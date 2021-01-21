"Крокодил Гитлера" навсегда остается в Москве

22 января в Москве вновь открываются музеи. В частности - Государственный Дарвиновский музей, где с сегодняшнего дня можно посмотреть на чучело знаменитого аллигатора Сатурна, выставленное в витрине зала "Зоогеография" на третьем этаже.

Аллигатор Сатурн, умерший в прошлом году в Москве, прославился на весь мир благодаря легенде: якобы он, будучи молодым и бодрым крокодилом, обитавшим в аквариуме Берлинского зоопарка, видел всех нацистских лидеров, любивших захаживать в зверинец, включая самого Адольфа Гитлера (Adolf Hitler). Согласно версии, широко распространенной журналистами, аллигатор был пойман в середине 1930-х в американском штате Миссисипи, после чего переправлен в Берлин, где он благополучно жил и рос вплоть до 1943 года.

Сатурн, фото 2019 года

Во время очередной бомбардировки немецкой столицы аквариум был разрушен, большая часть его обитателей погибла. Это - факт. Однако легенда гласит, что Сатурну во время бомбежек удалось спастись. Он сбежал из зверинца и пару лет скитался по городу, прячась в каналах и разрушенных зданиях. В 1946 году его якобы обнаружили британские военные, которые передали его своим советским коллегам. Советские военные в свою очередь переправили блудного крокодила в Москву, где он благополучно прожил 74 года.

Есть и другая версия, согласно которой юный аллигатор не просто видел Гитлера, а якобы даже обитал в частном зверинце "фюрера", распущенном после войны. Так или иначе, а 22 мая 2020 года аллигатор умер - от старости. "Сатурн для нас - это целая эпоха, - читаем на сайте Московского зоопарка. - Это большое счастье, что каждый из нас мог взглянуть ему в глаза, просто тихо побыть рядом. Он видел многих из нас детьми. Надеемся, что мы его не разочаровали. Память Сатурна будет увековечена в Дарвиновском музее".

Правда об "аллигаторе Гитлера"

По словам Дмитрия Милосердова, сотрудника Отдела фондов Дарвиновского музея в Москве, точно утверждать можно одно: миссисипский аллигатор по имени Сатурн был долгожителем. Для музея он - ценнейший экспонат, поскольку до сих пор Северная Америка в его стенах была представлено не очень обширно. Московский зоопарк передал останки Сатурна музею в вечное пользование, так что здесь его чучело будет выставлено до тех пор, пока существует сам Дарвиновский музей.

То, что осталось от аллигатора-долгожителя

Откуда и каким образом попал Сатурн в Москву, сложно сказать, поскольку документация столичного зоопарка сгорела, отмечает Дмитрий Милосердов. Возможно, аллигатора действительно привезли из Берлина. Возможно, его доставили из Лейпцига: в зоосад этого города во время войны было эвакуировано много обитателей Берлинского зверинца. Теоретически спастись и самостоятельно выжить в условиях города крокодил мог. Миссисипские аллигаторы, по словам Дмитрия Милосердова, способны переносить весьма низкие температуры, которые были характерны для немецкой столицы в 1940-х.

Что говорят о Сатурне немецкие эксперты?

Как утверждает Ян Монхаупт (Jan Mohnhaupt), автор книг "Зоопарк других" ("Der Zoo der anderen") и "Животные при национал-социализме" ("Tiere im Nationalsozialismus"), история "аллигатора Гитлера" - легенда от начала и до конца. По словам немецкого эксперта, нет никаких документальных подтверждений тому, что Гитлер вообще бывал в Берлинском зоопарке, где теоретически мог видеть того или иного крокодила. Более того, Гитлер терпеть не мог рептилий, поэтому вряд ли стал бы в частном порядке содержать аллигатора. Он скорее любил собак и волков, но никак не крокодилов.

Сатурн в Дарвиновском музее в Москве

По словам Монхаупта, если аллигатору и удалось спастись в 1943 году от бомбежки, то его в скором времени пристрелили бы голодные берлинцы. Сотрудники Берлинского зоопарка вспоминали, сколь прекрасным был суп из крокодильих хвостов, который они сварили из погибших в результате бомбардировки рептилий.

Этой же версии придерживается немецкая газета Welt, которая провела целое журналистское расследование, чтобы выяснить, как Сатурн попал в Москву и знал ли он Гитлера. Как пишет Welt, странно во всей этой истории еще и то, что британские военные вдруг решили передать найденного в Берлине блудного аллигатора советским солдатам. Отношения между союзниками уже тогда были весьма натянутыми, поэтому логичнее было бы либо вернуть крокодила в Берлинский зоопарк, находившийся на территории оккупационной зоны, контролируемой британцами, либо увезти его еще дальше на Запад.

Вопросов в этой таинственной крокодильей истории больше, чем ответов. Важно другое: аллигатор Сатурн, возможно, никогда не видел Гитлера, однако прожил очень долгую жизнь и навсегда запомнился сотрудникам и посетителям Московского зоопарка. На чучело миссисипского долгожителя стоит пойти посмотреть, а заодно - поддержать Дарвиновский музей в Москве, соскучившийся по посетителям за время локдауна.

ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЧУЧЕЛА:

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