонь

    Под главной трибуной - так называемый "Золотой зал", где принимали самых почетных гостей. Его потолок выложен орнаментом, главным элементом которого стало изображение свастики. Гигантские чаши, в которых горел "вечный огонь", располагались на башнях, обрамлявших "Трибуну Цеппелина". Их хорошо видно на предыдущем снимке. Одна из чаш стоит сейчас в "Золотом зале", который является частью экспозиции.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    На Марсовом поле

    А это парад на Марсовом (Мартовском) поле, площадь которого составляла 12 футбольных полей. На снимке: рапортуют штурмовики СА. Их здесь - 100 тысяч человек. Эта демонстрация силы Гитлеру не понравилась. Прошло всего несколько недель - и в "ночь длинных ножей" 30 июня 1934 года он расправился с руководителями штурмовых отрядов и их популярным вождем Рёмом.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Парад принимает "фюрер"

    С тех пор все парады принимал здесь только он, Гитлер - как во время Дня вермахта в 1936 году. "Фюреру" салютуют Геринг (приговорен к повешению на Нюрнбергском процессе, совершил самоубийство), адмирал Редер (отсидел после войны 10 лет), генерал-фельдмаршал Фрич и министр обороны "рейха" Бломберг (оба были отправлены в отставку Гитлером за то, что выступили против его милитаристских планов).

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Подготовка к войне

    На поле Цеппелина и Марсовом поле не только маршировали. Здесь устраивались настоящие театрализованные представления и даже учебные сражения.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Бойцы трудового фронта

    Это не солдаты, - хотя на них тоже униформа. Это "бойцы трудового фронта", их оружие - лопаты. Нацистская партия не случайно называлась Национал-социалистической рабочей партией Германии. Именно на трудящихся она опиралась в начале своей деятельности, борясь с "буржуазной демократией".

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Обветшалая трибуна

    А вот что сейчас стало, например, с главной трибуной. Так она выглядела еще несколько лет назад. Потом ее отреставрировали, но здесь видно, что грандиозный комплекс, который нацисты возводили на века, строился на самом деле из недолговечных материалов. Колоннада трибуны уже в середине 1960-х угрожала рухнуть, поэтому ее снесли. А огромную каменную свастику над трибуной взорвали сразу после войны.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Недостроенный Дворец съездов

    Дворец съездов (Kongresshalle) или Зал собраний, как его еще называют, отреставрировали в 1970-е годы. Это колоссальное здание, которое должно было достигать 70-метровой высоты, осталось незаконченным. Его реальная высота - меньше 40 метров. Дворец съездов НСДАП должен был закрывать колоссальный стеклянный купол без промежуточных опор, но он так и остался без крыши.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Один стадион из четырех

    Так выглядит Дворец съездов и пруд Дутцендтайх с высоты птичьего полета. В нижнем углу - жилой микрорайон, построенный на бывшем Марсовом поле. На заднем плане - футбольный стадион (нацисты планировали целых четыре). В северной части Дворца располагается Документационный центр, организовавший виртуальные выставки, рассказывающие о бесславной истории Территории имперских съездов НСДАП.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Символ недолговечности

    Внутреннюю кладку недостроенного Дворца съездов НСДАП оставили неоштукатуренной - как символ недолговечности "тысячелетнего рейха", просуществовавшего всего двенадцать лет.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Автомобильные гонки в Нюрнберге

    Как только ни использовали бывшую Территорию партийных съездов НСДАП - поле Цеппелина, Марсово поле, главную трибуну - уже в наши времена! В 2004 году, например, здесь прошли автомобильные гонки. Ее участники должны были преодолеть, в общей сложности, 2300 километров. На гигантских площадях бывшей Территории партийных съездов это было "всего" 72 круга.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Рок в парке

    До пандемии коронавируса каждое лето с 2004 года на поле Цеппелина проходил один из крупнейших в Германии рок-фестивалей - "Рок в парке" (Rock am Park). В 2016 году, например, здесь выступали 80 рок-групп и сюда съехались более 70 тысяч зрителей. Почему "в парке"? Потому что озеро Дутцендтайх и его берега остаются одним из излюбленных мест отдыха жителей Нюрнберга - как это было до нацистов.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

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