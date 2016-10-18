 Куда деть голову Гитлера и другие артефакты ″третьего рейха″? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.12.2021

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Культура и стиль жизни

Куда деть голову Гитлера и другие артефакты "третьего рейха"?

Что делать со вроде бы безобидными бытовыми вещами, напоминающими об идеологии национал-социализма? Спрятать, продать или выбросить? Музей в Вене ищет ответ на этот вопрос.

Бронзовые головы Адольфа Гитлера

Бронзовые головы Адольфа Гитлера нашли в 2017 году при ремонтных работах в закрытом сейфе в подвале австрийского парламента

В Музее истории Австрии (Haus der Geschichte Österreich) в Вене открылась выставка "Избавиться от Гитлера. Из подвала - в музей". В качестве экспонатов - разные вещи времен правления национал-социалистов, по большей части случайно найденные на чердаках, в подвалах, кладовках и прочих местах, куда люди заглядывают не каждый день. 

Что делать с этими артефактами? Спрятать, продать на барахолке или выкинуть на помойку? В музее истории Австрии уже собралась объемная коллекция вещей того времени. Но для выставки было выбрано и подробно проанализировано 14 объектов. Некоторые из них вы видите на снимках.

По словам кураторов, сегодня большинству из нас не нужны материальные напоминания о токсичной идеологии. Однако эти вещи - еще среди нас. И в наши дни, когда разнообразные теории заговоров курсируют по миру, полезно задуматься над тем, как из вроде бы безобидных мелочей может вырасти нечто большое и страшное. Решающую роль играют не предметы сами по себе, а контекст и дискуссия вокруг. 

Безобидное коллекционирование или увлечение идеологией?

В Австрии запрещено демонстрировать предметы с нацистской символикой. При этом, если вы решите найти что-либо конкретное, то очень скоро обнаружите сайты с оживленной онлайн-торговлей. Кое-что можно найти на блошиных рынках или в букинистических магазинах. Иногда люди покупают вещи, не зная об их происхождении. Другие хранят объекты, являющиеся частью истории семьи. Одни хотят избавиться от этих предметов, другие их собирают. И где грань между коллекционированием "курьезов" и сомнительным увлечением нацистской идеологией? Это еще один вопрос, на который хотели бы найти ответ кураторы экспозиции в Вене. 

Бронзовые головы Адольфа Гитлера (Adolf Hitler), те, что на заглавной фотографии, были изготовлены скульптором Херманом Иоахимом Пагельсом (Hermann Joachim Pagels). В 2017 году во время ремонтных работ их нашли в закрытом сейфе в подвале австрийского парламента - в самом центре Вены, в здании, являющимся символом демократии в стране... Кто их там хранил и зачем? Головы спровоцировали публичную дискуссию о том, следует ли в принципе где-либо хранить подобные объекты.

Микрофон

Этот микрофон, вероятно, использовался Адольфом Гитлером 12 марта 1938 года, когда он произносил свою речь об "аншлюсе" на главной площади австрийского Линца. Микрофон задействовали и после той речи. Один из сотрудников технического отдела местной радиостанции в 1990 году вышел на пенсию и забрал его в качестве сувенира.

Жетоны и значки до сих пор есть во многих домах. После войны их нередко использовали в качестве елочных украшений. 

Жетоны и значки эпохи национал-социализма

Эту детскую коляску вернувшийся с Западного фронта немецкий солдат изготовил из ящика для транспортировки полевой почты. В нем он тащил с собой из Франции награбленное. А потом с этой коляской играло не одно поколение детей...

Детская коляска, сделанная из ящика для транспортировки полевой почты

Ознакомиться с экспонатами выставки "Избавиться от Гитлера. Из подвала - в музей" можно до 9 октября 2022 года.

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